Inflazione al 3,3%: cosa rischiano bollette e spesa

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L’inflazione italiana torna a salire e riporta il conto quotidiano al centro dell’autunno. Secondo le stime preliminari diffuse da Istat per agosto 2026, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività aumenta dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, dopo il 2,9% di luglio.

Il dato non pesa tutto allo stesso modo sulle famiglie. La spinta arriva soprattutto dall’energia, mentre il cosiddetto carrello della spesa resta più contenuto. Ma c’è un punto che rende la lettura meno rassicurante: i prodotti ad alta frequenza d’acquisto, quelli che entrano più spesso nelle uscite settimanali, accelerano dal 3,4% al 4,3%.

Stazione di servizio Eni a Lentiai, contesto legato ai prezzi dell’energia. Foto: Petar Milosevic, Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Perché il 3,3% cambia il quadro

Il 3,3% è il tasso tendenziale più alto da quasi tre anni: per trovare un valore superiore, ricorda Istat, bisogna tornare a settembre 2023. Non siamo davanti alla fiammata del 2022, ma il segnale arriva in una fase delicata, con redditi ancora sotto pressione, rinnovi contrattuali non omogenei e famiglie che hanno già assorbito anni di rincari.

La differenza rispetto ai mesi precedenti è la forza della componente energetica. I beni energetici non regolamentati passano dall’11,4% al 16,9%, mentre quelli regolamentati salgono dal 14,8% al 18,8%. Nel commento alla rilevazione Istat sintetizza il blocco energia al 17,0%, collegandolo ancora alle tensioni internazionali.

Questo significa che il rischio più immediato non è un rincaro uniforme di tutto ciò che si compra. È una pressione concentrata su carburanti, utenze e costi indiretti che possono poi trasferirsi, con tempi diversi, su trasporti, servizi, logistica e prezzi finali. Per questo il dato di agosto interessa non solo i consumatori, ma anche imprese, commercianti e chi deve programmare budget familiari o aziendali.

Carrello fermo, acquisti frequenti più cari

Il dato da leggere con cautela è quello del carrello della spesa. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona restano stabili al +1,0%. È un freno importante alla crescita generale dell’indice e impedisce di descrivere l’intera inflazione come una nuova corsa generalizzata dei beni alimentari.

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La vita quotidiana, però, non passa solo dal paniere alimentare in senso stretto. I prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono al +4,3%. Sono le voci che il consumatore incontra spesso: rifornimenti, piccoli acquisti, beni ricorrenti e servizi legati alla mobilità. Anche aumenti percentualmente più bassi, se ripetuti molte volte nel mese, cambiano la percezione del potere d’acquisto.

Per le famiglie il punto pratico è questo: la spesa alimentare può apparire meno tesa rispetto al passato recente, ma bollette, carburanti e acquisti ricorrenti possono assorbire margini che sembravano recuperati. La conseguenza è una maggiore attenzione alle scadenze energetiche, alle offerte luce e gas, ai pieni di carburante e agli abbonamenti che incidono sul bilancio mensile.

Contatore elettrico e-distribuzione in un’abitazione italiana. Foto: Air fans, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa può succedere a tassi, mutui e imprese

L’inflazione di fondo, cioè quella calcolata al netto di energetici e alimentari freschi, rallenta lievemente dall’1,6% all’1,5%. È un elemento che raffredda la lettura più allarmistica, perché indica che la pressione non si sta diffondendo con la stessa intensità su tutte le componenti. Anche l’indice al netto dei soli energetici scende dall’1,8% all’1,7%.

Il problema è che le banche centrali guardano sia al dato generale sia alla qualità della spinta. Un’inflazione trainata dall’energia può essere più difficile da controllare con i tassi, ma se dura troppo rischia di cambiare aspettative, salari richiesti e prezzi praticati dalle imprese. Per chi ha un mutuo variabile, deve rinegoziare un finanziamento o attende una nuova decisione della BCE, il dato riduce lo spazio per letture troppo ottimistiche.

Anche per le aziende il rischio è concreto. Se energia e trasporti rincarano, una parte dell’aumento può comprimere margini o essere trasferita sui listini. Il punto sarà capire se agosto resta un episodio legato a una fiammata energetica o se diventa l’inizio di una nuova fase di prezzi più rigidi. La prossima diffusione Istat del 16 settembre 2026 servirà a verificare quanto della stima preliminare verrà confermato.

Conclusioni finali

Il ritorno dell’inflazione al 3,3% non racconta un aumento identico per tutti i beni, ma segnala un rischio molto concreto: l’energia può riaprire la partita delle bollette e dei costi indiretti proprio mentre molte famiglie pensavano di avere superato la fase peggiore dei rincari.

Il carrello della spesa resta più stabile, ma gli acquisti frequenti al 4,3% spiegano perché la percezione del caro vita può restare alta. La differenza, nelle prossime settimane, la faranno conferme statistiche, mercati energetici e decisioni sui tassi: tre passaggi che possono incidere direttamente su spesa, mutui e margini delle imprese.

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