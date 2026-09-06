Italvolley in finale europea: cosa rischia contro la Turchia

L'Italia batte la Polonia 3-1 e vola in finale agli Europei di volley: contro la Turchia si gioca titolo, pressione e possibile triplete.

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L’Italvolley femminile torna a una finale europea con una prova che sposta il peso dell’intero torneo: 3-1 alla Polonia, pass per l’ultimo atto di Istanbul e sfida immediata alla Turchia padrona di casa. Il risultato non vale soltanto una medaglia sicura. Vale la possibilita’ di completare un ciclo rarissimo, perche’ la squadra di Julio Velasco arriva alla finale da campione olimpica e mondiale in carica.

La semifinale del 5 settembre ha detto soprattutto una cosa: l’Italia puo’ vincere anche quando il match perde linearita’. Dopo due set controllati, il terzo parziale vinto dalla Polonia ha aperto una finestra di rischio. Nel quarto, pero’, le azzurre hanno ripreso il comando con muro, difesa e gestione emotiva. E’ il segnale che conta di piu’ alla vigilia della finale: contro la Turchia non bastera’ il talento, servira’ tenere il campo quando il palazzetto spingera’ dall’altra parte.

La Nazionale femminile italiana festeggia durante gli Europei 2009. Foto: Grzegorz Jereczek, Wikimedia Commons/Flickr, licenza CC BY-SA 2.0.

Il risultato che cambia il peso della finale

La vittoria sulla Polonia e’ arrivata con i parziali 25-19, 25-19, 21-25, 25-16. La fonte federale indica una partita costruita su una superiorita’ netta a muro: 18 muri vincenti contro 4. Dentro quel dato c’e’ una parte della spiegazione tecnica. L’Italia ha tolto ritmo alle attaccanti polacche, ha costretto la ricezione avversaria a inseguire e ha protetto i momenti in cui il cambio palla diventava meno pulito.

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Paola Egonu ha chiuso con 21 punti, Ekaterina Antropova ne ha aggiunti 14, Anna Danesi e Sarah Fahr hanno pesato al centro, mentre Alessia Orro ha tenuto insieme ritmo e distribuzione. La finale, pero’, nasce anche dalla tenuta di gruppo: la Polonia ha provato a cambiare inerzia nel terzo set, ma l’Italia non ha trasformato il calo in una crisi lunga.

Questo e’ il punto che rende la notizia piu’ forte di una semplice qualificazione. La Nazionale arriva all’ultimo atto con otto vittorie in otto partite nel torneo e, secondo FIPAV, con una striscia di 39 successi consecutivi contro nazionali europee. Numeri cosi’ alzano l’attesa, ma alzano anche il rischio: ogni errore diventa piu’ visibile, ogni passaggio a vuoto viene letto come crepa in una squadra che ormai gioca contro le avversarie e contro il peso della propria continuita’.

Perche’ la Turchia e’ l’avversaria piu’ scomoda

La finale contro la Turchia e’ in programma il 6 settembre alle 18 italiane alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. Non e’ un dettaglio neutro. La squadra di Daniele Santarelli giochera’ davanti al proprio pubblico, con una pressione ambientale che puo’ incidere su battuta, ricezione e comunicazione tra le giocatrici. Velasco lo ha detto in modo chiaro dopo la semifinale: sara’ una partita da giocare “noi contro tutti”.

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La Turchia e’ anche l’avversaria con cui l’Italia ha costruito alcune delle partite piu’ importanti del ciclo recente. Il precedente piu’ pesante resta la finale mondiale vinta dalle azzurre nel 2025, ma proprio per questo la gara europea contiene un doppio rischio: da un lato l’entusiasmo di inseguire il quarto titolo continentale della storia italiana, dall’altro la difficolta’ di battere di nuovo una rivale che conosce bene punti forti, rotazioni e momenti di sofferenza della squadra di Velasco.

Myriam Sylla in campo con il Galatasaray nel 2026. Foto: Elenktra, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa deve funzionare per evitare il ribaltone

Il primo tema sara’ la ricezione. Se l’Italia restera’ precisa sul primo tocco, Orro potra’ usare il centro e non lasciare tutto il peso su Egonu e Antropova. Se invece la Turchia riuscira’ a sporcare l’avvio dell’azione, la partita rischiera’ di diventare piu’ fisica e piu’ prevedibile. In quel caso le azzurre dovranno essere brave a gestire la palla alta senza perdere lucidita’.

Il secondo tema sara’ il muro-difesa. Contro la Polonia ha fatto la differenza, ma una finale chiede continuita’ punto dopo punto. Non bastera’ fermare qualche attacco: servira’ trasformare i tocchi a muro in contrattacchi puliti, limitare le serie avversarie e non regalare break facili con errori al servizio nei momenti caldi.

Il terzo tema e’ mentale. La Nazionale arriva con uno status enorme: campione olimpica, campione mondiale e ora di nuovo in finale europea. Questo puo’ dare sicurezza, ma puo’ anche irrigidire. La sfida vera sara’ restare dentro il piano partita anche se la Turchia partira’ forte, anche se il pubblico pesera’, anche se un set dovesse scappare. La semifinale ha gia’ mostrato che l’Italia sa rientrare dopo un passaggio difficile. La finale chiedera’ di farlo senza concedere troppo tempo all’avversaria.

Il segnale per tutto lo sport italiano

La corsa dell’Italvolley non riguarda solo una coppa. In pochi anni la squadra femminile e’ diventata uno dei riferimenti piu’ riconoscibili dello sport italiano: risultati, personalita’, pubblico televisivo e continuita’ internazionale. Arrivare di nuovo in finale europea conferma che il successo olimpico non e’ rimasto un episodio e che il gruppo ha trasformato la pressione in metodo.

Per questo la partita con la Turchia ha un valore piu’ largo. Un successo consegnerebbe all’Italia una tripla corona contemporanea tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, evento indicato dalla FIPAV come rarissimo nella storia della pallavolo femminile. Una sconfitta non cancellerebbe il ciclo, ma cambierebbe il racconto dell’estate: da dominio completato a occasione mancata nel palazzetto piu’ difficile.

Conclusioni finali

La finale europea dell’Italvolley nasce da una semifinale vinta con autorita’, ma non senza segnali da leggere. Il 3-1 alla Polonia conferma profondita’, muro e capacita’ di reazione. La Turchia, pero’, aggiunge fattore campo, rivalita’ tecnica e pressione emotiva. E’ qui che si decidera’ se l’Italia puo’ trasformare la sua striscia vincente in un altro titolo.

La leva concreta e’ tutta in una domanda: le azzurre riusciranno a restare lucide quando Istanbul diventera’ ostile? Se la risposta sara’ si’, l’Europeo puo’ diventare il tassello che completa un ciclo storico. Se la risposta sara’ no, la finale dira’ dove questa squadra deve ancora proteggersi quando la partita smette di essere sotto controllo.

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