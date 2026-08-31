Carrello spesa, allarme +29,5%: cosa rischiano le famiglie

Il carrello della spesa costa il 29,5% in piu in cinque anni: per le famiglie italiane il rientro pesa su alimentari, scuola e bilanci.

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Il conto del supermercato non e’ piu’ un’impressione da scontrino: il carrello della spesa costa il 29,5% in piu’ rispetto a cinque anni fa. Il dato, rilanciato da ANSA sulla base dell’analisi pubblicata dal Sole 24 Ore del Lunedi’, mette insieme un effetto che molte famiglie conoscono gia’: anche quando l’inflazione rallenta, i prezzi raggiunti restano piu’ alti e comprimono la capacita’ di spesa.

La fotografia arriva nel momento piu’ delicato del rientro. Tra dispensa da ricostruire, libri, materiale scolastico, carburanti e bollette d’autunno, il problema non e’ solo quanto aumentano i prezzi mese per mese. Il punto e’ che una spesa tipo da 100 euro nel 2021 oggi pesa circa 129,5 euro, mentre stipendi e pensioni non sempre hanno recuperato lo stesso terreno.

Corsia di supermercato con carrello. Foto: King of Hearts, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Perche’ il +29,5% pesa anche se l’inflazione rallenta

La differenza tra inflazione e livello dei prezzi e’ decisiva. Un’inflazione piu’ bassa significa che i prezzi crescono meno rapidamente, non che tornano automaticamente ai valori precedenti. Per questo il carrello resta caro anche se alcune voci energetiche o industriali hanno smesso di correre come nei momenti peggiori della crisi.

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Nel paniere quotidiano pesano soprattutto i beni difficili da rinviare: pasta, pane, latte, olio, prodotti per l’igiene, detergenti, alimenti freschi. Sono acquisti ripetuti, con margini di sostituzione limitati. Chi ha redditi bassi o figli a carico sente l’aumento prima degli altri perche’ destina una quota piu’ alta del bilancio ai consumi essenziali.

Il segnale diventa ancora piu’ forte perche’ arriva insieme a un clima di fiducia fragile. Istat, nelle sue rilevazioni su consumatori e imprese, mostra come aspettative, intenzioni di acquisto e valutazioni sulla situazione economica familiare possano cambiare rapidamente quando le spese obbligate tornano a salire. In pratica, una famiglia puo’ ridurre ristoranti, viaggi o tecnologia, ma non puo’ azzerare la spesa alimentare.

Cosa cambia per il bilancio delle famiglie

Il primo effetto e’ una spesa piu’ selettiva. Cresce l’attenzione a promozioni, marchi del distributore, formati convenienza e confronto tra punti vendita. Ma questa strategia ha un limite: richiede tempo, mobilita’ e possibilita’ di fare scorte. Non tutte le famiglie possono permettersi di inseguire offerte in piu’ supermercati o anticipare acquisti quando il prezzo e’ favorevole.

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Il secondo effetto riguarda la qualita’ del paniere. Davanti a rincari persistenti, il rischio e’ tagliare prodotti freschi, pesce, carne, frutta o alimenti con maggiore valore nutrizionale, sostituendoli con soluzioni piu’ economiche ma meno equilibrate. Ecco perche’ il carrello della spesa non e’ solo un tema economico: tocca anche salute, abitudini alimentari e disuguaglianze.

Il terzo impatto e’ psicologico. Uno scontrino piu’ alto ogni settimana riduce la propensione a programmare spese importanti. Le famiglie possono rinviare manutenzioni di casa, visite private, attivita’ sportive dei figli o piccoli acquisti durevoli. La pressione si somma alla stagione del caro scuola, con libri e corredo che secondo le stime riportate da Rai News possono arrivare a cifre elevate per studente.

Consumatori tra gli scaffali di un supermercato. Foto: National Cancer Institute, Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Il rischio per consumi e imprese

Per supermercati e filiere alimentari il quadro e’ ambivalente. Da un lato i consumi essenziali reggono meglio di altri settori. Dall’altro lato i clienti cambiano mix di acquisto, comprimono gli extra e cercano prezzi piu’ bassi. Questo puo’ spingere la concorrenza sulle promozioni, ma anche aumentare la tensione lungo la catena: agricoltori, trasformatori, logistica e distribuzione devono assorbire costi diversi e spesso non nello stesso momento.

Il problema, quindi, non si risolve guardando solo al prezzo finale. Energia, trasporti, salari, affitti commerciali, packaging e materie prime entrano tutti nello scontrino. Se una parte di questi costi resta strutturalmente piu’ alta, il rientro alla normalita’ diventa lento. Per i consumatori il segnale pratico e’ chiaro: conviene controllare il costo al chilo o al litro, non solo il prezzo esposto, e verificare quanto le offerte siano davvero convenienti rispetto al formato acquistato di solito.

Per il governo e le autorita’ di controllo, invece, il nodo e’ capire dove il rincaro riflette costi reali e dove puo’ esserci margine per maggiore trasparenza. Senza una lettura precisa, il rischio e’ confondere interventi utili con misure solo simboliche.

Conclusioni finali

Il +29,5% sul carrello della spesa in cinque anni e’ una notizia forte perche’ traduce l’inflazione in una cifra quotidiana. Non descrive un allarme astratto, ma il modo in cui il rientro dalle vacanze incontra scaffali, scuola e bilanci familiari gia’ sotto pressione.

La priorita’ per le famiglie e’ difendere il potere d’acquisto con scelte informate, senza sacrificare troppo qualita’ e salute. La priorita’ per istituzioni e filiere e’ rendere leggibile la formazione dei prezzi. Finche’ il carrello resta cosi’ piu’ caro, anche una crescita economica moderata rischia di essere percepita come lontana dalla vita reale.

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