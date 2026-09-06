E-commerce, allarme 16,7 miliardi: cosa rischiano i negozi

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Il commercio di prossimita perde terreno e il conto non riguarda solo le serrande abbassate. Secondo una nuova elaborazione di Confesercenti, tra il 2019 e il 2025 la riduzione dei punti vendita fisici e la crescita delle grandi piattaforme internazionali di e-commerce hanno spostato fuori dai circuiti locali circa 16,7 miliardi di euro di consumi delle famiglie.

Il dato e importante perche traduce in euro un fenomeno che molte citta italiane vedono gia nelle strade: meno negozi sotto casa, meno servizi accessibili, meno presidio urbano. La vendita online non e il problema in se; il nodo, secondo l’associazione, nasce quando la spesa si concentra su marketplace globali che trattengono altrove una parte rilevante del valore.

Perche il dato pesa sulle economie locali

La stima di Confesercenti parte da un meccanismo semplice. Quando una famiglia spende 100 euro in un negozio fisico, una quota consistente resta nel territorio: salari, reddito d’impresa, affitti, servizi professionali, manutenzioni, tributi locali. Nelle elaborazioni dell’associazione, circa 70 euro continuano ad alimentare il circuito economico vicino al luogo di acquisto.

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Quando la stessa spesa si trasferisce sulle grandi piattaforme internazionali, invece, una parte analoga tende a uscire dal territorio. Per questo i 16,7 miliardi indicati da Confesercenti non raccontano solo una sostituzione tra canali di vendita, ma una perdita di ricchezza distribuita per quartieri, centri storici, piccoli comuni e periferie commerciali.

Via XX Settembre a Piacenza, contesto di commercio di prossimita. Foto: Marek Slusarczyk / Wikimedia Commons, licenza CC BY 3.0.

Il Centro Italia risulta l’area piu esposta nella ricostruzione dell’associazione, con oltre 5,3 miliardi di euro di consumi non piu trattenuti dall’economia locale. Seguono il Sud, intorno a 4 miliardi, il Nord-Ovest con quasi 3,2 miliardi, il Nord-Est con circa 2,6 miliardi e le Isole con oltre 1,6 miliardi.

Tra le regioni, il Lazio e indicato come il territorio con l’impatto maggiore, circa 3,2 miliardi. Dietro ci sono Lombardia, Campania, Veneto, Toscana, Sicilia e Piemonte. La mappa conta perche segnala che la desertificazione commerciale non e solo un tema dei piccoli borghi: riguarda anche aree metropolitane e regioni con consumi elevati.

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Cosa cambia per negozi, famiglie e citta

Il punto piu concreto e la tenuta dei servizi. Un negozio non e soltanto un luogo dove acquistare: spesso e anche presidio di strada, punto di riferimento per anziani, famiglie e residenti senza grande mobilita, spazio che mantiene accese vetrine e flussi pedonali. Quando scompare, l’effetto puo andare oltre il singolo scontrino.

Per le famiglie il rischio non e solo pagare di piu o di meno. La concorrenza online puo portare prezzi aggressivi e scelta piu ampia, ma la perdita della rete fisica riduce alternative, assistenza diretta, riparazioni, cambi rapidi e disponibilita immediata di beni essenziali. Nei quartieri piu fragili, il vuoto commerciale puo trasformarsi in minore accessibilita.

Hub logistico con colli e scaffalature, contesto legato alla crescita degli acquisti online. Foto: Naveenp69 / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il contesto Istat aiuta a leggere il momento. Nel comunicato sul commercio al dettaglio di luglio 2026, l’istituto segnala vendite in calo sul mese ma ancora positive su base annua in valore; nello stesso confronto annuale crescono sia la grande distribuzione sia il commercio online. Questo conferma che il mercato non e fermo: si sta spostando, e non tutti i canali hanno la stessa capacita di lasciare valore nei territori.

Confesercenti lega il tema anche alla proposta di legge di iniziativa popolare sulle misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimita. L’associazione ha annunciato iniziative il 9 e 10 settembre per presentare i conti territoriali e sostenere la raccolta firme, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a 50mila sottoscrizioni.

La sfida, quindi, non e mettere il negozio fisico contro il digitale. Il passaggio decisivo e capire se le piccole imprese riescono a usare strumenti online senza essere schiacciate da piattaforme, commissioni, costi logistici e asimmetrie fiscali o regolatorie. Per molte attivita, la sopravvivenza passa da un modello ibrido: presenza in strada, servizio locale, pagamenti digitali, consegne rapide e canali web sostenibili.

Conclusioni finali

L’allarme sui 16,7 miliardi di euro non va letto come nostalgia del passato, ma come segnale economico. Se una parte crescente dei consumi lascia il territorio, i comuni perdono una quota di vitalita diffusa: lavoro, servizi, affitti, manutenzioni, gettito locale e sicurezza percepita.

Per chi compra, la domanda diventa piu pratica che ideologica: il prezzo finale conta, ma conta anche cosa resta nel quartiere dopo l’acquisto. Per chi governa le citta, invece, il nodo e trasformare la rigenerazione commerciale in politiche misurabili, capaci di tenere insieme digitale, concorrenza e presidio urbano.

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