Italvolley in semifinale: cosa cambia dopo la rimonta

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L’Italia del volley femminile è di nuovo dentro la zona che conta. Il 3-1 alla Svezia nei quarti dell’EuroVolley 2026 non è stata una passeggiata, ma proprio per questo pesa più di una vittoria ordinaria: le azzurre hanno perso il primo set, hanno rischiato di scivolare nel secondo e hanno dovuto risolvere la partita dentro una pressione vera. Il premio è la semifinale di Istanbul, dove ogni dettaglio tecnico e mentale può cambiare il destino del torneo.

Il punteggio racconta una sfida ruvida: 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. La squadra di Julio Velasco ha sofferto contro una Svezia trascinata da Isabelle Haak, ma ha trovato risposte da Paola Egonu, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla. È il fatto nuovo rispetto alla vigilia: non più il timore di un quarto da dentro o fuori, ma la prova che l’Italia può rientrare in partita anche quando il copione si complica.

La svolta della partita

La Svezia ha colpito per prima, sfruttando ritmo, servizio e la forza offensiva di Haak. Per l’Italia il problema non era solo il set perso: era la sensazione che la partita potesse diventare una trappola, con scambi lunghi, errori non abituali e una rivale libera di giocare senza il peso del pronostico. Il secondo set, vinto ai vantaggi, è stato quindi il passaggio decisivo.

Da lì la Nazionale ha ricostruito ordine. Egonu ha chiuso da miglior realizzatrice italiana con 27 punti, Antropova ne ha aggiunti 22, Sylla è rimasta dentro i momenti sporchi della partita con 14 punti. Non è solo una somma statistica: è l’indicazione che l’Italia ha più soluzioni quando la ricezione non consente sempre il gioco più pulito.

Myriam Sylla in campo. Foto: Mentnafunangann, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Cosa cambia verso Istanbul

La qualificazione alla semifinale sposta il torneo su un piano diverso. L’Italia arriva tra le prime quattro con sette vittorie consecutive nella rassegna, ma il quarto contro la Svezia ha ricordato che il margine è sottile. Nella fase finale non basta essere favorite: bisogna gestire partenze difficili, set ai vantaggi e avversarie capaci di alzare il livello proprio contro le campionesse.

Il primo cambiamento riguarda la gestione delle rotazioni. Velasco ha costruito una squadra che può alternare peso offensivo e copertura, ma in semifinale servirà ridurre gli strappi. Il secondo riguarda la pressione: dopo un percorso quasi perfetto, l’Italia ha avuto una partita in cui ha dovuto inseguire. Averla ribaltata è un segnale forte, perché abitua il gruppo a vincere anche fuori dalla zona di controllo.

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Il terzo punto è l’avversaria. FIPAV segnala che l’Italia attende la vincente tra Polonia e Olanda, sfida in programma il 3 settembre alla Sinan Erdem Sports Hall. Sono profili diversi, ma entrambi adatti a mettere alla prova muro-difesa e continuità al servizio. Per questo la semifinale non sarà solo una questione di talento: sarà una partita di adattamento.

Il peso di Egonu e Antropova

La partita di Brno ha confermato la centralità della doppia arma offensiva. Egonu ha tenuto alto il volume nei punti che decidevano i set, Antropova ha dato profondità quando la Svezia cercava di leggere le traiettorie italiane. In un Europeo così compresso, questa alternanza è un vantaggio concreto: obbliga le avversarie a distribuire il muro e riduce il rischio di dipendere da una sola uscita.

La prova svedese, però, lascia anche un avviso. Haak ha chiuso con una prestazione enorme e la CEV le attribuisce un record di punti nell’edizione moderna dell’EuroVolley. Se una singola attaccante può tenere una partita aperta fino al quarto set, in semifinale l’Italia dovrà curare meglio le serie al servizio avversarie e le fasi in cui concede due o tre punti consecutivi.

Anna Danesi in una partita di club nel 2026. Foto: Zafer, Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Perché è una vittoria che pesa

La qualificazione vale anche sul piano storico: FIPAV ricorda che per l’Italia è la tredicesima semifinale agli Europei. Ma il dato più utile per leggere il presente è un altro: la Nazionale arriva a Istanbul dopo avere superato una partita in cui non tutto ha funzionato. In un torneo a eliminazione diretta, questa è spesso la differenza tra una squadra forte e una squadra davvero pronta.

Il pubblico italiano vede una squadra che non vive soltanto di inerzia positiva. La rimonta contro la Svezia ha mostrato pazienza, panchina, esperienza e una leadership diffusa. Restano rischi chiari: un avvio lento, qualche errore in ricostruzione, la necessità di non concedere troppo a giocatrici capaci di segnare in serie. Ma ora l’Italia ha una semifinale da giocare, non più un quarto da temere.

Conclusioni finali

L’Italvolley femminile entra nella fase più delicata dell’Europeo con una vittoria meno lineare del previsto e proprio per questo preziosa. Il 3-1 alla Svezia dice che le azzurre possono soffrire senza perdere lucidità, ma dice anche che a Istanbul servirà una partita più continua. La rimonta ha aperto la porta della semifinale; adesso il rischio è pensare che basti la forza del gruppo. Contro Polonia o Olanda serviranno servizio, ricezione e gestione emotiva dal primo punto.

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