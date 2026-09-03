Campi Flegrei, 4.217 sfollati: cosa rischia Pozzuoli

A Pozzuoli gli sfollati dopo la scossa del 31 luglio sono 4.217: il nodo ora riguarda verifiche statiche, rientri sicuri e assistenza alle famiglie.

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Il terremoto del 31 luglio 2026 ai Campi Flegrei non è più soltanto il ricordo di una scossa forte. A Pozzuoli il problema è diventato abitativo, amministrativo e sociale: gli sfollati sono saliti a 4.217, mentre solo 59 nuclei familiari hanno già ricevuto il via libera al rientro dopo la revoca dello sgombero.

Il dato più pesante è la distanza tra chi ha lasciato casa e chi può tornarci. Secondo l’aggiornamento emerso dopo la riunione in Prefettura a Napoli, 3.392 persone hanno chiesto il contributo per l’autonoma sistemazione, 112 sono ospitate in albergo, 50 si trovano al Palatrincone e 663 non hanno richiesto assistenza. Il nodo, adesso, è capire quanto tempo servirà per trasformare i sopralluoghi in decisioni stabili.

Vista orbitale di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Foto: ISS Expedition 4 crew member/NASA, Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Perché il numero degli sfollati cambia la crisi

Una scossa si misura in magnitudo, ma una crisi urbana si misura anche in giorni fuori casa, documenti, contributi, scuole, lavoro, anziani da assistere e attività economiche sospese. Il terremoto di magnitudo Md 4.7, localizzato dall’INGV tra Pozzuoli e Quarto a circa 3 chilometri di profondità, ha avuto un effetto concreto perché si è inserito in un’area già sotto pressione per il bradisismo.

Il punto non è alimentare allarme, ma distinguere i piani. La Protezione Civile ricorda che i Campi Flegrei sono in una fase di crisi bradisismica con incremento della sismicità e sollevamento del suolo. Il livello di allerta vulcanica resta giallo, ma per chi abita in un edificio sgomberato la parola chiave non è il colore dell’allerta: è il certificato che consente, oppure vieta, di rientrare.

Per questo l’aumento degli sfollati pesa anche se il fenomeno è monitorato. Le famiglie non aspettano un bollettino astratto, ma un esito tecnico sull’immobile, un contributo pagato, una sistemazione adeguata e un calendario credibile. Ogni settimana di incertezza allarga la distanza tra emergenza e normalità.

Verifiche sugli edifici, il collo di bottiglia

Nel territorio sono impegnate 13 squadre dei Vigili del Fuoco per le verifiche statiche e per il recupero dei beni necessari nelle case sgomberate. Le verifiche già effettuate sono 830. È un numero importante, ma racconta anche il limite operativo: ogni edificio richiede accesso, controllo, valutazione e poi un provvedimento amministrativo coerente.

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La Regione Campania ha dato disponibilità ad aumentare le squadre di verificatori AeDES, se il Comune ne farà richiesta. È un passaggio decisivo perché la crisi non si risolve solo con l’assistenza temporanea. Si risolve quando le persone sanno se la loro casa è agibile, se servono lavori, se lo sgombero resta in piedi e per quanto tempo dovranno organizzare la vita altrove.

C’è anche un fronte meno visibile: 19 edifici di culto sono stati dichiarati inagibili e sono in corso attività per mettere al sicuro opere e beni culturali. In un’area come Pozzuoli, dove abitazioni, chiese, centro storico e patrimonio archeologico convivono dentro una caldera attiva, la sicurezza non riguarda soltanto i muri domestici. Riguarda anche luoghi collettivi, identità urbana e continuità delle comunità.

Fumarole nella Solfatara di Pozzuoli, nei Campi Flegrei. Foto: Norbert Nagel, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Contributi e rientri, cosa rischiano le famiglie

Il Comune di Pozzuoli ha avviato i pagamenti del contributo di autonoma sistemazione: su 1.384 richieste, i pagamenti effettuati risultano 1.038. La Regione aveva già stanziato un primo pacchetto da 1 milione di euro, con risorse per il sostegno economico e per le spese urgenti di protezione civile.

Il rischio principale, però, è che l’assistenza resti più veloce della ricostruzione della certezza. Chi trova una sistemazione autonoma deve sostenere costi immediati, spostamenti e soluzioni spesso provvisorie. Chi è in albergo o in una struttura pubblica vive una condizione più protetta, ma meno stabile. Chi non ha chiesto assistenza può avere reti familiari, oppure può trovarsi in una zona grigia più difficile da intercettare.

Da qui nasce la vera domanda per Pozzuoli: non solo quante persone sono fuori casa oggi, ma quante potranno rientrare in tempi brevi e quante avranno bisogno di interventi più lunghi. La revoca dello sgombero per 59 nuclei è un segnale positivo, ma resta piccola rispetto alla platea complessiva degli sfollati.

Conclusioni finali

Il caso dei 4.217 sfollati ai Campi Flegrei indica che l’emergenza del 31 luglio è entrata nella fase più delicata: quella in cui la paura iniziale lascia spazio a verifiche, carte, rientri selettivi e bisogni quotidiani. È qui che si misura la risposta pubblica.

Per Pozzuoli il rischio non è soltanto un’altra scossa. È una sospensione prolungata, con famiglie costrette a vivere fuori casa senza tempi chiari. Accelerare i controlli senza abbassare la soglia di sicurezza è il passaggio che può fare la differenza tra gestione dell’emergenza e crisi abitativa duratura.

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