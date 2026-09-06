Nepal, alluvione e 5mila dispersi: cosa rischia chi parte

Dopo l'alluvione in Nepal e il bilancio oltre 1.300 morti, cosa deve verificare chi ha partenze, trekking o transiti gia' prenotati.

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Il disastro tra Nepal e area tibetana non e’ piu’ soltanto una notizia estera: per chi ha partenze, trekking, volontariato o transiti in Himalaya diventa un problema pratico da verificare prima di muoversi. Dopo l’alluvione improvvisa del 26 agosto 2026, i soccorsi continuano ancora a distanza di giorni, mentre il bilancio riportato da fonti internazionali autorevoli parla di oltre 1.300 morti e piu’ di 5.000 dispersi in Nepal.

La parte nuova, e insieme piu’ fragile, e’ che alcuni superstiti sono stati estratti vivi dalle macerie e dai tunnel idroelettrici anche dopo dieci giorni. Questo tiene aperta la finestra dei soccorsi, ma conferma anche la dimensione del rischio: intere aree lungo il sistema Bhotekoshi-Trishuli restano segnate da fango, detriti, collegamenti interrotti e infrastrutture danneggiate.

Il corridoio del fiume Trishuli in Nepal, una delle aree colpite dall’alluvione. Foto: Keshav Dahal/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Perche’ l’alluvione cambia i piani di viaggio

Secondo Associated Press, le squadre di soccorso hanno recuperato un cittadino cinese da un tunnel idroelettrico e una donna da una casa danneggiata, mentre le ricerche restano concentrate su progetti idroelettrici, strade e localita’ colpite nei distretti di Rasuwa e Nuwakot. Il punto non e’ soltanto il numero delle vittime: sono i collegamenti montani, i ponti, le strade secondarie e le vie di accesso a rendere instabile qualsiasi programma non essenziale.

ReliefWeb, portale umanitario delle Nazioni Unite, inquadra l’emergenza come alluvione improvvisa con impatto sui corridoi fluviali del Bhote Koshi e del Trishuli. Il Flash Appeal pubblicato il 4 settembre segnala bisogni urgenti e una risposta che coinvolge autorita’ locali, agenzie umanitarie e partner internazionali. Per un viaggiatore questo significa una cosa semplice: anche se Kathmandu o alcune rotte turistiche possono apparire operative, il rischio reale cambia da valle a valle.

Il Nepal e’ una destinazione in cui molte tratte dipendono da strade di montagna, ponti, voli interni e condizioni meteo. Quando un’alluvione trascina detriti e danneggia infrastrutture, un itinerario che sulla carta sembra breve puo’ diventare impossibile o richiedere deviazioni lunghe. La stagione monsonica, inoltre, non e’ chiusa: la scheda Viaggiare Sicuri ricorda che da giugno a settembre le piogge giornaliere intense sono un elemento climatico dominante e che nel programmare viaggi va considerato il pericolo di smottamenti, frane e alluvioni.

L’area fluviale di Rasuwa, lungo il sistema Bhotekoshi-Trishuli. Foto: Krish Dulal/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Cosa deve controllare chi ha gia’ prenotato

La prima verifica riguarda la zona esatta. Non basta sapere che il volo arriva a Kathmandu: bisogna controllare se l’itinerario passa per Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha o per tratti collegati al corridoio Trishuli. Chi ha trekking organizzati, transfer privati o visite fuori capitale deve chiedere al tour operator conferme scritte su strade aperte, alternative, tempi di percorrenza e possibilita’ di rientro.

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La seconda verifica riguarda assicurazione e assistenza. In scenari di alluvione e frane, alcune polizze distinguono tra viaggio turistico ordinario, attivita’ in quota, soccorso in aree remote e cancellazioni dovute a eventi naturali. Prima di partire serve controllare massimali, evacuazione sanitaria, copertura per voli interni e procedure per modificare l’itinerario senza perdere tutta la spesa.

Il terzo passaggio e’ registrare il viaggio su Dove siamo nel mondo e mantenere aggiornati contatti e programma. La scheda Farnesina segnala che l’Ambasciata d’Italia non e’ presente nel Paese e che la competenza consolare ordinaria e’ del Consolato Generale d’Italia a Calcutta, con un Consolato onorario a Kathmandu. Questo non impedisce l’assistenza, ma rende ancora piu’ importante lasciare tracce precise degli spostamenti.

Il segnale per trekking, tour e operatori

Per gli operatori italiani la notizia impone prudenza commerciale. Promettere partenze regolari in una destinazione colpita da un evento di questa portata puo’ esporre a contestazioni se mancano informazioni aggiornate su sicurezza, accessi e servizi locali. La scelta piu’ solida e’ separare le aree operative da quelle danneggiate, offrire alternative verificabili e aggiornare i clienti con fonti precise, non con rassicurazioni generiche.

Per i viaggiatori individuali il rischio principale e’ sottovalutare la logistica. In Himalaya le mappe digitali non raccontano sempre lo stato reale di ponti, strade e versanti. Anche un’area non direttamente investita dall’onda di piena puo’ subire carburante scarso, mezzi spostati verso l’emergenza, strutture piene di sfollati o assistenza medica concentrata sui soccorsi.

Il fatto che siano stati trovati superstiti dopo molti giorni e’ una notizia potente, ma non va letta come ritorno alla normalita’. Al contrario, segnala che esistono ancora persone isolate, tunnel non completamente ispezionati e territori dove il recupero e’ complicato. Chi deve partire nelle prossime settimane dovrebbe trattare il Nepal come una destinazione con rischio dinamico, da rivalutare fino all’ultimo giorno utile.

Conclusioni finali

La soglia di attenzione per il Nepal resta alta: il bilancio umano e’ gravissimo, i soccorsi sono ancora aperti e le aree fluviali colpite non possono essere considerate normali mete turistiche finche’ autorita’ e operatori non confermano accessi, sicurezza e servizi. Chi ha un viaggio imminente non deve affidarsi a messaggi promozionali o a vecchi programmi: deve verificare fonti ufficiali, contattare l’operatore, controllare assicurazione e registrare l’itinerario. La decisione piu’ prudente, se il percorso tocca zone danneggiate, e’ rinviare o cambiare itinerario.

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