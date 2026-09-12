Venezia 83, notte dei premi: cosa cambia per film e sale

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Venezia 83 arriva alla notte dei premi con una posta in gioco concreta: non solo il Leone d’oro, ma anche la spinta che i riconoscimenti possono dare ai film quando passano dal Lido alle sale, alle piattaforme e al dibattito pubblico. La cerimonia di chiusura è in programma oggi, 12 settembre 2026, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, dopo un’edizione costruita dal 2 al 12 settembre sotto la direzione di Alberto Barbera.

Il punto da seguire, per il pubblico italiano, è semplice: i premi di Venezia non sono una classifica da tappeto rosso, ma un acceleratore. Possono cambiare la distribuzione di un titolo, riaprire l’attenzione su un autore, rendere più forte una campagna internazionale e orientare la conversazione sulle uscite d’autunno. Per questo la serata finale pesa anche prima che vengano letti i nomi dei vincitori.

Il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia durante la Mostra: foto Bart ryker/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Premi in palio: perché la serata pesa

La Mostra chiude con la proclamazione dei riconoscimenti ufficiali, compreso il premio più atteso, il Leone d’oro. Accanto alla competizione principale ci sono le sezioni che intercettano nuovi linguaggi, opere prime e traiettorie meno prevedibili del cinema internazionale. È qui che Venezia spesso misura due cose insieme: il valore artistico immediato e la capacità di un film di restare nella discussione dopo il festival.

La cornice ufficiale conferma che tutti i premi saranno annunciati nella giornata conclusiva. Per chi segue da casa, il dato importante è il calendario: la cerimonia arriva alla fine di undici giorni in cui il Lido ha messo in fila concorso, fuori concorso, proiezioni speciali e appuntamenti industry. I verdetti, quindi, non arrivano nel vuoto: sono il risultato di un programma già osservato da critica, mercato e pubblico.

Il rischio da evitare è leggere i premi come un pronostico automatico sugli incassi. Un Leone o una Coppa Volpi non garantiscono da soli file davanti ai cinema, ma possono modificare le priorità di promozione, aumentare la visibilità di un titolo complesso e dare ai distributori un argomento forte nelle settimane successive. In una stagione in cui molte uscite competono per attenzione, anche un riconoscimento tecnico può fare differenza.

Il film di chiusura e il segnale italiano

Il film che accompagna la chiusura è Dio ride, scritto e diretto da Giovanni Veronesi, presentato fuori concorso in prima mondiale. La Biennale indica nel cast Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi nel ruolo di Papa Innocenzo X. L’uscita nelle sale italiane è fissata al 29 ottobre, distribuita da PiperFilm.

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La scelta è rilevante perché mette il cinema italiano dentro l’ultimo frame pubblico della Mostra. Non significa confondere il film di chiusura con il palmarès, ma segnala una volontà precisa: terminare l’edizione con un titolo nazionale, popolare per nomi e ambizione, in una posizione di grande esposizione mediatica. Per un film italiano, quel passaggio può diventare parte del racconto promozionale verso l’autunno.

La serata avrà anche un momento musicale: la Biennale ha annunciato l’esibizione di Francesca Michielin durante la cerimonia di chiusura, sempre nella Sala Grande, dalle ore 19. È un dettaglio non marginale, perché conferma la trasformazione della premiazione in un evento televisivo e culturale più largo della sola comunità cinematografica.

Un Leone d'oro della Biennale di Venezia: foto Nicola Quirico/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa cambia dopo i verdetti

Dopo la proclamazione, cambieranno soprattutto tre dossier. Il primo riguarda i film premiati: titoli che fino a ieri parlavano a festival e addetti ai lavori potranno entrare nelle agende di sale, rassegne, scuole di cinema e piattaforme. Il secondo riguarda gli autori: Venezia resta una vetrina capace di consolidare carriere già forti o di portare all’attenzione internazionale nomi meno noti.

Il terzo dossier riguarda il pubblico. Un premio importante può rendere più leggibile un film difficile, ma anche creare aspettative troppo alte. La bussola utile è guardare non solo al Leone d’oro, ma all’intero equilibrio del palmarès: regia, interpretazioni, sceneggiatura e premi collaterali raccontano spesso meglio la direzione culturale scelta dalla giuria.

Per l’Italia, la serata ha una seconda ricaduta: ogni chiusura di Venezia riapre la domanda su quanto il festival riesca a tradurre prestigio in visione reale. Se i film premiati troveranno spazio e tempi adeguati nelle sale, il palmarès potrà diventare un invito concreto al pubblico. Se invece resterà confinato alla cronaca festivaliera, l’effetto rischierà di durare solo poche ore.

Conclusioni finali

La chiusura di Venezia 83 è quindi più di una passerella finale. È il momento in cui il festival trasforma undici giorni di selezione in una gerarchia pubblica, destinata a pesare su distribuzione, reputazione e curiosità degli spettatori. La notizia forte di oggi è proprio questa: prima ancora dei nomi dei vincitori, il Lido mette in moto la fase successiva, quella in cui i film devono uscire dalla bolla del festival e trovare pubblico.

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