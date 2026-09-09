Diabolik, sette arresti: cosa cambia per la criminalità romana

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La nuova svolta nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, riapre uno dei casi più simbolici della criminalità romana recente. Il 9 settembre 2026 Carabinieri e Polizia di Stato hanno eseguito sette misure cautelari in carcere su delega della Procura di Roma-Direzione distrettuale antimafia, a sette anni dall’agguato del 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti.

Il Parco degli Acquedotti a Roma, luogo indicato negli atti dell’omicidio Piscitelli. Fonte: Maurizio Moro5153/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Il dato che cambia il peso della vicenda è la qualificazione indicata dagli investigatori: secondo il comunicato dell’Arma e quanto riportato da ANSA, il giudice per le indagini preliminari considera il delitto un’azione con metodo mafioso, legata agli equilibri del narcotraffico nella Capitale. Non è quindi solo un vecchio omicidio eccellente che torna in cronaca, ma una mappa aggiornata dei rapporti tra gruppi criminali, interessi economici, vendette e controllo del territorio.

La cornice resta quella delle indagini preliminari. Le persone raggiunte dall’ordinanza sono gravemente indiziate e devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. Proprio per questo, la notizia va letta con cautela: il punto non è anticipare un verdetto, ma capire perché gli atti descrivono una possibile regia criminale più ampia dietro l’esecuzione di Piscitelli.

Perché la svolta pesa dopo sette anni

Carabinieri in servizio a Roma. Fonte: Jorge Royan/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Secondo il comunicato dei Carabinieri, al centro dell’indagine c’è la ricostruzione della regia dietro l’assassinio avvenuto in pieno giorno nel parco romano. L’ordinanza riguarda, a vario titolo, ipotesi di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico.

Il nome più rilevante indicato dagli inquirenti è quello di Michele Senese, storico capo dell’omonimo clan, descritto nel comunicato come indiziato quale mandante apicale. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe fornito l’assenso preventivo ritenuto determinante per l’uccisione di Piscitelli. L’ipotesi è che l’azione punitiva servisse a riaffermare il potere del clan su un affiliato che si sarebbe reso autonomo nel traffico di stupefacenti.

Un secondo livello riguarda Leandro Bennato, indicato come presunto mandante e organizzatore. Gli inquirenti gli attribuiscono un ruolo nel gruppo criminale attivo in più aree della città, con interessi che dal quadrante sud-est arriverebbero fino alla zona nord-ovest. Nella ricostruzione riportata dall’Arma, Bennato avrebbe pianificato la logistica del delitto, compresi sopralluoghi e supporto operativo al sicario.

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Il terzo snodo indicato è Alessandro Capriotti, definito dagli atti come presunto gancio e mandante. Secondo l’accusa, avrebbe fissato l’appuntamento fittizio con Piscitelli presso una panchina del parco di via Lemonia, attirandolo nell’area in cui il killer era appostato travestito da runner. È una ricostruzione che, se confermata nel processo, trasformerebbe l’agguato da esecuzione isolata a operazione organizzata su più livelli.

Narcotraffico, faide e controllo del territorio

Il comunicato ufficiale collega il movente al mercato della cocaina e a una serie di fratture maturate prima e dopo il 2019. Secondo gli investigatori, Piscitelli avrebbe rifiutato di versare al clan la quota attesa sui profitti delle attività illecite, limitandosi a somme ritenute irrisorie rispetto ai volumi contestati. Da qui l’ipotesi di una punizione destinata anche a mandare un messaggio agli altri gruppi.

ANSA riferisce che il gip descrive gli arrestati come soggetti di elevata caratura criminale e richiama la pericolosità della fase successiva al delitto. Gli atti citano infatti altri episodi e propositi violenti, compresi tentati omicidi, appostamenti e aggressioni in carcere. È questo il punto più rilevante per Roma: la morte di Diabolik non avrebbe chiuso una partita, ma aperto una sequenza di tensioni tra fazioni.

Per i cittadini, la conseguenza non è soltanto giudiziaria. Quando una rete criminale punta a controllare piazze di spaccio, riscossioni, debiti e attività economiche di copertura, il rischio si sposta dagli ambienti criminali ai quartieri: intimidazioni, omertà, occupazione degli spazi pubblici, pressione su commercianti e circolazione di armi. È il motivo per cui la DDA legge certi fatti non come episodi separati, ma come segnali di potere territoriale.

Il Parco degli Acquedotti, nella memoria pubblica, resta il luogo dell’agguato. Ma gli atti guardano oltre la panchina e oltre il momento dello sparo: parlano di incontri, debiti, fornitori, gruppi rivali e protezioni cercate. La notizia pesa perché unisce il livello simbolico, quello di un personaggio noto negli ambienti ultrà, al livello meno visibile della gestione criminale del denaro e della droga.

Cosa succede adesso

Le misure cautelari non chiudono il procedimento. Gli indagati potranno difendersi, i giudici dovranno valutare prove, intercettazioni, chat e dichiarazioni, e l’impianto accusatorio sarà sottoposto al vaglio processuale. La presunzione di innocenza, richiamata anche dal comunicato ufficiale, resta un passaggio essenziale per evitare scorciatoie mediatiche.

Il salto, però, è già netto sul piano investigativo: dopo anni in cui il caso Piscitelli è stato raccontato anche attraverso il suo profilo pubblico, l’ordinanza porta al centro l’ipotesi di una decisione maturata dentro equilibri criminali più profondi. Se questa lettura reggerà, l’omicidio potrà diventare una chiave per ricostruire alleanze e rivalità della criminalità romana negli anni successivi.

Conclusioni finali

La svolta sull’omicidio Diabolik cambia il significato pubblico del caso: non solo l’arresto di presunti mandanti dopo sette anni, ma la possibile ricostruzione di una catena di comando legata al narcotraffico e al metodo mafioso. Per Roma il segnale è forte perché mostra quanto le faide criminali possano incidere sulla sicurezza reale dei quartieri. Il processo dovrà accertare le responsabilità; intanto gli atti indicano che dietro quell’agguato potrebbe esserci stata una partita di potere molto più ampia.

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