Scuole, 68 crolli in un anno: cosa rischiano studenti e famiglie

Il nuovo rapporto Cittadinanzattiva conta 68 crolli scolastici e oltre 80mila infortuni: cosa cambia per sicurezza, lavori e famiglie.

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Il rientro in classe riporta milioni di studenti tra banchi, corridoi e palestre, ma il nuovo allarme sulla sicurezza degli edifici scolastici dice che la campanella del 2026 parte con un conto aperto: 68 crolli in un anno, 12 feriti e oltre 80 mila infortuni denunciati dagli studenti. Il dato arriva dal XXIV Rapporto dell’Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola di Cittadinanzattiva, presentato alla Camera dei Deputati e ripreso dalle principali agenzie nazionali.

Non si parla di un singolo episodio locale, ma di un quadro nazionale che intreccia manutenzione, vetustà degli edifici, rischio sismico, rischio idraulico e adattamento climatico. Per le famiglie significa una domanda molto concreta: la scuola riapre, ma quanto è pronta a reggere pioggia intensa, caldo, infiltrazioni, distacchi di intonaco e impianti vecchi?

Scuola primaria Olga Gugelmo in Italia. Foto: Sinucep/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

I numeri che pesano sul rientro

Secondo il rapporto, tra settembre 2025 e agosto 2026 sono stati registrati 68 crolli nelle scuole italiane. Gli episodi riguardano soprattutto calcinacci, intonaco, pannelli e controsoffitti, cioè segnali tipici di edifici che chiedono controlli ordinari, manutenzione programmata e interventi rapidi prima che il problema si trasformi in emergenza.

Il bilancio indicato da Cittadinanzattiva parla di 12 persone ferite. Non è un numero enorme in valore assoluto, ma è sufficiente a ricordare che la scuola è un luogo frequentato ogni giorno da bambini, adolescenti, docenti, personale amministrativo e collaboratori. In un edificio scolastico anche un cedimento piccolo può bloccare lezioni, spostare classi, creare paura e obbligare i Comuni o le Province a interventi d’urgenza.

Il secondo dato riguarda gli infortuni. Nel 2025 le denunce all’Inail da parte degli studenti sono salite a 80.871, con un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente. Nei primi cinque mesi del 2026, le denunce risultano già 47.748. Il punto non è attribuire ogni incidente alla condizione degli edifici: molte cadute avvengono durante attività scolastiche ordinarie. Ma l’aumento conferma che sicurezza, sorveglianza degli spazi, palestre, cortili, scale e laboratori restano un fronte aperto.

Non solo crolli: terremoti, frane e alluvioni

La parte più delicata del rapporto è quella sui rischi naturali. Il 44% delle scuole si trova in territori ad alta sismicità, nelle zone 1 e 2. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre 5.113 edifici scolastici sono collocati in aree a rischio frana. Sono percentuali che non dicono automaticamente che una scuola sia insicura, ma indicano che la vulnerabilità del territorio entra in classe insieme agli studenti.

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Questo è il nodo operativo: una scuola in zona sismica, idraulica o franosa richiede verifiche, piani di emergenza aggiornati, vie di esodo leggibili, manutenzione delle coperture, attenzione alle infiltrazioni e una comunicazione chiara con le famiglie. Dopo anni di eventi estremi, alluvioni improvvise e ondate di calore, la sicurezza scolastica non può più essere letta solo come controllo statico delle mura.

Facciata del Liceo G. Bianchi Dottula, esempio di edificio scolastico urbano. Foto: Erebo.30/Wikimedia Commons, licenza CC0.

Il caldo entra tra i rischi scolastici

C’è poi un dato che rende il rapporto particolarmente attuale: soltanto il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. In passato il caldo veniva trattato spesso come disagio temporaneo di giugno o settembre. Oggi, con classi che rientrano quando le temperature possono restare elevate e con edifici progettati in altre stagioni climatiche, diventa un tema di salute, concentrazione e continuità didattica.

La questione non è installare ovunque impianti energivori senza criterio. Il punto è programmare ombreggiamento, ventilazione, isolamento, manutenzione degli infissi, gestione degli orari e spazi più adatti nei periodi critici. Se la scuola deve essere aperta, inclusiva e stabile, deve anche essere abitabile quando il meteo smette di essere un’eccezione.

Cosa cambia per Comuni, famiglie e dirigenti

Per gli enti proprietari degli edifici, il rapporto spinge verso una priorità chiara: passare dall’intervento dopo il distacco alla manutenzione documentata e programmata. Cittadinanzattiva chiede un investimento di 3 miliardi in tre anni, con risorse dedicate sia all’adeguamento delle strutture sia al fronte climatico. La cifra serve anche a misurare la distanza tra emergenza percepita e pianificazione reale.

Per i dirigenti scolastici, il tema riguarda sopralluoghi, segnalazioni tempestive, gestione delle aree interdette e dialogo con gli enti locali. Per i genitori, invece, la domanda utile non è cercare allarmismi, ma chiedere informazioni verificabili: stato dei lavori, certificazioni disponibili, piani di evacuazione, gestione dei cantieri durante l’anno scolastico, interventi programmati su palestre e controsoffitti.

Il rientro del 2026, insomma, non è soltanto calendario, libri e trasporti. È anche una prova di credibilità per il patrimonio scolastico italiano. I fondi del PNRR e gli interventi locali hanno avviato molte opere, ma il rapporto segnala che la mappa del rischio resta troppo ampia per essere trattata come una somma di casi isolati.

Conclusioni finali

I 68 crolli e gli oltre 80 mila infortuni non autorizzano panico, ma impongono una priorità: la sicurezza scolastica deve diventare manutenzione ordinaria, trasparente e misurabile, non una corsa dopo ogni cedimento. Per studenti e famiglie il cambiamento vero sarebbe semplice da riconoscere: meno annunci, più cantieri conclusi, dati accessibili e scuole capaci di reggere non solo la routine delle lezioni, ma anche terremoti, piogge intense e caldo sempre più frequente.

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