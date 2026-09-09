Allerta meteo arancione: cosa rischia il Centro-Nord

Allerta arancione su aree di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto: perché il maltempo del 9 settembre può creare criticità rapide.

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La prima svolta meteo dopo settimane di caldo anomalo arriva con un segnale da non sottovalutare: per mercoledì 9 settembre 2026 la Protezione Civile indica allerta arancione su aree di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, insieme ad allerte gialle estese in buona parte del Centro-Nord e in Calabria. Non è solo una previsione di pioggia: il bollettino nazionale parla di rischio temporali, rischio idrogeologico e, in alcune zone, rischio idraulico.

La notizia è forte perché arriva nel giorno del cambio di fase: l’aria più fresca atlantica incontra un territorio ancora caldo, con energia disponibile per temporali rapidi, raffiche, grandinate locali e allagamenti improvvisi. Dopo l’estate più calda nella serie storica nazionale, il problema non è soltanto il calo delle temperature, ma la velocità con cui possono cambiare le condizioni su strade, sottopassi, corsi d’acqua minori e aree urbane già fragili.

Dove scatta il rischio più alto

Nel bollettino di criticità pubblicato l’8 settembre, la moderata criticità per rischio temporali riguarda zone dell’Emilia-Romagna occidentale, molte aree della Lombardia e una porzione molto ampia del Veneto. Nel Veneto compare anche una allerta arancione per rischio idrogeologico su pianure, costa e bacini interni, mentre in Emilia-Romagna sono segnalate criticità idrauliche gialle su diverse aree appenniniche e romagnole.

Il quadro giallo è più largo. La Protezione Civile indica rischio temporali o idrogeologico su parti di Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Calabria. La lista va letta per zone di allerta, non per intera regione: un Comune può trovarsi in un’area più esposta e quello vicino in una fascia diversa.

Strada allagata durante l’alluvione in Emilia-Romagna del 2023. Credito: Nick.mon/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa significa allerta arancione

Il colore arancione non equivale automaticamente a emergenza in ogni quartiere, ma indica uno scenario in cui gli effetti al suolo possono diventare rilevanti. Per i temporali, il massimo livello ordinariamente rappresentato è proprio l’arancione, perché questi fenomeni sono spesso localizzati, intensi e difficili da prevedere con precisione fino all’ultima ora. È il caso tipico in cui una zona resta quasi asciutta mentre a pochi chilometri si formano grandine, vento forte o accumuli d’acqua in tempi brevi.

La conseguenza pratica è che non basta guardare se “pioverà” nella propria città. Serve controllare il bollettino comunale o regionale, verificare eventuali ordinanze, evitare sottopassi e argini durante i rovesci, spostare auto e beni dai locali interrati nelle aree storicamente esposte e rinviare attività all’aperto quando sono previste celle temporalesche intense. Le allerte servono proprio a far anticipare le decisioni, non a fotografare i danni quando sono già avvenuti.

Perché il passaggio è delicato

ANSA, citando i meteorologi, segnala l’arrivo di una perturbazione atlantica capace di chiudere la fase estiva più persistente, con temperature in calo anche di diversi gradi. Il passaggio da caldo intenso a instabilità non è neutro: l’aria calda e umida accumulata nei bassi strati può alimentare temporali improvvisi, soprattutto nelle pianure del Nord, lungo i rilievi e nelle zone dove i bacini idrografici reagiscono rapidamente.

Il rischio non riguarda soltanto le aree già colpite in passato da alluvioni. In città, piogge brevi ma molto intense possono mandare in crisi caditoie, parcheggi interrati, cantieri, sottopassi ferroviari e strade a scorrimento veloce. In collina e montagna, invece, il problema può essere la risposta dei torrenti, piccoli smottamenti, caduta di rami e difficoltà sulla viabilità locale. È per questo che la parola chiave del bollettino non è panico, ma preparazione.

Abitazioni e strade sommerse dall’acqua a Conselice, in Emilia-Romagna. Credito: Cesare Barillà/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Le mosse utili nelle prossime ore

Chi vive o lavora nelle aree in arancione dovrebbe controllare il sito del proprio Comune, i canali della Regione e le indicazioni della Protezione Civile locale. In caso di rovesci intensi, la regola più importante è non attraversare strade allagate: pochi centimetri d’acqua possono nascondere tombini aperti, buche o corrente sufficiente a spostare un veicolo leggero. Anche scantinati e garage vanno raggiunti solo se le condizioni sono sicure.

Per chi si sposta, il consiglio è programmare margini più ampi, monitorare treni e traffico locale, evitare tragitti lungo corsi d’acqua minori e non fermarsi sotto alberi, impalcature o cartelloni durante raffiche e grandinate. Per le famiglie, vale una verifica rapida: telefoni carichi, torcia disponibile, documenti essenziali in posizione raggiungibile e nessun oggetto importante lasciato a terra in cantine o box nelle zone soggette ad allagamento.

Volontari della Protezione Civile durante una campagna Io non rischio alluvione. Credito: Dipartimento Protezione Civile/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Conclusioni finali

L’allerta meteo arancione del 9 settembre 2026 segna una svolta concreta per il Centro-Nord: non solo temperature più basse, ma rischio di fenomeni intensi e localizzati. Il punto decisivo è leggere l’allerta per zona, seguire gli aggiornamenti ufficiali e ridurre l’esposizione nelle ore peggiori. Dopo una lunga fase calda, il primo passaggio perturbato organizzato può creare criticità rapide: prepararsi prima resta la misura più semplice e più efficace.

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