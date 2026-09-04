Lottomatica-Cirsa, svolta da 2 miliardi: cosa cambia

Lottomatica e Cirsa hanno firmato una fusione in azioni: nasce un gruppo da circa 2 miliardi di Ebitda, con Blackstone primo socio.

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La fusione tra Lottomatica e la spagnola Cirsa non e’ un semplice riassetto societario: e’ una mossa che sposta il peso del gaming europeo verso un gruppo con radici italiane, sede a Roma e una presenza piu’ ampia tra scommesse, giochi online, reti fisiche e casino. L’accordo, annunciato il 2 settembre 2026, prevede una combinazione interamente in azioni e punta a creare il secondo operatore quotato al mondo nel settore del gaming e delle scommesse sportive.

Il dato che fa titolo e’ l’Adjusted Ebitda pro forma di circa 2 miliardi di euro. Ma la parte piu’ importante per mercato, risparmiatori e filiera italiana sta nei dettagli: rapporto di cambio, peso di Blackstone, quotazione anche in Spagna, sinergie promesse e tempi regolatori che rinviano il perfezionamento al secondo trimestre 2027. Fino al closing, quindi, l’operazione resta una svolta annunciata ma non ancora conclusa.

Insegna della sede Cirsa sulla carretera de Castellar, a Terrassa. Foto: Enfo/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

I numeri che cambiano la scala del gruppo

Secondo la presentazione diffusa da Lottomatica, l’operazione avverra’ con l’incorporazione di Cirsa in Lottomatica. Gli azionisti Cirsa riceveranno 0,668 nuove azioni Lottomatica per ogni azione posseduta. A fusione completata, gli attuali soci Lottomatica dovrebbero detenere circa il 67,5% della societa’ combinata, mentre agli azionisti Cirsa andra’ il restante 32,5%.

Il passaggio piu’ delicato riguarda la governance. Blackstone, oggi azionista di riferimento di Cirsa attraverso LHMC Midco, diventera’ il principale singolo socio del nuovo gruppo con circa il 24% del capitale e due consiglieri designati. Il comando operativo, nelle intenzioni comunicate, resta invece in continuita’: Guglielmo Angelozzi presidente e amministratore delegato, Laurence Van Lancker deputy ceo e cfo.

Lottomatica e Cirsa stimano sinergie di cassa pre-imposte per circa 115 milioni di euro l’anno, da raggiungere entro tre esercizi completi dopo il closing. Prima della fusione Cirsa distribuira’ ai propri soci un dividendo straordinario da 262 milioni di euro; dopo il perfezionamento, il consiglio Lottomatica prevede di proporre una distribuzione di capitale da 744 milioni di euro, tramite dividendo straordinario, offerta parziale su azioni proprie o una combinazione delle due opzioni.

Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa Italiana a Milano. Foto: Stefano Stabile/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Perche’ il mercato guarda oltre il titolo

Per Piazza Affari la notizia ha due letture. La prima e’ industriale: Lottomatica uscirebbe da un perimetro quasi interamente italiano e diventerebbe un operatore con posizioni forti in Italia e Spagna, piu’ attivita’ in altri mercati in cui Cirsa e’ gia’ presente. Questo riduce la dipendenza da un solo Paese e rende il gruppo piu’ confrontabile con i grandi player quotati internazionali.

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La seconda lettura e’ finanziaria. Una fusione tutta in azioni limita l’esborso immediato, ma diluisce gli attuali soci e porta dentro un azionista finanziario molto pesante. Inoltre le sinergie sono stime, non risultati gia’ acquisiti. Lo stesso documento societario richiama i rischi tipici delle dichiarazioni previsionali: integrazione, autorizzazioni, costi, concorrenza e andamento dei mercati possono cambiare tempi e benefici.

La quotazione resta un altro punto centrale. Le azioni Lottomatica rimarranno su Euronext Milan e, una volta completata l’operazione, saranno ammesse anche alle negoziazioni sulle Borse spagnole. Per il gruppo significa piu’ visibilita’ e potenzialmente piu’ liquidita’. Per gli investitori significa anche dover valutare un profilo diverso: non piu’ solo leader domestico, ma piattaforma europea del gioco regolato.

Casino Puerto Madero a Buenos Aires, struttura collegata al perimetro internazionale Cirsa. Foto: Vinicius Pinheiro/Wikimedia Commons/Flickr, licenza CC BY-SA 2.0.

I nodi per Italia, controlli e consumatori

La fusione arriva in un settore sensibile. Scommesse sportive, gioco online, sale e reti fisiche non sono un business qualunque: vivono su concessioni, regole nazionali, controlli antiriciclaggio, tutela dei giocatori e contrasto al gioco patologico. Per questo il closing previsto nel 2027 non e’ un dettaglio tecnico. Prima servono passaggi societari e autorizzazioni regolatorie nei mercati interessati.

Per l’Italia, il punto economico e’ duplice. Da un lato un campione quotato con sede a Roma puo’ rafforzare capitale, tecnologia e capacita’ di investimento in un settore che gia’ produce gettito e occupazione. Dall’altro, maggiore scala significa anche maggiore attenzione pubblica: pubblicita’, canali digitali, controllo dell’eta’, limiti di spesa e strumenti di autoesclusione restano il terreno su cui si misura la sostenibilita’ sociale del business.

La promessa industriale e’ chiara: piu’ dimensione, piu’ mercati, piu’ cash flow, piu’ ritorni agli azionisti. La domanda aperta e’ se l’integrazione riuscira’ a trasformare questi obiettivi in risultati senza aumentare rischi regolatori o reputazionali. In un comparto in cui ogni Paese ha regole proprie, diventare piu’ grandi non elimina la complessita’: la moltiplica.

Conclusioni finali

La combinazione tra Lottomatica e Cirsa e’ una svolta per il gaming quotato europeo: circa 2 miliardi di Ebitda pro forma, presenza piu’ ampia fuori dall’Italia, Blackstone come primo socio e un calendario che porta al 2027. Non e’ pero’ una storia gia’ chiusa. Il valore dell’operazione dipendera’ da autorizzazioni, integrazione, disciplina finanziaria e capacita’ di gestire un settore esposto a controlli pubblici sempre piu’ stretti.

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