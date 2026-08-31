Venezia 83 al via: cosa cambia tra film, biglietti e star

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La Mostra del Cinema di Venezia entra nella settimana decisiva con una notizia pratica per pubblico, addetti ai lavori e industria: Venezia 83 ha programma e biglietteria online mentre il Lido si prepara all’apertura ufficiale dal 2 al 12 settembre 2026. Non e’ solo un calendario di proiezioni: e’ il momento in cui festival, mercato, star system e sale italiane misurano quanto peso avra’ l’autunno del cinema.

La Biennale conferma che l’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera, si svolgera’ al Lido di Venezia e sara’ riconosciuta dalla FIAPF. Nelle ultime ore sono arrivati tre segnali concreti: il programma per il pubblico e’ online, le prenotazioni per gli accreditati seguono finestre precise e la preapertura del 1 settembre rende omaggio a Tinto Brass con il restauro 4K di Col cuore in gola.

Il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Foto: Derbrauni, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Perche’ il calendario cambia il peso del festival

Venezia non vive solo di red carpet. La pubblicazione del programma rende leggibile la vera posta in gioco: quali titoli ricevono gli slot migliori, quali film intercettano la stampa internazionale, quali opere possono arrivare alla stagione dei premi con una spinta forte. Per i film italiani e per le coproduzioni europee, il passaggio al Lido puo’ cambiare vendite estere, uscite in sala e attenzione delle piattaforme.

Il festival resta una vetrina di prestigio, ma anche un punto di snodo industriale. Un applauso forte, una recensione negativa o una proiezione in orario difficile possono pesare su distributori, esercenti e campagne promozionali. Per questo il programma online non interessa solo chi deve comprare un biglietto: e’ una mappa dei possibili titoli di cui si parlera’ nelle prossime settimane.

Biglietti e accrediti: cosa deve sapere chi va al Lido

La Biennale indica che i biglietti per le proiezioni sono acquistabili esclusivamente online e fino a esaurimento dei posti disponibili. Il messaggio per il pubblico e’ netto: chi vuole organizzare una giornata al Lido deve muoversi prima, controllare orari, sale e disponibilita’, e non contare su acquisti improvvisati all’ultimo minuto.

Per gli accreditati, invece, il calendario di prenotazione e’ scandito per giornate. Il 31 agosto si aprono le finestre per le proiezioni dell’8, 9 e 10 settembre, con orari diversi per badge rossi, blu, Venice Immersive e verdi. Il dettaglio sembra tecnico, ma cambia la gestione del festival: stampa, industria e professionisti devono pianificare agenda, spostamenti e priorita’ con margini stretti.

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Allestimento esterno della Mostra del Cinema di Venezia. Foto: Pietro Luca Cassarino, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

Dalla preapertura a Venice Immersive

La serata di preapertura del 1 settembre punta su un recupero di memoria cinematografica: Col cuore in gola di Tinto Brass sara’ presentato in prima mondiale nella versione restaurata digitale 4K realizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il supporto di Netflix. E’ una scelta che lega il festival alla storia del cinema italiano, non solo alla corsa per il Leone d’Oro.

Accanto alla tradizione cresce la parte immersiva. Venice Immersive presenta 68 progetti da 26 Paesi, con 30 opere in concorso e un programma che include realta’ virtuale, realta’ mista, mondi virtuali e installazioni. Il dato conta perche’ mostra dove il cinema sta allargando i propri confini: non sostituisce la sala, ma spinge produttori e autori a sperimentare linguaggi che mescolano visione, presenza e interazione.

C’e’ anche l’effetto star. La Biennale ha annunciato che Laura Dern terra’ la laudatio per George Clooney, Leone d’Oro alla carriera, durante la cerimonia di apertura del 2 settembre. Per il pubblico generalista e per le televisioni, e’ il richiamo immediato; per il festival, e’ il modo di saldare glamour e riconoscimento artistico.

Pubblico davanti all ingresso della Mostra del Cinema al Lido. Foto: Collafilms, Wikimedia Commons, CC0.

Conclusioni finali

Venezia 83 arriva con un’agenda gia’ densa: apertura il 2 settembre, biglietti online, prenotazioni a scaglioni, preapertura con Brass, sezione immersiva ampia e una cerimonia inaugurale costruita anche intorno a Clooney. La svolta non e’ una singola notizia, ma la somma di segnali che indicano quanto il festival resti centrale per cinema, piattaforme e pubblico.

Per chi segue lo spettacolo, il punto da osservare ora e’ quali film usciranno dal Lido con un’identita’ forte. Per chi vuole andarci, invece, la regola e’ piu’ semplice: controllare il programma ufficiale, acquistare online e pianificare gli spostamenti prima che gli slot piu’ richiesti vadano esauriti.

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