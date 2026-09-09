Venezia 83, De Angelis in gara: cosa cambia per il cinema italiano

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Edoardo De Angelis sul set. Foto: Cinquantasette/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il 9 settembre porta alla Mostra del Cinema di Venezia uno dei passaggi più delicati per il cinema italiano: Il fuoco che ti porti dentro, nuovo film di Edoardo De Angelis, entra nella corsa al Leone d’oro. Non è solo un altro titolo nazionale in concorso. È un test importante per una stagione in cui il cinema d’autore italiano prova a uscire dalla nicchia, cercando storie riconoscibili, interpreti popolari e una tenuta reale anche fuori dal circuito festivaliero.

La scheda ufficiale della Biennale indica il film nella sezione Venezia 83 Concorso, con una durata di 94 minuti, lingua italiana e cast guidato da Vanessa Scalera e Lino Musella. Il debutto pubblico al Lido arriva in una giornata affollata, accanto ad altri titoli internazionali e a un programma che tiene insieme autori, star e opere molto discusse. Per il pubblico italiano, però, la domanda concreta è un’altra: questa selezione può trasformare un film letterario e familiare in un caso di sala?

Red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Foto: Jean-Pierre Dalbéra/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Il segnale per il cinema italiano

Il punto forte è l’incrocio tra origine letteraria, cast riconoscibile e collocazione competitiva. Il fuoco che ti porti dentro nasce dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini e porta al centro una madre dominante, una famiglia compressa dalle tensioni e una cena di Natale che diventa resa dei conti. Rai News ricostruisce il film come uno dei titoli italiani più attesi della giornata veneziana, con Vanessa Scalera definita il baricentro della storia.

Per De Angelis il passaggio pesa perché arriva dopo film e serie che hanno spesso lavorato sul Sud, sulle famiglie ferite e sui rapporti di potere dentro contesti chiusi. Qui il materiale sembra spostare il conflitto in una dimensione più domestica e psicologica: meno cronaca esterna, più pressione interna. È una scelta che può parlare al pubblico televisivo che conosce Scalera, ma anche agli spettatori che a Venezia cercano un cinema italiano capace di affrontare romanzi recenti senza ridurli a semplice illustrazione.

La posta in gioco non riguarda soltanto l’eventuale premio. Il concorso veneziano funziona come una vetrina per distributori, piattaforme, esercenti e stampa internazionale. Se il film regge il confronto, può ottenere un posizionamento più forte nelle uscite autunnali, quando molte opere italiane rischiano di essere schiacciate tra grandi titoli stranieri, eventi sportivi, serie streaming e attenzione frammentata del pubblico.

Anche il coinvolgimento di Rai Cinema nella produzione segnala un percorso industriale preciso: film d’autore, ma con ambizione di circolazione più larga. La presenza di Picomedia e la distribuzione italiana indicata dalla Biennale danno al progetto una filiera riconoscibile, non un debutto isolato. Per gli spettatori significa una maggiore probabilità di vedere il titolo arrivare davvero nelle sale, e non solo nei resoconti festivalieri.

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Il nodo sarà il tono. Una storia di famiglia costruita su controllo, rabbia, fragilità e memoria può diventare un melodramma potente oppure chiudersi in un racconto troppo letterario. Venezia serve anche a questo: misurare la reazione della prima platea, capire se il film produce discussione, se i personaggi restano addosso e se il passaparola può accompagnarlo oltre la prima giornata.

Il caso è interessante anche per la traiettoria di Vanessa Scalera. Il successo televisivo rischia spesso di ingabbiare un’attrice in un solo volto pubblico. Un ruolo centrale in un film in concorso può invece spostare la percezione: non più soltanto nome popolare, ma interprete capace di tenere un personaggio complesso davanti a una platea internazionale. È una leva concreta per il cinema italiano, che ha bisogno di volti forti senza rinunciare alla qualità della scrittura.

Per le sale, infine, il segnale è pratico. Un film passato a Venezia con un’identità chiara può diventare più facile da comunicare: romanzo noto, regista riconoscibile, attrice amata, conflitto familiare immediato. Non basta per garantire incassi, ma aiuta a costruire una promessa leggibile. In un mercato in cui molti titoli italiani faticano a farsi notare, questa combinazione può fare la differenza tra un’uscita invisibile e un titolo discusso.

Conclusioni finali

Il fuoco che ti porti dentro arriva a Venezia 83 come prova importante per De Angelis e per una linea del cinema italiano che cerca pubblico senza alleggerire troppo i temi. Il concorso dà visibilità, ma non risolve tutto: conteranno accoglienza critica, data di uscita, campagna promozionale e capacità di trasformare la tensione familiare del racconto in un motivo concreto per andare in sala.

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