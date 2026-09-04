Sangue, allarme gruppo 0 positivo: cosa rischiano gli ospedali

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La carenza di sangue torna a essere un problema nazionale e questa volta il segnale riguarda soprattutto il gruppo 0 positivo. Il Centro Nazionale Sangue, struttura che opera presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha avvisato Regioni, Province autonome, associazioni dei donatori e servizi trasfusionali: la disponibilità di emazie resta sotto pressione e non ci sono, al momento, scorte eccedentarie sufficienti per compensare le aree più in difficoltà.

Il punto è concreto: quando manca sangue, non si parla solo di magazzini ospedalieri. A essere esposti sono interventi chirurgici programmati, emergenze, terapie oncologiche, assistenza a pazienti cronici e gestione dei traumi. La nota del CNS indica Lazio, Campania e Sicilia tra le Regioni con le criticità maggiori, ma sottolinea che il problema coinvolge l’intero sistema trasfusionale.

Leggi anche IA legge volto e pressione: cosa cambia per diabete e cuore

Perché l’allarme pesa sul gruppo 0 positivo

Il gruppo 0 positivo è tra i più richiesti nei percorsi trasfusionali perché molto diffuso nella popolazione e usato in numerosi contesti clinici. Se la raccolta rallenta, la pressione si vede prima nelle scorte più consumate e nei territori già fragili. Per questo il messaggio del Centro Nazionale Sangue non è un generico invito alla solidarietà, ma una richiesta operativa: aumentare le sedute di donazione, rafforzare la chiamata attiva dei donatori e rendere rapidamente disponibili eventuali unità eccedenti sulla bacheca SISTRA.

La compensazione interregionale è il meccanismo che consente alle Regioni con disponibilità superiori al fabbisogno di aiutare quelle in carenza. Se però nessun territorio ha un margine significativo, il sistema perde elasticità. In pratica, anche una criticità localizzata può diventare più difficile da assorbire, soprattutto nei giorni in cui gli ospedali devono conciliare urgenze, attività programmata e rientro pieno dopo il periodo estivo.

Il periodo non è casuale. Le donazioni tendono a diminuire durante l’estate, mentre l’assistenza sanitaria non può fermarsi. Rientri, spostamenti e ferie dei donatori possono lasciare i servizi trasfusionali con meno appuntamenti disponibili o con agende da ricostruire rapidamente. La richiesta delle autorità sanitarie è quindi di muoversi con ordine, prenotando attraverso associazioni o servizi locali, senza presentarsi in massa senza indicazioni.

Da non perdere Svapo e tabacco, allarme Ue: cosa cambia per giovani e adulti

Cosa cambia per donatori e strutture sanitarie

Per i donatori periodici il cambiamento principale è la possibile intensificazione delle chiamate da parte delle associazioni. FIDAS ha già rilanciato l’appello del CNS, chiedendo alle strutture associate di rafforzare il contatto con i donatori e di programmare le raccolte in raccordo con i servizi trasfusionali. L’obiettivo è evitare risposte disordinate e indirizzare le persone dove c’è davvero bisogno.

Chi non ha mai donato può informarsi presso il servizio trasfusionale più vicino o una delle associazioni riconosciute. La donazione richiede requisiti di salute, controlli preliminari e tempi organizzati: proprio per questo la prenotazione è decisiva. Presentarsi nel posto giusto, nel giorno giusto, aiuta più di una corsa improvvisata e consente agli operatori di gestire sicurezza, compatibilità e tracciabilità.

Per gli ospedali il rischio non è automaticamente il blocco delle cure, ma una maggiore rigidità nella programmazione. Se le scorte calano, alcune attività possono richiedere valutazioni più strette, soprattutto quando servono emocomponenti specifici o quando più reparti chiedono unità nello stesso momento. Le urgenze restano prioritarie, ma la continuità dell’assistenza dipende dalla capacità della rete di ricostituire rapidamente una base stabile di emazie.

Il messaggio più importante è che l’emergenza sangue non si risolve solo quando compare l’allarme. Il sistema funziona se le donazioni sono regolari, distribuite nel tempo e coerenti con i fabbisogni reali. La carenza del gruppo 0 positivo ricorda quanto sia fragile l’equilibrio tra raccolta, consumi ospedalieri e capacità di compensazione tra territori.

Conclusioni finali

L’allarme del Centro Nazionale Sangue va letto come un segnale pratico per il Servizio sanitario nazionale: servono più donazioni programmate, soprattutto di gruppo 0 positivo, e servono ora. Lazio, Campania e Sicilia sono le aree più esposte, ma la mancanza di eccedenze rende il problema nazionale. Per chi può donare, il passo utile è contattare associazione o centro trasfusionale e fissare un appuntamento seguendo le indicazioni locali.

Leggi anche: Sanità al 6,2% del Pil: cosa rischiano cure e famiglie

Leggi anche: Svapo e tabacco, allarme Ue: cosa cambia per giovani e adulti