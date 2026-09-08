Alcol in gravidanza, allarme: cosa rischia il bambino

Parte la campagna Zero alcol in gravidanza: perché non esiste una soglia sicura e quali rischi corrono feto, famiglie e servizi sanitari.

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La nuova campagna Zero alcol in gravidanza arriva alla vigilia della Giornata mondiale della sindrome feto-alcolica, fissata per il 9 settembre 2026, con un messaggio netto: durante la gestazione non esiste una soglia considerata sicura. Anche consumi occasionali, spesso percepiti come innocui, possono diventare un rischio perché l’alcol passa rapidamente dal sangue materno a quello del feto.

La notizia è rilevante perché non parla solo di dipendenze o abuso. Il punto indicato da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità riguarda anche il bicchiere saltuario, l’aperitivo, la birra piccola o il vino bevuto pensando che una quantità minima non possa incidere. La campagna, promossa con l’ISS e diffusa sui canali social istituzionali, punta a spostare la comunicazione da un generico invito alla moderazione a una regola più chiara: in gravidanza e quando si cerca una gravidanza, la scelta sicura è non bere.

Cosa cambia per donne, partner e medici

Il cambio principale è comunicativo ma molto concreto. La prevenzione non viene lasciata solo al momento della prima visita ostetrica: deve iniziare già nella fase preconcezionale, perché molte gravidanze non sono programmate o vengono riconosciute quando le prime settimane sono già trascorse. In quella finestra lo sviluppo embrionale è particolarmente delicato e l’esposizione all’alcol può avvenire prima che la donna sappia di essere incinta.

Secondo le schede dell’ISS, l’assunzione di alcol in gravidanza è associata a un insieme di possibili conseguenze: aborto spontaneo, parto pretermine, basso peso alla nascita, malformazioni congenite, disturbi cognitivi e relazionali, fino allo spettro dei disordini feto-alcolici. La forma più grave è la sindrome feto-alcolica, che può comportare anomalie cranio-facciali, rallentamento della crescita e problemi dello sviluppo neurologico.

Controllo prenatale durante una visita in gravidanza. Credito: Shixart1985/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

I dati più recenti della sorveglianza Bambine e Bambini 0-2 anni mostrano un miglioramento, ma non la scomparsa del problema. Nel pool di Regioni dell’indagine 2025, il 7,4% delle madri ha dichiarato di aver assunto alcol in gravidanza una o due volte al mese, l’1,1% tre o quattro volte al mese e lo 0,4% due o più volte a settimana. La quota è diminuita rispetto alla raccolta 2022, ma resta sufficiente per giustificare una comunicazione più esplicita, soprattutto al Nord, dove il consumo dichiarato risulta più diffuso.

Il ruolo dei partner è centrale. Parlare di alcol in gravidanza solo come responsabilità individuale della donna rischia di essere inefficace: abitudini domestiche, cene, feste, pressione sociale e messaggi minimizzanti incidono sulla possibilità di evitare davvero l’esposizione. Per questo una campagna efficace deve coinvolgere anche compagni, familiari, amici, medici di medicina generale, ginecologi, ostetriche e farmacisti.

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La regola pratica è semplice: niente alcol quando si programma una gravidanza, niente alcol durante la gestazione, cautela anche in allattamento secondo le indicazioni ricevute dal personale sanitario. Non è un messaggio moralistico, ma una misura di prevenzione. Il feto non metabolizza l’alcol come un adulto e non può scegliere di evitarlo.

Visita ostetrica domiciliare a una donna in gravidanza. Credito: Israel Defense Forces/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

C’è poi un aspetto diagnostico spesso sottovalutato. I disturbi dello spettro feto-alcolico possono essere difficili da riconoscere e, quando emergono tardi, pesano sulla scuola, sulle famiglie e sui servizi sanitari. Prevenire l’esposizione è quindi più efficace che inseguire dopo anni problemi di apprendimento, comportamento o sviluppo. La campagna serve anche a togliere ambiguità: se una persona incinta ha bevuto prima di sapere della gravidanza, la risposta utile non è il panico, ma parlarne con il medico e sospendere subito il consumo.

Per i servizi sanitari la sfida è tradurre lo slogan in domande chiare e non giudicanti. Chiedere “quanto beve?” può non bastare, perché molte persone non considerano alcolici aperitivi, birre leggere o assaggi sporadici. Meglio spiegare esplicitamente che rientrano nel rischio anche piccole quantità, e che il consiglio vale per tutto il periodo della gravidanza.

Conclusioni finali

L’allarme su alcol e gravidanza non introduce un nuovo divieto improvviso, ma rende più visibile una raccomandazione sanitaria già solida: la soglia sicura non è stata identificata. La campagna Zero alcol in gravidanza prova a chiudere lo spazio dei messaggi ambigui, soprattutto nei consumi occasionali. Per famiglie e operatori il punto è operativo: parlarne prima, evitare eccezioni sociali e chiedere consiglio al medico se l’esposizione è già avvenuta.

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