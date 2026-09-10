Maltempo, donna morta nel sottopasso: cosa rischia il Nord

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Il maltempo che ha spezzato il caldo record e’ diventato un caso di cronaca nazionale. A Latisana, in provincia di Udine, una donna e’ morta annegata nella propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. Secondo la ricostruzione riportata da Rai News, un carabiniere intervenuto dopo la chiamata al 112 si e’ gettato in acqua ed e’ riuscito a estrarla dall’abitacolo, ma il soccorso non ha evitato il decesso; il militare e’ stato poi portato in ospedale in codice verde.

La tragedia rende concreto il passaggio dall’allerta meteo alla gestione del rischio quotidiano. Tra la notte e la mattina del 10 settembre 2026, l’ondata di temporali ha colpito piu’ regioni con allagamenti, alberi caduti, frane locali, problemi a sottopassi e forti disagi ferroviari. In Friuli Venezia Giulia, sempre secondo Rai News, la circolazione ferroviaria e’ stata fortemente perturbata da scariche atmosferiche, piogge torrenziali, mancanza di tensione e guasti agli apparati di stazione e linea tra Trieste, Portogruaro e Monfalcone.

Danni e fango dopo l’alluvione di Genova 2014, immagine di repertorio coerente con gli effetti di eventi temporaleschi intensi. Credito: Wikimedia Commons, CC0.

Il nodo dei sottopassi: pochi minuti possono cambiare tutto

Il punto piu’ delicato non e’ soltanto quanta pioggia cade, ma dove si concentra. Un sottopasso puo’ riempirsi rapidamente quando tombini, fossi e canali non riescono a smaltire l’acqua. Da fuori il livello puo’ sembrare basso, ma per un’auto bastano poche decine di centimetri per perdere aderenza, spegnere il motore o bloccare l’apertura delle portiere se la pressione dell’acqua aumenta.

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Per questo la raccomandazione ripetuta dalle autorita’ locali durante gli eventi piu’ intensi e’ semplice: non attraversare un sottopasso allagato, non forzare una strada gia’ invasa dall’acqua e non seguire automaticamente il navigatore se porta verso tratti depressi, argini, guadi o rampe sotterranee. La prudenza vale anche quando il temporale sembra gia’ passato, perche’ la piena urbana puo’ arrivare con ritardo rispetto alla pioggia caduta a monte.

La Protezione Civile nazionale aveva diffuso per giovedi’ 10 settembre un quadro di allerta arancione sull’intero territorio della Toscana e su ampi settori di Veneto, Emilia-Romagna e Marche, con allerta gialla anche su Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio e settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna. Il comunicato segnalava precipitazioni sparse o diffuse, temporali, rovesci di forte intensita’, attivita’ elettrica e raffiche di vento.

Segnaletica di possibile sottopasso allagato a Collegno, immagine di repertorio sul rischio stradale durante temporali intensi. Credito: Renardo la vulpo/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

La stessa sequenza si sta vedendo su piu’ territori: nel Grossetano la Regione Toscana ha segnalato oltre 200 interventi del sistema regionale di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco, con 115 millimetri di pioggia caduti a Grosseto in 12 ore; in Lombardia sono stati registrati allagamenti e problemi alla rete stradale e ferroviaria; in Liguria il torrente Lavagna e’ esondato in piu’ punti a Calvari, nel Genovese. A Milano il Lambro e’ esondato temporaneamente e poi e’ rientrato, mentre parchi e cimiteri sono stati chiusi in via precauzionale.

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Per chi si muove oggi e nelle prossime ore il punto pratico e’ verificare prima di partire, non durante il temporale. Strade comunali, sottopassi, linee ferroviarie locali e collegamenti con aeroporti o stazioni possono cambiare stato in pochi minuti. La scelta piu’ razionale e’ controllare gli avvisi del Comune, della Protezione Civile regionale, di RFI o dell’operatore di trasporto, e rinviare gli spostamenti non necessari quando la zona attraversata e’ sotto fenomeni intensi.

Conclusioni finali

La morte di Latisana mostra perche’ un’allerta meteo non va letta come una formalita’. Il rischio maggiore, nelle ore di pioggia concentrata, nasce nei punti bassi della viabilita’, nei sottopassi, vicino ai corsi d’acqua minori e lungo le tratte ferroviarie esposte a guasti o caduta di rami. Non si tratta di bloccare ogni attivita’, ma di cambiare soglia di attenzione: evitare passaggi allagati, non entrare in acqua con l’auto, controllare fonti ufficiali e accettare deviazioni o ritardi quando il territorio e’ gia’ sotto stress.

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