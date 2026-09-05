Rientro a scuola, allarme ansia: cosa rischiano i ragazzi

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La prima campanella non porta solo zaini, orari nuovi e libri da sistemare. Per una parte di bambini e adolescenti il ritorno in classe puo’ trasformarsi in ansia da rientro, irritabilita’, fatica a dormire, mal di pancia o paura di staccarsi dai genitori. A richiamare l’attenzione e’ l’Istituto Superiore di Sanita’, che alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico ha pubblicato una mini guida per famiglie, studenti e insegnanti.

Il tema e’ concreto per milioni di famiglie italiane: lunedi’ 7 settembre 2026 la scuola riparte in Alto Adige, poi il calendario proseguira’ a scaglioni nelle altre regioni. La notizia non e’ che il rientro possa essere faticoso, ma che il disagio va osservato senza banalizzarlo e senza trasformare ogni segnale in allarme clinico.

Bambini e insegnanti in un asilo nido italiano. Foto: Vincenzo Mainardi/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Il segnale dell’ISS prima della campanella

L’ISS definisce il cosiddetto back to school blues come una malinconia da rientro che, in alcuni casi, puo’ diventare ansia. Nei piu’ piccoli puo’ pesare soprattutto il distacco da mamma e papa’. Nei ragazzi piu’ grandi, invece, l’ansia puo’ concentrarsi sul rendimento, sul giudizio degli insegnanti, sulle interrogazioni, sul gruppo dei pari o sulla paura di non reggere il nuovo ritmo.

Il punto sanitario e’ la distinzione tra una normale fase di adattamento e un disagio che si prolunga. Dopo molte settimane di orari elastici, sonno spostato in avanti, meno compiti e piu’ schermi, la ripresa chiede al corpo e alla mente un cambio brusco. Per questo gli esperti suggeriscono di agire prima dell’ingresso in aula: orari di sonno piu’ regolari, routine mattutina graduale, preparazione del materiale scolastico insieme ai figli e meno schermi nelle ore serali.

Non si tratta di costruire una ripartenza perfetta. Anzi, uno degli errori piu’ frequenti e’ caricare settembre di aspettative: voti migliori, sport, corsi, sveglie impeccabili, diete nuove, agenda piena. Per bambini e adolescenti il messaggio piu’ utile e’ diverso: si riparte per gradi, si possono raccontare le proprie paure e gli adulti restano disponibili senza trasmettere pressione.

Come riconoscere i segnali da non ignorare

L’ansia da rientro puo’ comparire con sintomi emotivi, comportamentali e fisici. L’ISS cita irritabilita’, maggiore sensibilita’ emotiva, difficolta’ di concentrazione, riluttanza a uscire di casa o evitamento delle attivita’ scolastiche. In altri casi il disagio passa dal corpo: mal di pancia, nausea, cefalea, stanchezza, disturbi del sonno o riduzione dell’appetito.

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Questi segnali non significano automaticamente malattia. Sono pero’ informazioni da raccogliere. Se un bambino protesta la sera prima del rientro, puo’ avere bisogno di rassicurazione. Se per giorni non dorme, piange ogni mattina, salta la colazione, rifiuta di uscire o lamenta sintomi fisici ricorrenti, il problema merita attenzione coordinata tra famiglia, scuola e pediatra.

Aula scolastica con banchi e materiali per le lezioni. Foto: Clio/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0 e CC BY 2.5.

Il rientro puo’ essere piu’ delicato per chi cambia ciclo, classe o istituto, per chi ha vissuto difficolta’ relazionali nell’anno precedente, per gli studenti con fragilita’ emotive gia’ note o per chi arriva da un’estate poco riposante. Anche i genitori contano: se l’adulto comunica paura, fretta o sfiducia nella scuola, il ragazzo puo’ assorbire quella tensione e leggerla come conferma che qualcosa andra’ male.

La risposta pratica passa da poche mosse essenziali. Ripristinare il sonno con gradualita’. Proteggere la colazione e i pasti regolari. Preparare zaino, libri e vestiti senza trasformare tutto in un controllo militare. Lasciare spazio a sport, gioco e relazioni. Parlare con gli insegnanti se il disagio e’ intenso o se ci sono episodi specifici da chiarire. Nei casi piu’ persistenti, il pediatra o un professionista della salute mentale possono aiutare a distinguere una fase transitoria da un’ansia che richiede supporto.

Conclusioni finali

Il rientro a scuola 2026 non va letto solo come una questione di calendario. Il segnale dell’ISS ricorda che la prima campanella incide su sonno, emozioni, relazioni e organizzazione familiare. La chiave non e’ drammatizzare ogni malumore, ma riconoscere presto quando la fatica diventa evitamento, sintomo fisico o paura costante.

Per le famiglie italiane il messaggio piu’ utile e’ semplice: meno pressione nei primi giorni, piu’ routine, ascolto e collaborazione con la scuola. Se il malessere non rientra o impedisce la frequenza, meglio chiedere aiuto presto. Settembre puo’ essere faticoso, ma non deve diventare una prova solitaria per bambini e ragazzi.

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