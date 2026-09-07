TG5 Breve LIS al via: cosa cambia per l’informazione TV

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Da oggi, 7 settembre 2026, il TG5 Breve LIS entra nel palinsesto di Canale 5 nell’edizione delle 10:50, dal lunedì al venerdì. Non è solo una nuova finestra del telegiornale: è un segnale concreto su come la televisione generalista prova ad allargare l’accesso alle notizie per le persone sorde e per chi usa la Lingua dei Segni Italiana.

La novità è stata annunciata da Mediaset con un comunicato ufficiale e rilanciata da ANSA. Il progetto prevede un formato breve con interpreti LIS selezionati per competenza linguistica, esperienza e adeguatezza al contesto giornalistico televisivo. La scelta non sostituisce i sottotitoli, ma aggiunge un canale specifico: la notizia arriva anche attraverso una lingua visivo-gestuale, non solo attraverso testo e audio.

Sessione di video interpretariato in lingua dei segni con collegamento su schermo. Foto: SignVideo/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa cambia per chi guarda il telegiornale

Il primo effetto riguarda il pubblico. Un notiziario accessibile in LIS permette a una parte dei telespettatori di seguire le informazioni con una modalità più naturale rispetto alla sola lettura dei sottotitoli. Questo conta soprattutto nelle notizie rapide, dove tono, ordine delle informazioni e priorità editoriali possono perdersi se tutto passa da una riga di testo in basso allo schermo.

Il secondo effetto riguarda la qualità del servizio. Nel giornalismo televisivo non basta “tradurre” parola per parola: servono tempi compatibili con la diretta, lessico aggiornato, capacità di rendere nomi propri, dati, contesto e urgenze senza creare ambiguità. Per questo Mediaset parla di un team di interpreti scelti anche in base all’adeguatezza al contesto giornalistico. È un dettaglio tecnico, ma decisivo: l’accessibilità funziona solo se è stabile, riconoscibile e professionale.

Il terzo punto è la continuità. La collocazione dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 10:50, trasforma l’esperimento in un appuntamento abituale. Per gli utenti significa sapere dove trovare il servizio; per la rete significa misurare ascolto, organizzazione redazionale e sostenibilità del formato nel tempo. In una stagione TV che riparte tra informazione, talk e intrattenimento, il TG5 Breve LIS è una novità piccola nella durata ma rilevante nel metodo.

Perché il passaggio pesa oltre Canale 5

La Lingua dei Segni Italiana è stata riconosciuta e tutelata dallo Stato con l’articolo 34-ter del decreto-legge 41 del 2021, convertito nella legge 69 del 2021. Quel passaggio ha riconosciuto anche la figura dell’interprete LIS e LIST come professionista specializzato nella traduzione e nell’interazione comunicativa. La nuova edizione del TG5 si inserisce dentro questo quadro: non è una concessione simbolica, ma un servizio che dialoga con un diritto già riconosciuto.

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Per il sistema televisivo italiano il tema è più ampio. Rai, Mediaset, La7, piattaforme streaming e siti informativi competono ormai anche sulla capacità di rendere contenuti fruibili a pubblici diversi. Sottotitoli, audiodescrizioni, interpreti in lingua dei segni, player accessibili e archivi consultabili non sono più funzioni laterali: entrano nella reputazione editoriale di un brand informativo.

Interprete in lingua dei segni durante un incontro con studenti sordi. Foto: Myblueberet/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La novità non risolve tutti i problemi. Un’edizione breve in una fascia mattutina non equivale a rendere accessibili tutte le edizioni del telegiornale, né tutti gli approfondimenti. Resta da capire se il format crescerà, se sarà disponibile anche online, se verrà integrato negli archivi video e se altri spazi informativi seguiranno la stessa strada. Ma l’avvio quotidiano crea un precedente: l’accessibilità entra nella routine della redazione, non resta confinata a eventi speciali o emergenze istituzionali.

Per il pubblico italiano il punto pratico è semplice. Chi cerca il servizio deve controllare l’edizione mattutina di Canale 5 intorno alle 10:50. Chi invece osserva il mercato TV può leggere la mossa come un test: se il riscontro sarà positivo, l’accessibilità potrebbe diventare una leva competitiva anche per altri programmi di informazione, non solo per i comunicati di responsabilità sociale.

Conclusioni finali

Il debutto del TG5 Breve LIS rende più visibile un tema spesso trattato come accessorio: il diritto a ricevere notizie comprensibili anche attraverso la lingua dei segni. La forza della novità sta nella regolarità, perché un servizio quotidiano aiuta il pubblico a costruire abitudini e obbliga la redazione a strutturare competenze, tempi e responsabilità.

La prova vera sarà la continuità. Se l’appuntamento resterà stabile e sarà accompagnato da una distribuzione digitale chiara, potrà diventare un modello replicabile. Per ora il segnale è netto: l’informazione TV non si misura solo su ascolti e volti in studio, ma anche sulla capacità di non lasciare fuori una parte del pubblico.

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