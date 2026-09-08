Poste rilancia su TIM: cosa cambia per azionisti e mercato

Poste aumenta la parte cash dell'OPAS su TIM e rinuncia alla soglia del 66,67%: cosa cambia per azionisti, mercato e calendario dell'offerta.

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La partita Poste Italiane-TIM cambia tono a pochi giorni dalla scadenza decisiva. Poste ha aumentato la parte in contanti dell’OPAS e ha tolto dal tavolo la soglia minima del 66,67%: due mosse che rendono l’offerta più concreta per gli azionisti e riducono il rischio che l’operazione si fermi per mancanza di adesioni.

Il punto non riguarda solo Piazza Affari. Se l’operazione andrà avanti, uno dei principali gruppi pubblici italiani potrà rafforzare il controllo su un’infrastruttura centrale per telefonia, dati, cloud, pagamenti e servizi digitali. Per i piccoli soci TIM, invece, il calendario diventa stretto: il periodo di adesione ordinario termina alle 17:30 di venerdì 11 settembre 2026.

La mossa che cambia l’OPAS

Secondo quanto comunicato da Poste e riportato dalle agenzie, il corrispettivo sale con una componente aggiuntiva in denaro di 0,30 euro per azione TIM. La proposta aggiornata prevede quindi 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione più una parte cash complessiva di 1,97 euro per ciascun titolo TIM portato in adesione.

La seconda novità è forse ancora più pesante sul piano tecnico. Poste ha rinunciato alla condizione soglia che legava il successo dell’offerta al raggiungimento di almeno il 66,67% dei diritti di voto. In pratica, il gruppo potrà acquistare le azioni consegnate anche se l’adesione finale resterà sotto quel livello. Per il mercato è un segnale: l’operazione non viene più presentata come una scommessa tutto-o-niente sulla maggioranza qualificata.

La torre di Poste Italiane in Viale Europa a Roma. Credito: LuigiT/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La tempistica spiega il rilancio. Le adesioni comunicate il 7 settembre risultavano ancora limitate rispetto alla dimensione dell’offerta, mentre nella stessa giornata è arrivata anche l’adesione dell’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, e di manager con responsabilità strategiche. L’aumento della componente cash punta quindi a rendere più leggibile il premio per chi deve decidere se consegnare i titoli.

Per Poste il razionale industriale resta lo stesso: costruire un gruppo integrato tra distribuzione, pagamenti, servizi finanziari, assicurazioni, telecomunicazioni e piattaforme digitali. Nei documenti dell’offerta l’obiettivo dichiarato è la nascita di un’infrastruttura connessa di rilievo nazionale. La correzione annunciata ora riguarda il prezzo e la condizione di efficacia, non il disegno industriale.

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Per TIM la conseguenza principale è l’accelerazione della scelta degli azionisti. Chi aderisce entra nella combinazione tra cash e azioni Poste; chi non aderisce resta esposto all’evoluzione del titolo, alle prossime comunicazioni sui risultati dell’offerta e al possibile scenario di riapertura dei termini. Il tema del delisting resta sullo sfondo, ma dipenderà dalla quota effettivamente raggiunta e dai passaggi successivi previsti dalla disciplina di mercato.

La sede TIM di Via di Val Cannuta a Roma. Credito: FrancescoDeChiara/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il nodo più delicato resta quello dei piccoli risparmiatori. TIM viene da anni di ristrutturazioni, cessione della rete, debito ridotto ma ancora attenzione alta sui ricavi domestici e sulla concorrenza nelle telecomunicazioni. L’offerta aggiornata aumenta la componente certa in denaro, ma mantiene anche una parte in azioni Poste: questo significa che chi aderisce continuerà ad avere esposizione alla performance del nuovo perimetro, seppure attraverso un gruppo diverso e più diversificato.

Dal lato di Poste, la rinuncia alla soglia riduce l’incertezza immediata ma può aprire una fase più complessa se l’adesione finale sarà bassa. Un conto è costruire il controllo pieno di TIM; un altro è gestire una partecipazione rafforzata senza arrivare rapidamente alla piena integrazione. Per questo il mercato guarderà non solo al numero finale delle adesioni, ma anche a eventuali indicazioni su governance, piano industriale e sinergie.

La scadenza dell’11 settembre diventa quindi il primo vero test. Entro quel momento si capirà se l’incremento del corrispettivo sposterà una quota significativa di azionisti. Dopo, l’attenzione passerà ai risultati provvisori e definitivi, alla possibile riapertura dei termini e alle condizioni ancora da verificare.

Conclusioni finali

Il rilancio di Poste su TIM non è un dettaglio tecnico: cambia il rapporto tra incentivo economico, soglia di successo e probabilità di esecuzione dell’operazione. Per gli azionisti TIM aumenta la parte cash e si avvicina una scadenza concreta; per Poste cresce l’impegno finanziario ma si abbassa un ostacolo decisivo. La vera risposta arriverà dalle adesioni: solo quelle diranno se il mercato considera sufficiente la nuova proposta.

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