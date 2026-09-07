AfD al 43,8% in Sassonia-Anhalt: cosa rischia l’Europa

Il voto in Sassonia-Anhalt consegna all'AfD il 43,8% e 39 seggi su 83. Per Berlino e Ue si apre una fase politica più instabile.

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Il voto regionale in Sassonia-Anhalt non resta confinato a un Land dell’est della Germania. Con il 43,8% dei voti e 39 seggi su 83, l’AfD diventa la prima forza nel parlamento locale e sfiora la maggioranza assoluta. La CDU, partito del cancelliere Friedrich Merz e forza storicamente dominante nella regione, scende al 17,2%.

Il dato pesa per tre ragioni concrete: arriva in una delle principali economie dell’Unione europea, mette sotto pressione il cosiddetto cordone sanitario contro l’estrema destra e apre un rebus di governo in un parlamento frammentato. Per il pubblico italiano non è solo una notizia estera: riguarda gli equilibri europei su migrazione, sicurezza, Ucraina, sanzioni alla Russia, industria e decisioni comuni nei prossimi mesi.

Il Landtag della Sassonia-Anhalt a Magdeburgo. Foto: W. Bulach/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il risultato e il nodo del governo

Il risultato provvisorio ufficiale pubblicato dalla struttura elettorale della Sassonia-Anhalt indica tutti i 2.661 seggi elettorali scrutinati. L’affluenza è salita al 77,8%, un livello molto alto rispetto al 2021. Nella distribuzione dei voti di lista l’AfD supera di oltre ventisei punti la CDU; dietro restano SPD al 9,3%, Verdi all’8,9%, Linke all’8,6% e BSW al 5,3%.

La traduzione parlamentare rende il caso ancora più delicato. L’AfD ottiene 39 deputati, ma per governare da sola ne servirebbero almeno 42. La CDU ne ha 15, mentre SPD, Verdi e Linke ne hanno otto ciascuno; il BSW entra con cinque. Significa che, anche se l’AfD è nettamente prima, la costruzione di una maggioranza alternativa richiede combinazioni politicamente difficili.

Qui sta il punto che rende la notizia forte: la vittoria non coincide automaticamente con il governo, ma cambia comunque il baricentro della discussione. Se gli altri partiti confermano il rifiuto di collaborare con l’AfD, dovranno trovare un’intesa ampia e fragile. Se quel rifiuto dovesse incrinarsi, si aprirebbe un precedente nazionale con effetti ben oltre Magdeburgo.

Associated Press ricorda che l’AfD puntava a guidare per la prima volta un governo regionale tedesco e che il suo risultato rappresenta la prova più avanzata di questa possibilità. La sezione locale del partito in Sassonia-Anhalt viene classificata dai servizi interni tedeschi come forza di estrema destra; l’AfD respinge questa definizione e parla di giudizio politico.

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L’aula del Landtag della Sassonia-Anhalt, dove sarà decisiva la nuova distribuzione dei seggi. Foto: Ralf Roletschek/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0 DE.

La fotografia istituzionale resta complessa. L’AfD ha un mandato forte, ma non i numeri per imporre da sola presidente e governo. La CDU esce ridimensionata e deve decidere se guidare una soluzione alternativa o subire una lunga fase di instabilità.

Perché riguarda anche l’Europa

La Sassonia-Anhalt non decide direttamente la politica estera tedesca, le sanzioni europee o le regole di bilancio dell’Ue. Però i governi regionali in Germania hanno competenze importanti su scuola, sicurezza interna, amministrazione e rapporti con il Bundesrat. Quando un Land cambia radicalmente orientamento, il segnale arriva a Berlino e si riflette nei partiti nazionali.

Per l’Italia il punto da osservare non è il tifo politico, ma l’effetto sui dossier comuni. Una Germania più instabile rende più complicate le mediazioni europee su migrazione, industria, difesa, energia e sostegno all’Ucraina. Sono temi che incidono su imprese, bilanci pubblici e rapporti commerciali italiani. Se la CDU dovesse irrigidirsi per recuperare voti a destra, oppure se la maggioranza federale entrasse in fibrillazione, anche il processo decisionale Ue potrebbe rallentare.

Il secondo effetto è simbolico. L’AfD più che raddoppia il dato del 2021, quando era al 20,8% nelle seconde preferenze, e ora diventa la forza dominante in un Land dell’est. La crescita non cancella i limiti istituzionali né il cordone sanitario, ma mostra che una parte consistente dell’elettorato tedesco considera credibile un’opzione finora esclusa dal governo regionale.

Il terzo effetto riguarda i mercati politici europei, più che quelli finanziari. I partiti conservatori, socialdemocratici e verdi guarderanno al risultato per capire se alzare il tono su sicurezza e immigrazione, se difendere il centro con accordi larghi o se puntare su risposte economiche più immediate. In ogni caso, il voto obbliga la Germania a misurarsi con una domanda sociale che non può più essere archiviata come protesta marginale.

Conclusioni finali

Il risultato in Sassonia-Anhalt è una svolta politica perché l’AfD arriva vicina alla soglia per governare da sola, ma resta bloccata dal problema dei numeri e delle alleanze. La vera partita comincia ora: capire se nascerà una maggioranza alternativa, quanto sarà stabile e quali conseguenze avrà sul governo federale tedesco.

Per l’Europa il rischio non è un cambio immediato di rotta su un singolo dossier, ma un progressivo irrigidimento del clima politico tedesco. Per l’Italia significa seguire con attenzione una crisi regionale che può pesare sui negoziati Ue, sulle politiche migratorie e sulla tenuta del fronte comune su sicurezza e Ucraina.

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