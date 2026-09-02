Prezzi industria +7,8%: cosa rischiano imprese e famiglie

Istat segnala prezzi alla produzione dell’industria a +7,8% a luglio 2026. Energia, servizi e carburanti possono pesare su imprese e famiglie.

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Il rincaro non si vede ancora tutto sullo scontrino, ma nasce prima: nei cancelli delle fabbriche, nei contratti dell’energia, nei costi di trasporto e nelle filiere che portano materie prime e componenti fino ai prodotti finiti. Il nuovo dato Istat sui prezzi alla produzione dell’industria dice che a luglio 2026 l’indice è salito del 2,4% su giugno e del 7,8% su base annua, accelerando dal +5,8% del mese precedente.

È un segnale che riguarda prima le imprese e poi le famiglie. Istat indica che la spinta principale arriva dalla componente energetica sul mercato interno: la fornitura di energia elettrica e gas accelera al +14,5% annuo, mentre al netto dell’energia la crescita dei prezzi industriali resta molto più contenuta, al +3,3%. Questo scarto è il punto politico ed economico della notizia: non siamo davanti a un rincaro uniforme, ma a una pressione concentrata che può riaprire margini, listini e trattative commerciali.

Centrale elettrica a gas a Ferrera Erbognone, contesto dei costi energetici per l’industria. Foto: Mattia Luigi Nappi, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Il dato Istat che accende l’allarme

Nel dettaglio, sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria crescono del 3,0% rispetto a giugno e del 9,3% sull’anno. Il mercato estero sale meno: +0,6% mensile e +3,6% annuo. La differenza racconta una cosa semplice: il rincaro più forte pesa dentro il sistema produttivo italiano, dove energia, carburanti e lavorazioni intermedie incidono sulla formazione dei prezzi prima ancora che il consumatore li veda.

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Fra le attività manifatturiere, Istat segnala aumenti tendenziali particolarmente marcati per coke e prodotti petroliferi raffinati, con un +54,0% sul mercato interno. Seguono prodotti chimici, metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo. Sono comparti a monte di molte produzioni: imballaggi, componenti, macchinari, semilavorati, logistica e costruzioni possono assorbire una parte del rincaro oppure scaricarla nei passaggi successivi.

La stessa giornata porta anche un secondo segnale: nel secondo trimestre 2026 i prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business aumentano del 4,3% annuo. La crescita più evidente è nei servizi di trasporto e magazzinaggio, a +7,0% sull’anno, con trasporto marittimo, supporti alla logistica e trasporto merci su strada in evidenza. Per molte imprese, quindi, il costo non sale solo quando accendono macchine e impianti: sale anche quando devono spostare merci, stoccare prodotti e rispettare consegne.

Raffineria ENI a Porto Marghera, comparto collegato ai prodotti petroliferi raffinati. Foto: Gerd Fahrenhorst, Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Cosa può cambiare per imprese, prezzi e famiglie

Per le imprese il primo rischio è una nuova compressione dei margini. Chi lavora con contratti lunghi, listini fissati in anticipo o clienti molto sensibili al prezzo può non riuscire a trasferire subito l’aumento dei costi. Le aziende energivore e quelle che usano molta chimica, metalli o trasporto sono le più esposte. Chi invece riesce a rinegoziare rapidamente può spostare parte della pressione a valle, alimentando nuovi rincari nei mesi successivi.

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Per le famiglie l’effetto non è automatico né immediato, ma il collegamento esiste. I prezzi alla produzione sono un indicatore “a monte”: anticipano possibili tensioni su beni industriali, manutenzioni, materiali per la casa, prodotti confezionati, ricambi, trasporti e servizi collegati. Se la spinta energetica resta alta, il rischio è che il rallentamento dell’inflazione percepita si blocchi proprio nel periodo in cui ripartono scuola, lavoro, bollette e spese ordinarie.

Il quadro è reso più concreto dai dati MIMIT sui carburanti aggiornati al 2 settembre 2026: sulla rete stradale, in modalità self, la benzina media è indicata a 2,027 euro al litro e il gasolio a 2,131 euro al litro. In autostrada i valori salgono rispettivamente a 2,110 e 2,206 euro al litro. Non basta un giorno per fare tendenza, ma questi livelli aiutano a capire perché logistica e filiere guardano con attenzione al costo dell’energia.

Camion per il trasporto merci su strada, settore esposto ai costi di carburanti e logistica. Foto: Soulful sunshine, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il punto da osservare ora è la durata della fiammata. Se energia e prodotti petroliferi raffinati rientrano, molte imprese possono trattare il dato di luglio come uno shock circoscritto. Se invece la salita continua, si apre una stagione più difficile: rinnovi dei listini, gare pubbliche e private con costi aggiornati, contratti di fornitura più prudenti e maggiore pressione sui consumi reali.

Per i consumatori la difesa è meno spettacolare ma concreta: confrontare offerte di energia, evitare acquisti vincolati da urgenza, chiedere preventivi dettagliati per lavori e manutenzioni, controllare clausole di adeguamento dei prezzi. Per le piccole imprese, invece, diventa centrale misurare il costo per commessa e non solo il fatturato: vendere di più non basta se ogni consegna, lavorazione o materia prima assorbe margine.

Conclusioni finali

Il +7,8% dei prezzi alla produzione industriale non è una semplice statistica tecnica. È un segnale anticipatore: dice dove si formano le pressioni che possono arrivare più tardi su scaffali, servizi, lavori e bollette indirette. La novità più importante è che la spinta appare concentrata nell’energia e nei comparti collegati, non in tutta l’economia allo stesso modo.

Per questo la prossima verifica sarà decisiva. Istat diffonderà il nuovo aggiornamento a fine settembre: se luglio resterà un picco, l’allarme potrà ridimensionarsi. Se invece energia, trasporti e prodotti petroliferi continueranno a correre, imprese e famiglie rischiano un autunno con meno margini, listini più rigidi e consumi più prudenti.

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