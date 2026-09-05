Ex Ilva, 2.500 licenziamenti: cosa rischia Taranto adesso

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La crisi dell’ex Ilva di Taranto entra in una fase più dura: le aziende dell’indotto hanno avviato la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori. Non è soltanto un passaggio sindacale. È il segnale che la vertenza, rimasta per mesi sospesa tra vendita, decarbonizzazione, ricorsi e continuità produttiva, sta già scaricando i suoi effetti sulla parte più fragile della filiera: appalti, manutenzioni, servizi tecnici, trasporti, fornitori locali.

La notizia arriva mentre il dossier industriale resta aperto e mentre sullo sfondo pesa la scadenza indicata per lo stop dell’area a caldo. Per Taranto significa una doppia pressione: difendere il lavoro e, allo stesso tempo, non rimuovere il nodo ambientale che accompagna da anni lo stabilimento. Il rischio concreto è che la transizione venga vissuta non come un percorso ordinato, ma come una chiusura a tappe, con migliaia di famiglie esposte prima ancora che sia chiaro chi guiderà il futuro dell’acciaieria.

Perché le lettere pesano sull’intera filiera

Secondo le ricostruzioni concordanti, le comunicazioni riguardano 28 aziende associate ad Aigi, l’associazione che rappresenta una parte rilevante dell’indotto dell’ex Ilva. Il numero non fotografa soltanto lavoratori formalmente esterni al perimetro principale dello stabilimento: racconta un sistema produttivo costruito attorno al ciclo siderurgico e alla sua manutenzione quotidiana.

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Quando l’indotto si ferma, non si blocca solo un elenco di ditte. Si indeboliscono competenze tecniche, turni, officine, cantieri, magazzini e professionalità che negli anni hanno tenuto in piedi una parte essenziale dell’impianto. È per questo che il passaggio dei licenziamenti viene letto come un campanello d’allarme nazionale, non come una vertenza locale confinata alla provincia di Taranto.

Lo stabilimento siderurgico di Taranto visto dal mare. Fonte: FalantoTaras/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il punto più delicato è il tempo. Se la chiusura dell’area a caldo diventa una scadenza senza un piano operativo alternativo, le imprese che lavorano intorno allo stabilimento non hanno più visibilità sufficiente per programmare commesse, personale e investimenti. Da qui la scelta di aprire la procedura collettiva, presentata dalle aziende come un atto estremo ma legato alla mancanza di una prospettiva industriale immediata.

Il nodo dell’area a caldo e della transizione

La crisi ex Ilva non può essere ridotta alla contrapposizione secca tra produzione e ambiente. Taranto conosce bene entrambi i costi: quelli sanitari e ambientali del vecchio modello industriale, ma anche quelli sociali di una dismissione improvvisata. La parola chiave, in teoria, resta decarbonizzazione. In pratica, però, lavoratori e imprese chiedono tempi, risorse, cantieri e responsabilità definite.

Il problema è che una transizione industriale funziona solo se precede lo shock occupazionale. Se invece arriva dopo le lettere di licenziamento, il territorio si trova a inseguire l’emergenza. Il governo ha convocato un tavolo a Palazzo Chigi per martedì 8 settembre 2026, mentre resta atteso anche il passaggio giudiziario legato alla sospensiva sull’area a caldo. Sono appuntamenti decisivi perché dovranno chiarire se esistono margini per congelare la procedura, accompagnare le imprese e impedire che il capitale umano venga disperso.

Unità produttiva Ilva di Taranto in una vista del 2007. Fonte: mafe de baggis/Wikimedia Commons-Flickr, licenza CC BY-SA 2.0.

Per l’esecutivo il dossier è anche un test di politica industriale. L’Italia ha bisogno di acciaio, ma deve decidere come produrlo, con quali tecnologie e con quale equilibrio tra bonifiche, energia, competitività e tutela dei lavoratori. Ogni ritardo rende più costoso il salvataggio, perché le aziende dell’indotto non possono restare ferme in attesa di una soluzione indefinita.

Cosa rischiano lavoratori, città e governo

Il primo rischio riguarda i lavoratori coinvolti. Una procedura collettiva non significa automaticamente licenziamento immediato per tutti, ma apre una finestra formale nella quale le parti devono trovare alternative: ammortizzatori, sospensioni, accordi ponte, nuove commesse o garanzie pubbliche. Senza una soluzione, però, oltre 2.500 posti possono trasformarsi in una crisi sociale molto rapida.

Il secondo rischio riguarda Taranto. L’indotto siderurgico non è un comparto isolato: alimenta redditi familiari, consumi, piccole imprese e servizi. Se una quota consistente di lavoratori perde continuità occupazionale, l’effetto arriva su commercio, mutui, affitti, formazione e migrazione dei giovani tecnici. La città potrebbe trovarsi con meno industria, ma senza una riconversione già capace di assorbire chi esce dal ciclo produttivo.

Il terzo rischio è politico e industriale. L’eventuale vendita dello stabilimento, la cordata italiana, gli investitori esteri e i piani di decarbonizzazione diventano meno credibili se nel frattempo la filiera si svuota. Una fabbrica può essere riavviata solo se conserva competenze, manutenzione e fornitori. Perdere l’indotto significa ridurre anche il valore industriale dell’asset che si vorrebbe rilanciare.

Dettaglio della ciminiera E312 nell’area delle acciaierie di Taranto. Fonte: Saggittarius A/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Nelle prossime ore conteranno due elementi concreti. Il primo è la capacità del tavolo istituzionale di indicare misure immediate, non solo un nuovo calendario. Il secondo è la verifica giudiziaria sulla tempistica dell’area a caldo. Se uno dei due passaggi aprirà spazio per una gestione ordinata, la procedura potrà diventare pressione negoziale. Se invece non arriveranno garanzie, il caso ex Ilva rischia di trasformarsi nel simbolo di una transizione promessa ma non governata.

Conclusioni finali

Le lettere dell’indotto segnano una svolta perché portano la crisi ex Ilva dal piano delle trattative a quello delle famiglie. Il tema non è più soltanto chi comprerà lo stabilimento o quando partiranno i nuovi impianti, ma come evitare che Taranto perda lavoro prima di vedere una vera alternativa. La soluzione non può ignorare ambiente e salute, ma nemmeno lasciare che la riconversione arrivi dopo la rottura sociale. Per questo i prossimi passaggi a Palazzo Chigi e nelle aule giudiziarie saranno decisivi: diranno se il Paese sta gestendo la fine di un modello o subendo l’ennesima emergenza industriale.

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