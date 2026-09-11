Intesa-MPS, via libera al capitale: cosa cambia per le banche

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Il risiko bancario italiano entra in una fase piu concreta: l’assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo ha approvato la delega al consiglio per l’aumento di capitale destinato all’OPAS su Monte dei Paschi di Siena. Non e ancora la chiusura dell’operazione, ma e uno dei passaggi societari che servono per trasformare una proposta in un percorso eseguibile.

Il voto, arrivato il 10 settembre 2026, consegna al consiglio la facolta di emettere fino a 5,7 miliardi di nuove azioni Intesa, con conferimento in natura, al servizio dell’offerta sulla totalita delle azioni ordinarie MPS. Per Piazza Affari significa che la partita non riguarda piu solo i prezzi di Borsa: entrano in campo autorizzazioni, soglie di adesione, tempi dell’offerta e impatto industriale su filiali, clienti, capitale e concorrenza.

Il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino. Foto: Matteo Aresca 05/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il voto che sblocca la prossima fase

Secondo il comunicato di Intesa, all’assemblea hanno partecipato azionisti rappresentativi del 63,88413% del capitale sociale. La proposta e stata approvata con 10.952.907.059 voti favorevoli, pari al 96,96025% delle azioni ordinarie rappresentate. Il mandato potra essere esercitato entro il 10 settembre 2027.

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Il punto tecnico e decisivo: le nuove azioni servirebbero a pagare la componente in carta dell’offerta su MPS. Intesa aveva indicato un corrispettivo composto da 16 azioni Intesa ogni 10 azioni MPS, piu 1 euro in contanti per ciascuna azione MPS. Il valore complessivo annunciato a giugno era di circa 30,6 miliardi di euro, con l’obiettivo dichiarato di creare un grande gruppo europeo con una base clienti piu ampia e una forte componente di risparmio gestito.

La delibera non cancella i passaggi ancora aperti. L’offerta resta condizionata alle regole di mercato, alle autorizzazioni e alle adesioni. Intesa ha indicato in passato una soglia del 66,67% del capitale MPS, con facolta di ridurla. E questo il vero snodo per capire se l’operazione potra diventare controllo pieno, integrazione parziale o partita da rinegoziare.

Cosa cambia per MPS, clienti e mercato

Per Monte dei Paschi di Siena il dossier e sensibile per ragioni industriali e simboliche. MPS e la banca piu antica ancora in attivita, ha un forte radicamento territoriale e arriva da anni di ricapitalizzazioni, rilanci e riassetti. Un’aggregazione con Intesa sposterebbe gli equilibri del credito italiano, soprattutto nelle aree dove le due reti si sovrappongono.

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Nel disegno comunicato da Intesa, una parte della rete MPS sarebbe destinata a una cessione a Unipol: circa 635 filiali, il marchio storico e strutture operative sufficienti a far nascere un’entita bancaria autonoma. Intesa manterrebbe invece circa 625 filiali MPS e l’intera Mediobanca, secondo il perimetro illustrato a giugno. E una scelta pensata per ridurre sovrapposizioni, vincoli antitrust e pressione commerciale nei territori.

Palazzo Salimbeni a Siena, sede storica di MPS. Foto: Ray in Manila/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Per i clienti, nell’immediato non cambia nulla: conti correnti, mutui, carte, domiciliazioni e servizi restano regolati dai contratti in essere finche l’operazione non passa alle fasi esecutive. Il vero impatto arriverebbe dopo, con eventuali migrazioni informatiche, cambi di insegna, razionalizzazione degli sportelli e nuove offerte commerciali. Sono passaggi che nelle grandi fusioni bancarie richiedono comunicazioni progressive e tempi lunghi.

I rischi ancora aperti

Il primo rischio e di mercato. Un’OPAS pagata in azioni dipende anche dall’andamento dei titoli coinvolti: se il prezzo relativo cambia molto, la convenienza percepita dagli azionisti MPS puo variare. Il secondo rischio e regolatorio: anche quando le autorizzazioni prudenziali procedono, le autorita possono guardare a capitale, concorrenza, tutela dei clienti e continuita operativa.

C’e poi il rischio sociale. Intesa ha parlato di circa 6.800 uscite aggiuntive su base volontaria e di assunzioni compensative, ma sindacati e territori seguiranno da vicino ogni chiusura di sportello, trasferimento e riorganizzazione. La promessa di un’integrazione senza costi sociali sara misurata sui fatti, non sulle slide.

Infine c’e il nodo politico-industriale: MPS non e una banca qualsiasi nella storia italiana. Qualunque scelta sul suo futuro incrocia Siena, il sistema bancario nazionale e la capacita dell’Italia di avere gruppi grandi abbastanza da competere in Europa senza desertificare il credito locale.

Conclusioni finali

Il via libera dell’assemblea Intesa non chiude l’OPAS su MPS, ma la rende molto piu operativa. Da oggi il mercato dovra guardare meno agli annunci e piu a tre indicatori concreti: il calendario dell’offerta, la risposta degli azionisti MPS e le condizioni poste dalle autorita. Se questi passaggi si allineano, il 2026 puo diventare l’anno di una delle maggiori ricomposizioni bancarie italiane degli ultimi anni.

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