Monossido in casa, allarme 600 vittime: cosa rischia chi usa stufe

Allarme monossido: in Italia fino a 600 morti e oltre 6mila ricoveri l'anno. Sintomi, rischi in casa e controlli da fare su stufe, caldaie e fornelli.

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Il monossido di carbonio torna al centro dell’allarme sanitario per le famiglie italiane: secondo le stime richiamate dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, ogni anno in Italia il gas provoca tra 350 e 600 decessi e oltre 6mila ricoveri ospedalieri. Il dato più preoccupante è che circa otto intossicazioni su dieci avvengono tra le mura domestiche, cioè nel luogo che molti considerano più sicuro.

Il punto non è soltanto la cronaca dell’ultimo incidente. Il rischio cresce ogni volta che stufe, caldaie, scaldabagni, caminetti, fornelli o generatori vengono usati in ambienti chiusi, poco ventilati o con impianti non controllati. Il monossido non si vede, non ha odore e non dà sempre segnali immediati: per questo può colpire prima che chi è in casa capisca cosa sta accadendo.

Perché il pericolo è difficile da riconoscere

Il monossido di carbonio si forma quando la combustione non è completa. Può essere prodotto da apparecchi comuni: fornelli, stufe a gas o a legna, caminetti, caldaie, scaldabagni, generatori portatili, motori a benzina e barbecue. Se il locale non è ventilato o lo scarico non funziona correttamente, il gas può accumularsi rapidamente.

La sua pericolosità sta nel meccanismo biologico. Una volta inalato, il monossido si lega all’emoglobina con una forza molto superiore rispetto all’ossigeno, formando carbossiemoglobina. Il sangue trasporta quindi meno ossigeno a cuore, cervello e tessuti. La conseguenza può andare da un malessere iniziale alla perdita di coscienza, fino alla morte.

I sintomi segnalati dall’Istituto Superiore di Sanità includono mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolore al petto, confusione e sonnolenza. Il problema è che possono sembrare influenza, stanchezza o disturbi gastrointestinali. Se più persone nella stessa abitazione avvertono sintomi simili, soprattutto senza febbre, il sospetto deve salire immediatamente.

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Le persone più vulnerabili sono neonati, bambini, anziani, donne in gravidanza e chi soffre di malattie cardiache, anemia o problemi respiratori. Ma il rischio riguarda tutti: chi dorme o ha assunto alcol può non accorgersi dell’intossicazione prima che diventi grave.

La prevenzione parte da controlli molto concreti. Gli impianti di riscaldamento, gli scaldabagni, le caldaie e le canne fumarie devono essere verificati da tecnici qualificati con la periodicità prevista. Le prese d’aria non vanno coperte, le griglie devono restare pulite e gli ambienti vanno arieggiati, specialmente quando si usano apparecchi a combustione.

Ci sono poi divieti semplici ma decisivi: non usare mai un forno o un fornello a gas per scaldare casa, non accendere barbecue o fornelli da campeggio in locali chiusi, non usare generatori in garage, cantine, verande o vicino a finestre aperte, non lasciare un’auto accesa in un box anche se la porta è sollevata. Il fatto che una finestra sia socchiusa non basta a rendere sicuro un apparecchio nato per l’esterno.

Un rilevatore di monossido di carbonio con batteria o alimentazione di backup può dare un margine importante, soprattutto vicino alle zone notte. Non sostituisce la manutenzione, ma può avvisare quando il gas è già presente. Il dispositivo va installato e sostituito secondo le istruzioni del produttore, controllando periodicamente batterie e funzionamento.

Se scatta l’allarme o compaiono sintomi compatibili, la priorità è uscire subito all’aperto, chiamare i soccorsi e non rientrare prima del controllo. L’ISS ricorda che il sospetto avvelenamento da monossido richiede valutazione sanitaria tempestiva: la diagnosi può essere confermata misurando la carbossiemoglobina e il trattamento si basa sulla somministrazione di ossigeno, con ossigenoterapia iperbarica nei casi selezionati.

Conclusioni finali

L’allarme sul monossido non riguarda solo baite, seconde case o vecchie abitazioni. Riguarda qualunque ambiente chiuso in cui una combustione lavora male o scarica male. Il dato delle fino a 600 vittime l’anno rende evidente che il problema è sanitario prima ancora che impiantistico: manutenzione, ventilazione, uso corretto degli apparecchi e rilevatori possono trasformare un rischio invisibile in un pericolo gestibile.

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