Bonus elettrodomestici, stop rimborsi: cosa rischia chi compra

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La scadenza del 4 settembre 2026 chiude una fase delicata del bonus elettrodomestici: non riguarda nuove domande dei consumatori, ma le richieste di rimborso che i venditori aderenti dovevano trasmettere per recuperare i voucher gia’ usati dai clienti. Il punto pratico, per chi ha comprato una lavatrice, un frigorifero o un altro grande elettrodomestico con lo sconto, e’ capire cosa resta da controllare adesso e quali documenti conservare.

Il bonus era stato pensato per spingere la sostituzione di apparecchi vecchi con modelli piu’ efficienti, coprendo fino al 30% del prezzo di acquisto, con tetto ordinario di 100 euro e tetto di 200 euro per nuclei con ISEE sotto 25.000 euro. Secondo ANSA, il plafond da 48,1 milioni di euro era stato di fatto esaurito in un giorno con circa 550 mila domande. Ora l’attenzione si sposta dal click day alla parte amministrativa finale.

Perche’ la scadenza pesa anche sulle famiglie

Il messaggio pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e’ netto: le istanze di rimborso relative al bonus elettrodomestici 2025, presentate dai venditori, erano consentite entro le 23.59 del 4 settembre 2026; quelle arrivate dopo non saranno liquidate. In termini semplici, lo Stato chiude la finestra attraverso cui il negozio recupera lo sconto gia’ applicato in cassa.

Per il consumatore che ha completato correttamente l’acquisto, il bonus non diventa automaticamente da restituire solo perche’ il venditore ha una pratica da chiudere. Il rischio concreto e’ diverso: possono nascere contestazioni documentali, richieste di chiarimento su fattura, codice voucher, rottamazione dell’apparecchio sostituito o corrispondenza tra prodotto comprato e requisiti della misura. Per questo e’ prudente conservare tutto, anche se l’acquisto sembra ormai archiviato.

Negozio di elettrodomestici con apparecchi in esposizione. Foto: MightyPeggy1227/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Cosa controllare su sconto, fattura e voucher

Il primo controllo e’ sulla prova d’acquisto. La fattura o lo scontrino parlante dovrebbero permettere di ricostruire il prodotto, il prezzo, lo sconto applicato e il venditore. Il secondo controllo riguarda il voucher: se e’ stato usato in negozio, conviene tenere copia della comunicazione ricevuta, della conferma nell’app o sul portale e di eventuali email del rivenditore.

Il terzo elemento e’ la sostituzione. Il MIMIT descrive la misura come un incentivo per cambiare un vecchio elettrodomestico con un modello ad alta efficienza energetica. La rottamazione o il ritiro del prodotto precedente possono quindi diventare la parte piu’ importante in caso di verifica. Chi ha una bolla di consegna, una ricevuta di ritiro o un documento del negozio dovrebbe archiviarli insieme alla fattura.

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La misura non era un rimborso libero su qualsiasi acquisto domestico. Le FAQ del ministero indicano grandi elettrodomestici ad uso civile e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione europea, con classi energetiche elevate. Questo significa che prezzo basso, promozione del negozio o urgenza di sostituire un apparecchio rotto non bastano da soli: contano i requisiti tecnici del prodotto e la corretta procedura di utilizzo del voucher.

Chi rischia davvero dopo il 4 settembre

Il soggetto piu’ esposto alla scadenza appena passata e’ il venditore che non ha presentato in tempo la richiesta di rimborso. Se l’istanza non e’ stata trasmessa entro il termine fissato, il ministero avverte che non sara’ liquidata. Per le famiglie, il rischio principale e’ essere coinvolte in verifiche o in comunicazioni successive del negozio, soprattutto quando la documentazione e’ incompleta o l’acquisto e’ stato gestito in modo frettoloso.

Non bisogna pero’ confondere la chiusura dei rimborsi con una nuova apertura delle domande. Il click day del 2025 aveva gia’ esaurito rapidamente le risorse disponibili, mentre la lista d’attesa era rimasta operativa. La fase attuale serve a chiudere i conti sugli sconti gia’ praticati: non e’ un nuovo bonus da richiedere oggi, ne’ una proroga automatica per chi non aveva ottenuto il voucher.

Lavatrici esposte in un punto vendita di elettrodomestici. Foto: Antonio Mette/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La guida rapida per non perdere i documenti utili

La regola pratica e’ trattare il bonus come una detrazione o un incentivo da poter dimostrare anche dopo l’acquisto. Vanno conservati fattura o scontrino, conferma del voucher, eventuale ricevuta del ritiro del vecchio apparecchio, scheda o modello dell’elettrodomestico acquistato e ogni comunicazione del venditore. In caso di dubbio, e’ meglio chiedere al negozio se la pratica di rimborso e’ stata trasmessa regolarmente entro il 4 settembre 2026.

Chi ha acquistato online dovrebbe controllare anche l’area cliente e scaricare documenti e conferme prima che diventino difficili da recuperare. Chi ha comprato in negozio fisico puo’ chiedere una copia della documentazione commerciale o della pratica collegata al voucher. Non serve creare allarme: serve evitare che un incentivo nato per alleggerire il costo di casa si trasformi in una trafila complicata per mancanza di prove.

Conclusioni finali

Lo stop ai rimborsi del bonus elettrodomestici non riapre il click day e non cambia da solo gli acquisti gia’ conclusi. Segna pero’ il momento in cui la misura entra nella fase dei controlli e della rendicontazione. Per le famiglie la mossa piu’ utile e’ semplice: verificare che lo sconto sia indicato correttamente, conservare i documenti e chiedere conferma al venditore se qualcosa non torna. Il vero rischio, ora, non e’ perdere un nuovo bonus, ma non poter dimostrare bene quello gia’ usato.

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