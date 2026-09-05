Como capolista dopo il 4-1: cosa cambia per la Serie A

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Il Como non ha semplicemente vinto a Genova: ha mandato alla Serie A un segnale molto più rumoroso del risultato. Il 4-1 sul Genoa, nell’anticipo della terza giornata giocato venerdì 4 settembre 2026 al Luigi Ferraris, porta la squadra di Cesc Fabregas in testa alla classifica almeno per una notte e cambia il peso delle prossime settimane.

Lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como durante una partita. Foto: Vale93b, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La partita era partita nel modo più scomodo per i lariani, sotto dopo il gol di Milutin Osmajic al 19’. Sei minuti più tardi, però, Martin Baturina ha rimesso in equilibrio la gara. Poi sono arrivati Assane Diao, Nico Paz e ancora Diao nella ripresa, su assist di Moise Kean, a trasformare una rimonta in una dimostrazione di forza.

La svolta in sei minuti

Il dato più interessante non è solo il punteggio finale. È la rapidità con cui il Como ha assorbito lo svantaggio. Incassare l’1-0 a Marassi, contro una squadra spinta dal pubblico e bisognosa di punti, poteva aprire una partita nervosa. Invece i lariani hanno continuato a giocare, hanno tenuto il possesso e hanno trovato subito linee pulite tra centrocampo e attacco.

Il pareggio di Baturina al 25’ ha cambiato l’inerzia. Il gol di Diao al 30’ l’ha ribaltata. Il tris di Nico Paz al 40’ ha dato alla gara un significato più largo: il Como non si è accontentato di rientrare, ha aggredito il momento in cui il Genoa era più esposto psicologicamente.

Questo è il punto che pesa per il campionato. La squadra di Fabregas ha mostrato qualità tecnica, ma soprattutto una maturità competitiva che di solito arriva con il tempo. Reagire così, fuori casa, dopo un gol subito, è un indicatore più forte di una vittoria costruita in discesa.

Il Luigi Ferraris di Genova, sede di Genoa-Como. Foto: Gabriel Rinaldi, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perché il 4-1 cambia il profilo del Como

Essere capolista dopo tre giornate non basta per parlare di gerarchie definitive. Ma il Como a quota sette punti, con un successo largo in trasferta, costringe tutti a rivedere il modo in cui leggere il suo inizio di stagione. Non è più soltanto una squadra ambiziosa e ben allenata: è una formazione che può mettere pressione anche a club abituati a obiettivi europei.

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La distribuzione dei gol è un altro segnale. Baturina, Diao e Nico Paz hanno dato varietà alla produzione offensiva. L’ingresso di Kean, subito decisivo con l’assist per il quarto gol, aggiunge una soluzione in più dentro una rosa già ricca di talento. Per Fabregas significa poter alternare rifinitura, profondità e attacco dell’area senza dipendere da un solo riferimento.

Il Como dovrà dimostrare continuità quando gli avversari lo affronteranno con più prudenza. Dopo una prova del genere, infatti, cambierà anche l’approccio degli altri: meno spazio alle spalle, più attenzione a Nico Paz tra le linee, raddoppi più rapidi su Diao. La vera prova inizierà quando l’effetto sorpresa sarà finito.

Il Genoa ora rischia pressione immediata

Per il Genoa, invece, il 4-1 apre un fronte delicato. La squadra di Daniele De Rossi resta ferma e incassa un’altra sconfitta in avvio. Il calendario può spiegare una parte delle difficoltà, ma non cancella il modo in cui la gara si è spezzata: dopo il vantaggio, i rossoblù hanno perso distanze, fiducia e capacità di contenere le accelerazioni ospiti.

Il problema non è soltanto difensivo. Dopo il gol di Osmajic, il Genoa non è riuscito a gestire il vantaggio né a rallentare il palleggio del Como. Nella ripresa ha provato a reagire, ma senza continuità e con poche occasioni davvero pulite. Il prossimo turno diventa quindi più importante del normale: non tanto per la classifica dopo tre giornate, quanto per evitare che l’avvio negativo si trasformi in un tema ambientale.

In questo senso la differenza tra le due squadre è netta. Il Como esce da Marassi con entusiasmo e argomenti tecnici. Il Genoa con urgenze pratiche: protezione dell’area, compattezza tra i reparti e gestione emotiva dopo un episodio contrario.

Il segnale alla Serie A

La terza giornata è appena iniziata e la vetta del Como può durare poche ore. Ma il campionato vive anche di segnali, e questo è forte. Un 4-1 esterno, costruito rimontando, dice che i lariani non vogliono limitarsi a una stagione tranquilla. Il gruppo ha talento, identità e alternative dalla panchina.

Per le grandi, il messaggio è chiaro: contro questo Como non basta aspettare l’errore. Serve ritmo, perché la squadra di Fabregas sa occupare il campo e punire le pause. Per le inseguitrici della zona europea, il messaggio è ancora più diretto: c’è una concorrente in più, almeno finché rendimento e tenuta mentale resteranno su questi livelli.

Conclusioni finali

Il Como capolista dopo il 4-1 al Genoa è una fotografia provvisoria, ma non casuale. Baturina ha riaperto la partita, Diao l’ha spaccata con una doppietta, Nico Paz ha aggiunto qualità e Kean è entrato lasciando subito un’impronta. La classifica potrà cambiare già nelle prossime ore, ma il valore del segnale resta.

Per il Como, adesso, la sfida è trasformare l’entusiasmo in continuità. Per il Genoa, è fermare subito una pressione che può diventare pesante. La Serie A ha avuto il suo primo scossone: non definitivo, ma abbastanza netto da costringere tutti a guardare i lariani con occhi diversi.

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