Oasis a Venezia, svolta sul film: cosa cambia per i fan

Il documentario sugli Oasis presentato a Venezia 83 riaccende l'attesa dei fan: cosa mostra il film, cosa resta aperto e perche' il caso pesa oltre il red carpet.

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Il ritorno degli Oasis non si ferma ai concerti: ora diventa un caso da cinema. A Venezia 83 il documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger ha portato al Lido la parte piu’ delicata della reunion, quella che non si misura soltanto con i biglietti venduti ma con l’attesa di milioni di fan cresciuti tra rotture, silenzi e ritorni impossibili.

La notizia pesa perche’ arriva dopo il tour Live 25, il primo grande capitolo pubblico della riconciliazione tra Liam Gallagher e Noel Gallagher. La scheda ufficiale della Biennale indica il film fuori concorso, firmato da Dylan Southern e Will Lovelace, con sceneggiatura di Steven Knight, durata di 122 minuti e una promessa precisa: raccontare il ritorno della band attraverso interviste congiunte, prove mai filmate prima e concerti distribuiti su piu’ continenti.

Perche’ il debutto a Venezia e’ una svolta

La Mostra non sta trattando gli Oasis come un semplice contenuto musicale da calendario. La proiezione in Sala Grande, il passaggio ufficiale nella sezione Venice Open – Out of Competition e l’attenzione internazionale trasformano il documentario in un prodotto culturale con ambizione cinematografica, non soltanto in un’appendice promozionale del tour.

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Questo cambia il peso dell’operazione. Per i fan italiani significa che la reunion non viene raccontata solo come nostalgia Britpop, ma come storia di fratelli, industria musicale, memoria collettiva e pubblico intergenerazionale. La band arriva da una frattura lunga, alimentata per anni da dichiarazioni, rancori e aspettative mancate. Portare quel materiale dentro un festival come Venezia vuol dire spostare la narrazione dal palco allo schermo, dove ogni gesto viene letto come parte di un racconto piu’ grande.

C’e’ anche un dettaglio che ha acceso il caso mediatico: secondo ANSA, i fratelli Gallagher hanno saltato la conferenza stampa del film ma sono comparsi al photocall. Non e’ un elemento secondario, perche’ conferma quanto la gestione pubblica della reunion resti calibrata, selettiva e ad alto rischio di sovrainterpretazione. Gli Oasis vendono ancora musica, ma vendono anche tensione, attesa e controllo dell’immagine.

Cosa mostra il film e cosa resta fuori

La Biennale presenta il documentario come un racconto del ritorno dal vivo degli Oasis e del suo impatto emotivo. Il cuore sembra essere duplice: da una parte il concerto, con l’energia degli stadi e la forza dei brani che hanno attraversato generazioni; dall’altra la ricomposizione, almeno pubblica, di un rapporto personale e professionale che per anni era sembrato irrecuperabile.

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Associated Press sottolinea il ruolo del tour del 2025 e l’arrivo del film al Festival di Venezia come tappa capace di riportare la band dentro il discorso pop globale. Il passaggio decisivo, pero’, riguarda cio’ che il documentario puo’ e non puo’ fare. Puo’ mostrare l’entusiasmo, la macchina produttiva, i backstage e la prima intervista congiunta dopo molti anni. Non puo’ cancellare il fatto che la reunion degli Oasis vive ancora su un equilibrio fragile: ogni apparizione viene letta come indizio di continuita’, ogni assenza come possibile segnale contrario.

L’effetto per i fan italiani

Per il pubblico italiano la domanda concreta e’ una: questa uscita apre davvero una nuova fase o resta il documento eccezionale di un ritorno gia’ irripetibile? Il film, con distribuzione collegata anche al circuito evento e alla successiva finestra streaming indicata dalle cronache internazionali, puo’ allargare la reunion oltre chi e’ riuscito a entrare negli stadi. Chi non ha visto il tour trova sullo schermo un accesso al rito collettivo; chi c’era cerca conferme, dettagli e una lettura piu’ intima.

La scelta di Venezia alza l’asticella. Non basta montare immagini di concerto: serve dare senso a un ritorno caricato di aspettative enormi. La forza degli Oasis, oggi, sta proprio nella distanza tra la semplicita’ delle canzoni e la complessita’ del mito. Don’t Look Back in Anger non e’ solo un titolo riconoscibile: e’ anche la formula con cui la reunion chiede al pubblico di sospendere il rancore e guardare avanti, almeno per la durata del film.

Resta pero’ un rischio editoriale e commerciale: trasformare ogni gesto dei Gallagher in un evento puo’ saturare l’attesa. Venezia offre prestigio, ma espone anche il progetto a un giudizio piu’ severo. Se il film convince, la reunion guadagna profondita’. Se resta superficie, il racconto torna a essere quello di sempre: due fratelli, un catalogo enorme e un pubblico disposto a perdonare quasi tutto pur di risentire quelle canzoni insieme.

Conclusioni finali

Il debutto veneziano del documentario sugli Oasis e’ piu’ di una passerella: e’ il tentativo di fissare su schermo il momento in cui una reunion musicale diventa memoria condivisa. Per i fan cambia soprattutto questo: il ritorno non resta confinato ai concerti del Live 25, ma entra in un racconto pensato per durare, essere discusso e raggiungere anche chi e’ rimasto fuori dagli stadi.

La prudenza, pero’, resta necessaria. La presenza al photocall e l’assenza dalla conferenza stampa ricordano che Liam e Noel Gallagher continuano a controllare il proprio perimetro pubblico. Il film puo’ spiegare molto della nuova fase degli Oasis, ma non chiude tutte le domande: le prossime risposte arriveranno dall’accoglienza in sala, dai numeri dell’uscita evento e, soprattutto, da cio’ che la band decidera’ di fare dopo Venezia.

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