Gasolio nel Naviglio, cosa cambia dopo l’allarme a Milano

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La chiazza oleosa partita dal Magentino e arrivata fino ai Navigli di Milano non e’ piu’ soltanto un caso locale: e’ diventata il test di tenuta per controlli ambientali, rete idraulica e comunicazione pubblica. Dopo l’allarme per lo sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande, il punto decisivo riguarda ora cosa sia stato davvero contenuto, quali danni restino da misurare e chi dovra’ pagare bonifica e verifiche.

Il dato che cambia il quadro arriva dall’aggiornamento del Consorzio Est Ticino Villoresi, gestore del sistema dei Navigli: secondo le prime analisi e le verifiche di Arpa, lo sversamento non avrebbe provocato contaminazioni o alterazioni tossiche nelle acque, ne’ compromissioni o pericoli per vegetazione e animali. E’ una precisazione importante, perche’ arriva dopo ore in cui la macchia di gasolio o oli esausti aveva fatto scattare barriere, chiusure e interventi di emergenza.

La macchia da 28 chilometri e la corsa verso la Darsena

Secondo le ricostruzioni diffuse da ANSA e Rai News, la sostanza oleosa si e’ estesa per circa 28 chilometri, partendo dall’area di Magenta e raggiungendo la Darsena. La fuoriuscita sarebbe emersa in un contesto di lavori sulla rete fognaria, ma sulle cause definitive restano accertamenti in corso: le ipotesi hanno riguardato una possibile origine accidentale, uno smaltimento illecito o altri passaggi da chiarire.

La priorita’ operativa e’ stata impedire che gli inquinanti si diffondessero nel sistema idraulico collegato alla Darsena e al Naviglio Pavese. Sono state utilizzate panne assorbenti, barriere galleggianti e idrovore, con squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione civile, Comune di Milano, Citta’ Metropolitana, Regione e Consorzio Villoresi al lavoro sul tracciato.

Rai News ha riportato la comunicazione dell’assessore milanese Marco Granelli: l’intervento avrebbe permesso di bloccare quasi tutto il materiale inquinante prima della Darsena, lasciando solo iridescenze superficiali in assorbimento. Questo non cancella l’allarme, ma lo sposta dalla fase di contenimento urgente alla fase piu’ delicata: campionamenti, bonifica, stima dei costi e responsabilita’.

Il Naviglio Grande a Milano, contesto dell’emergenza idrocarburi. Foto: FlavMi/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Perche’ le analisi non chiudono il caso

Il passaggio tecnico del Consorzio Villoresi e’ rilevante per i cittadini: se confermato dai controlli successivi, riduce il rischio immediato di contaminazione tossica persistente nell’acqua. Ma non significa che l’episodio sia irrilevante. Un evento di questa scala interrompe navigazione, attivita’ sportive, gestione delle acque e uso ordinario degli spazi pubblici; inoltre obbliga gli enti a verificare cosa sia entrato nella rete e per quanto tempo.

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C’e’ poi una differenza da tenere ferma: una prima verifica chimica puo’ indicare assenza di alterazioni tossiche misurabili in un certo punto e in un certo momento, mentre il danno ambientale complessivo richiede osservazioni su fauna, sedimenti, materiali rimossi e tratti a monte. Per questo le dichiarazioni piu’ prudenti parlano di emergenza chiusa sul fronte operativo, non di vicenda archiviata.

ANSA ha raccolto anche l’allarme del Parco del Ticino, che ha evocato possibili conseguenze per fauna ittica e biodiversita’. E’ il nodo da seguire nei prossimi giorni: capire se l’impatto sia stato limitato dalle barriere o se alcune zone del Magentino e dell’Abbiatense abbiano subito effetti maggiori rispetto al tratto milanese.

Cosa cambia per Milano, cittadini e controlli

Per Milano il primo effetto concreto e’ la gestione delle attivita’ sui Navigli. Navigazione, corsi, tour e usi dell’acqua possono essere sospesi o limitati finche’ non arrivano conferme operative dagli enti competenti. Chi vive o lavora lungo il percorso deve attenersi agli avvisi locali, evitando iniziative autonome su acqua, sponde o materiali oleosi eventualmente visibili.

Il secondo effetto riguarda i costi. Rimozione dei liquidi, smaltimento dei materiali contaminati, personale mobilitato e analisi ambientali non sono interventi neutri. Se verra’ individuato un responsabile, la partita si spostera’ su risarcimenti, sanzioni e ripristino. Se invece la causa restera’ incerta, il caso pesera’ soprattutto sulla capacita’ pubblica di prevenire nuovi episodi.

Il terzo punto e’ la prevenzione. Un canale urbano come il Naviglio Grande non e’ solo un elemento paesaggistico: e’ parte di una rete idrica con collegamenti agricoli, turistici e civili. Un incidente lungo un tratto a monte puo’ arrivare rapidamente nel cuore della citta’. Per questo controlli sulle reti, mappatura delle possibili fonti di idrocarburi e coordinamento tra gestori diventano il vero banco di prova.

Conclusioni finali

La notizia non e’ soltanto che una chiazza di gasolio ha raggiunto Milano. La parte nuova e piu’ utile e’ che le prime verifiche ufficiali parlano di assenza di contaminazione tossica nelle acque, mentre resta aperta la verifica su cause, costi e impatto ambientale. Per i cittadini significa evitare allarmismi, ma anche pretendere risposte chiare: da dove e’ partito lo sversamento, quanto materiale e’ stato rimosso, quali controlli proseguiranno e chi rispondera’ dell’emergenza.

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