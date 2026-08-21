Maltempo al Nord, evacuazioni e allagamenti: cosa cambia oggi

Temporali, allagamenti e frane colpiscono il Nord: evacuato un campeggio in Lombardia e disagi ai trasporti. Le allerte e cosa controllare prima di partire.

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Il maltempo torna a dividere l’Italia: mentre il Nord affronta temporali, allagamenti e frane, il Centro-Sud resta alle prese con temperature elevate. Nelle ultime ore sono stati segnalati disagi alla viabilità, interruzioni ferroviarie e l’evacuazione precauzionale di un campeggio in Lombardia. Per chi deve spostarsi o vive nelle zone interessate, il punto decisivo è verificare l’allerta locale prima di mettersi in viaggio.

Aree interessate da allagamenti nel Nord Italia. Immagine satellitare NASA/MODIS, pubblico dominio.

Le zone più colpite dai temporali

Secondo Rai News, i fenomeni più intensi hanno interessato in particolare Lombardia e Liguria, con strade trasformate in corsi d’acqua, frane e alberi caduti. In Val Brembana circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio per precauzione. Nel Bresciano e nel Bergamasco alcune località sono rimaste isolate dopo smottamenti e l’esondazione di corsi d’acqua.

Il quadro è quello tipico dei temporali estivi molto concentrati: in poche ore la pioggia può superare la capacità di drenaggio dei centri urbani e rendere instabili i versanti già saturi. Il rischio non riguarda solo i grandi fiumi: anche torrenti, sottopassi e rii minori possono crescere rapidamente.

Disagi a treni, autostrade e strade locali

Il maltempo ha avuto conseguenze anche sui trasporti. A Ventimiglia un fulmine ha colpito un impianto della stazione, provocando un blackout e rallentamenti. Un treno diretto a Roma è stato fermato da un guasto collegato alla scarica elettrica. In Liguria sono stati segnalati allagamenti lungo l’autostrada A12 e limitazioni sulla strada per Portofino dopo una frana di fango e sassi.

Prima di partire è quindi utile controllare gli aggiornamenti di Viabilità Italia, del gestore autostradale e dell’impresa ferroviaria. In caso di acqua sulla carreggiata non bisogna attraversare sottopassi allagati né fermarsi sotto alberi, cartelli o strutture esposte al vento.

Allerta arancione e gialla: cosa significa

Per sabato è stata indicata un’allerta arancione per piogge e temporali in alcuni territori del Friuli Venezia Giulia e un’allerta gialla in diverse regioni del Centro-Nord. Il colore non descrive la quantità di pioggia in assoluto, ma il possibile impatto sul territorio: la stessa precipitazione può creare problemi diversi in una valle, in una città densamente costruita o lungo la costa.

Le ordinanze comunali possono disporre la chiusura di parchi, cimiteri, ciclopiste fluviali e aree sportive. Sono misure temporanee pensate per ridurre l’esposizione durante i fenomeni più intensi: vanno rispettate anche quando il cielo sembra migliorare, perché il rischio può restare a valle o lungo i corsi d’acqua.

Il caldo resta un problema al Centro-Sud

La perturbazione non interesserà nello stesso modo tutta la penisola. Bari e Palermo torneranno tra le città con maggiore livello di rischio per il caldo, mentre Campobasso e Pescara resteranno sotto osservazione. Il Ministero della Salute ricorda che le persone anziane, chi vive da solo e chi ha patologie croniche sono i soggetti più vulnerabili.

Il consiglio pratico è mantenere una buona idratazione, evitare le ore più calde e controllare le persone fragili, soprattutto durante le giornate con bollino arancione o rosso. Il contrasto tra temporali al Nord e caldo al Sud rende ancora più importante affidarsi ai bollettini territoriali, non a una previsione nazionale generica.

Conclusioni finali

La nuova fase di maltempo richiede prudenza soprattutto negli spostamenti e nelle aree vicine a torrenti, versanti e sottopassi. L’evacuazione del campeggio lombardo e i disagi a treni e strade mostrano che anche un peggioramento breve può produrre effetti concreti. Prima di uscire, la verifica dell’allerta regionale e delle condizioni della viabilità resta il controllo più utile.

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