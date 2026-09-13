Lavoro record al 63,1%: cosa cambia per salari e imprese

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Il mercato del lavoro italiano arriva a un nuovo massimo statistico, ma il dato va letto senza euforia automatica. Nel secondo trimestre 2026 il tasso di occupazione ha raggiunto il 63,1%, il livello piu alto dall’inizio delle serie storiche indicate da Istat, mentre gli occupati sono saliti a 24 milioni e 363 mila. Il segnale e forte per famiglie, imprese e conti pubblici: piu persone al lavoro significano piu redditi, piu contributi e una base produttiva meno fragile.

La fotografia, pero, non cancella le tensioni sotto la superficie. Nello stesso trimestre aumentano anche le persone in cerca di occupazione, il tasso di disoccupazione risale lievemente al 5,6% e il costo del lavoro continua a crescere. Ecco perche il record non e solo una buona notizia da archiviare: e un test sulla capacita del Paese di trasformare piu occupazione in salari, produttivita e stabilita.

Il Centro per l'impiego di Avezzano. Foto: Marica Massaro/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il segnale Istat: piu occupati, ma il mercato resta selettivo

Secondo il comunicato Istat pubblicato l’11 settembre, gli occupati destagionalizzati aumentano di 155 mila unita rispetto al primo trimestre, pari a un +0,6%. La crescita riguarda i dipendenti a tempo indeterminato, i contratti a termine e gli indipendenti. E un dettaglio importante: non siamo davanti a un recupero concentrato in una sola forma contrattuale, ma a un avanzamento piu largo, anche se non privo di squilibri.

Il dato sugli inattivi aiuta a capire il movimento. Le persone tra 15 e 64 anni fuori dal mercato del lavoro diminuiscono di 185 mila in tre mesi. Questo significa che una parte della popolazione che prima non cercava o non era disponibile a lavorare si sta riavvicinando al mercato. E proprio qui nasce l’apparente paradosso: piu occupati, ma anche piu disoccupati. Se piu persone rientrano nella ricerca attiva, il tasso di disoccupazione puo salire anche in una fase di espansione occupazionale.

Dal lato delle imprese, le posizioni lavorative dipendenti crescono dello 0,3% nel trimestre e dell’1,3% su base annua. La quota del part-time si attesta al 28,9%: un livello che suggerisce prudenza nella lettura del dato, perche non tutte le nuove posizioni equivalgono a piena capacita reddituale per chi lavora. Il lavoro cresce, ma la qualita dell’orario e la continuita restano variabili decisive.

Uscita degli operai dallo stabilimento Pirelli di via Ponte Seveso. Foto: Luca Comerio/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Cosa cambia per salari, imprese e manovra

Il punto piu delicato e il rapporto tra occupazione e salari. Istat segnala che il costo del lavoro per unita di lavoro equivalente a tempo pieno cresce dello 0,5% sul trimestre e del 2,8% su base annua. Dentro questo aumento ci sono retribuzioni e contributi sociali. Per i lavoratori e una spinta necessaria dopo anni di inflazione e rincari; per molte imprese, soprattutto piccole e a bassa marginalita, diventa un vincolo da gestire con prezzi, produttivita o investimenti.

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Il governo guarda a questi numeri mentre prepara le prossime scelte di bilancio. Piu occupati possono sostenere entrate fiscali e contributive, ma non risolvono automaticamente il nodo dei salari reali. Se la crescita del lavoro resta agganciata a mansioni poco produttive, part-time involontario o settori a basso valore aggiunto, il record rischia di trasformarsi in un indicatore positivo ma insufficiente nella vita quotidiana.

Per questo il dato va letto insieme alle ore lavorate. L’input di lavoro cresce dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,3% sul secondo trimestre 2025. Non aumenta quindi solo il numero delle teste occupate: aumenta anche il volume di lavoro effettivamente utilizzato dal sistema economico. E un segnale piu solido, perche indica una domanda produttiva ancora attiva nonostante tassi, energia e incertezza internazionale.

Il dato, infine, pesa sul clima economico. Un’Italia con piu occupati e meno inattivi e piu resistente agli shock, perche distribuisce il reddito su una platea piu ampia. Ma il passo successivo e piu difficile: trasformare il massimo storico in una crescita della qualita del lavoro, non solo della quantita. Qui si giochera l’effetto reale su consumi, mutui, natalita, welfare e tenuta delle imprese.

Conclusioni finali

Il 63,1% di occupazione e una soglia politica ed economica importante: dice che il mercato del lavoro italiano e piu largo di quanto fosse pochi anni fa. Ma non autorizza una lettura trionfalistica. Il Paese ha piu persone al lavoro, piu ore lavorate e una crescita dei contratti, ma deve ancora rispondere alla domanda che pesa su stipendi e famiglie: questo lavoro produce reddito sufficiente, stabilita e prospettive?

La risposta dipendera da salari, produttivita, formazione e qualita dei contratti. Il record Istat e un punto di partenza forte; diventa una svolta solo se imprese e politica lo usano per chiudere il divario tra occupazione statistica e benessere reale.

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