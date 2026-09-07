Gas a 73,94 euro: cosa rischiano bollette e imprese

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Il prezzo del gas europeo riparte in forte rialzo proprio mentre famiglie e imprese entrano nella fase in cui si programmano contratti, scorte e consumi dell’autunno. Sul mercato di Amsterdam, riferimento per il metano nel Vecchio Continente, i future Ttf sono saliti a 73,94 euro al megawattora, in progresso del 2,76% nell’avvio segnalato lunedì 7 settembre.

La scintilla arriva dalla nuova tensione tra Stati Uniti e Iran, con il mercato che torna a prezzare il rischio di interruzioni nei flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz. Per l’Italia il punto non è solo finanziario: se il gas resta caro, il rincaro può trasferirsi su bollette, costi industriali, trasporti e aspettative di inflazione.

Il segnale dei mercati e il conto per l’Italia

Il Ttf non coincide automaticamente con la bolletta di domani mattina, ma resta uno dei termometri più osservati da operatori, venditori e imprese energivore. Quando sale bruscamente, chi deve comprare energia all’ingrosso tende a incorporare un premio di rischio: lo fanno i fornitori, lo fanno le aziende che devono coprire i consumi futuri e lo fanno gli investitori quando valutano margini e prezzi finali.

La vulnerabilità è già visibile nei dati regolatori. ARERA ha comunicato che per agosto 2026 le quotazioni all’ingrosso hanno registrato un deciso rialzo e che la spesa dell’utente tipo nel Servizio di tutela della vulnerabilità aumenta del 6,9% rispetto a luglio. Per circa 2,3 milioni di clienti vulnerabili la componente materia prima gas è stata fissata a 64,15 euro/MWh. È un dato precedente al balzo odierno, ma mostra quanto velocemente il mercato all’ingrosso possa entrare nei conti domestici quando si aggiorna la tariffa.

La seconda ricaduta riguarda le imprese. Un gas più caro pesa su ceramica, vetro, carta, alimentare, chimica e su tutte le attività che usano calore di processo o energia elettrica indicizzata. Non sempre il costo viene trasferito subito ai listini: spesso viene assorbito nei margini, rinviato con contratti a prezzo fisso o scaricato solo in parte. Ma se la tensione si protrae, il rischio diventa più ampio: meno competitività, preventivi più alti e maggiore cautela sugli investimenti.

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La notizia estera spiega perché il mercato reagisce in modo nervoso. AP ha riportato che le forze statunitensi hanno colpito tre petroliere iraniane dopo attacchi missilistici contro navi militari americane nell’area. La vicenda riguarda direttamente il prezzo dell’energia perché lo Stretto di Hormuz è uno dei passaggi più sensibili al mondo per petrolio e Gnl: la scheda EIA sui colli di bottiglia energetici lo indica come snodo critico del traffico marittimo di greggio.

Per chi ha un contratto domestico, la prima verifica concreta non è inseguire ogni oscillazione giornaliera, ma leggere formula e scadenza dell’offerta. Un prezzo fisso protegge nell’immediato, ma può diventare meno conveniente se il mercato scende. Un prezzo variabile può beneficiare dei ribassi, però espone di più agli shock. Per condomini e piccole imprese, il nodo è simile: controllare indicizzazione, durata, penali, condizioni di rinnovo e quota fissa prima di firmare o accettare proroghe automatiche.

Il Governo e le autorità non hanno annunciato una misura emergenziale legata al rialzo di lunedì mattina. Per questo, al momento, il tema è soprattutto di monitoraggio: prezzo all’ingrosso, decisioni dei fornitori, andamento dell’euro, scorte europee, domanda industriale e possibili sviluppi militari nel Golfo. Se una sola di queste variabili peggiora, il mercato può spingere più in alto il premio di rischio; se la tensione rientra, parte del rialzo può essere riassorbita.

Conclusioni finali

Il balzo del gas a 73,94 euro/MWh non significa che tutte le bollette saliranno subito della stessa misura, ma è un segnale da non ignorare. L’Italia arriva a settembre con un mercato energetico già sensibile ai rialzi all’ingrosso e con famiglie vulnerabili che hanno appena visto aumentare la spesa regolata del 6,9%. La differenza la farà la durata della crisi: uno shock breve resta un allarme di mercato, una tensione prolungata può diventare un costo reale per consumatori, imprese e prezzi finali.

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