Bonus Casa da 500 euro, click day: cosa rischiano gli operai

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Il conto alla rovescia per il Bonus Casa da 500 euro entra nella fase decisiva: dalle 19 del 16 settembre 2026 gli operai edili aventi diritto potranno presentare la domanda sul portale nazionale indicato dal sistema delle Casse Edili. La misura riguarda affitto e mutuo prima casa, ma il punto più delicato non è solo il requisito: è il click day, perché le richieste saranno prese in carico in ordine cronologico e i fondi non sono illimitati.

Per chi lavora nell’edilizia la novità può pesare concretamente sul bilancio familiare. Il contributo è una tantum, vale 500 euro e nasce per sostenere spese abitative già in essere: canone di locazione, rata o interessi del mutuo prima casa, secondo le istruzioni diffuse da Casse Edili, Fillea Cgil e strutture territoriali Ance. Non è però un accredito automatico: la domanda genera una posizione da verificare, poi la Cassa competente controllerà requisiti e documenti.

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Chi può chiedere il contributo

La platea indicata dalle istruzioni operative è circoscritta: il Bonus Casa è rivolto agli operai edili in forza e regolarmente denunciati alla Cassa Edile o Edilcassa al momento della presentazione della domanda. Serve inoltre almeno una mensilità regolarmente denunciata e versata nei 12 mesi precedenti la richiesta.

La casa deve trovarsi in Italia e il contratto deve essere collegato al lavoratore che presenta la domanda. Per l’affitto, le istruzioni territoriali richiamano il contratto di locazione ad uso abitativo registrato all’Agenzia delle Entrate. Per il mutuo, il riferimento è al mutuo prima casa intestato o cointestato al richiedente. La misura non va confusa con i bonus fiscali per ristrutturazioni, mobili o superbonus: qui si parla di una prestazione bilaterale del settore edile, non di una detrazione fiscale.

Perché l’ordine di arrivo conta

Il rischio principale è arrivare tardi. La Cassa Edile di Perugia, nelle informazioni aggiornate il 4 settembre 2026, indica che solo le prime 15.000 richieste entreranno nella graduatoria provvisoria per il finanziamento della prestazione. ANCE Messina richiama lo stesso limite, collegandolo a uno stanziamento complessivo di 7,5 milioni di euro.

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Questo significa che il momento della registrazione può fare la differenza. Il sistema prevede l’accesso da computer, tablet o smartphone, l’inserimento di un numero di cellulare italiano, la ricezione di un codice OTP via SMS e poi la compilazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e della Cassa Edile di riferimento. Secondo le istruzioni diffuse, al raggiungimento del numero massimo consentito il portale bloccherà nuove registrazioni.

Attenzione a un passaggio spesso sottovalutato: ottenere un numero di protocollo non equivale a incassare il contributo. La domanda passa prima alla Cassa competente, che effettua la validazione formale e può chiedere la documentazione. Se i documenti non arrivano nei tempi richiesti o se i requisiti non risultano corretti, la domanda può essere respinta e la graduatoria può scorrere.

Cosa preparare prima del 16 settembre

Chi pensa di avere diritto al contributo dovrebbe verificare subito la propria iscrizione alla Cassa Edile o Edilcassa e recuperare i documenti abitativi. Per l’affitto serve il contratto registrato; diverse istruzioni territoriali ricordano anche l’importanza della ricevuta di registrazione. Per il mutuo serve il contratto relativo alla prima casa, intestato o cointestato al lavoratore.

È prudente controllare anche il numero di cellulare che si userà per l’OTP: alcune istruzioni avvertono che il numero deve essere italiano e non riutilizzabile per più lavoratori. Durante il click day conviene avere già chiari Regione, Provincia e Cassa di appartenenza, perché la scelta errata può rallentare la lavorazione o richiedere passaggi successivi.

Il contributo non dipende da un importo minimo mensile del canone o della rata, ma dipende dalla correttezza della posizione edile e dalla disponibilità del plafond. Per questo la misura è utile, ma non va letta come una garanzia universale: è una procedura a sportello, con una soglia nazionale e controlli successivi.

Conclusioni finali

Il Bonus Casa CNCE è una finestra concreta per gli operai edili che pagano affitto o mutuo prima casa, ma il margine operativo è stretto. La data da segnare è il 16 settembre 2026 alle 19; prima di allora conviene preparare contratti, ricevute e dati della Cassa. Il vero rischio non è solo perdere il click day, ma presentare una domanda incompleta e uscire dalla graduatoria dopo i controlli.

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