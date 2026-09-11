Midollo, quattro giovani in piedi: cosa cambia con la tecnica

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Quattro giovani con lesione midollare cronica e perdita motoria completa degli arti inferiori sono riusciti a stare in piedi e a camminare con un deambulatore grazie a una tecnica sviluppata in Italia. Il risultato, pubblicato sulla rivista Med di Cell Press e rilanciato da Scuola Superiore Sant’Anna, San Raffaele e ANSA, non autorizza facili miracoli: i pazienti non hanno recuperato il controllo volontario dei muscoli delle gambe. Ma indica una strada concreta per trasformare un movimento ancora presente, quello del tronco, in un comando capace di modulare la stimolazione elettrica epidurale del midollo.

La sperimentazione è stata condotta dal MINE Lab, laboratorio nato dalla collaborazione tra Università Vita-Salute San Raffaele, IRCCS Ospedale San Raffaele e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. I partecipanti, tre uomini e una donna con meno di 35 anni, avevano lesioni traumatiche toraciche croniche tra T4 e T7 e non erano in grado di contrarre volontariamente i muscoli degli arti inferiori. Dopo l’impianto di uno stimolatore midollare disponibile in commercio e un percorso intensivo di riabilitazione, tutti hanno raggiunto la possibilità di camminare con assistenza strumentale.

La novità è nel comando dato dal tronco

Il cuore dello studio è il trunk-mediated control, cioè il controllo mediato dal tronco. In pratica, una lieve estensione volontaria del busto modifica temporaneamente i rapporti tra strutture nervose ed elettrodi impiantati. Questa variazione cambia l’effetto della stimolazione e può aiutare ad avviare le fasi del passo, senza ricorrere a impianti cerebrali, sensori esterni o complessi sistemi di decodifica del segnale neurale.

È un dettaglio tecnico, ma decisivo. Molte interfacce avanzate puntano a leggere l’intenzione motoria dal cervello o da sensori indossabili. Qui, invece, il corpo stesso entra nel circuito di controllo: il movimento residuo del tronco diventa una leva per regolare lo stimolatore. Secondo i ricercatori, questo consente alla persona di partecipare più attivamente alla costruzione del passo, invece di subire una sequenza completamente impostata dall’esterno.

Cosa sono riusciti a fare i pazienti

Dopo quattro mesi di riabilitazione, i quattro partecipanti sono riusciti a mantenere la posizione eretta e a camminare con un deambulatore. ANSA riporta che uno di loro ha percorso 132 metri in 42 minuti senza pause, mentre tutti hanno affrontato curve, pendenze e superfici esterne irregolari. Alcuni sono arrivati anche a stare in piedi aiutandosi con una sola mano, lasciando l’altra libera per piccole attività quotidiane.

Il dato più importante, però, è il confine del risultato. Non si parla di guarigione della lesione midollare e non si parla di recupero spontaneo della funzione motoria delle gambe. La capacità di contrarre volontariamente i muscoli inferiori, spiegano i ricercatori, è rimasta assente. Il passo nasce dall’integrazione tra stimolazione, riabilitazione e movimento residuo del tronco. Per le famiglie e i pazienti è una distinzione essenziale: la speranza è reale, ma va separata dalle promesse irrealistiche.

Perché la ricerca italiana pesa

La notizia è forte perché unisce tre elementi: pazienti con lesioni considerate motoricamente complete, una tecnologia già disponibile in commercio e una strategia di controllo che non richiede ulteriori dispositivi esterni. Se confermata su numeri più ampi, la tecnica potrebbe rendere più praticabili alcuni percorsi di neuro-riabilitazione, riducendo la dipendenza da sistemi molto complessi e costosi.

Il MINE Lab si muove in un filone di ricerca cresciuto negli ultimi anni: usare la stimolazione epidurale per riattivare circuiti spinali ancora capaci di generare schemi motori, se opportunamente modulati. La specificità del lavoro italiano è aver sfruttato il tronco come interfaccia naturale, non come semplice supporto posturale. È un cambio di prospettiva piccolo nella meccanica del gesto, ma potenzialmente grande nella progettazione della riabilitazione.

I limiti da non ignorare

Lo studio riguarda quattro partecipanti. Questo basta per aprire una pista scientifica, non per definire uno standard clinico generalizzabile. Serviranno verifiche su casistiche più ampie, follow-up più lunghi e criteri chiari per capire quali pazienti possano davvero beneficiare della procedura. Lesione, tempo trascorso dal trauma, condizioni generali, motivazione e accesso a riabilitazione intensiva possono cambiare molto il risultato.

C’è poi il nodo dell’accesso. Una tecnica di questo tipo richiede equipe neurochirurgiche, ingegneristiche e riabilitative altamente specializzate. Non è una prestazione pronta per ogni centro e non va confusa con un ausilio acquistabile direttamente dal paziente. Il passaggio dalla sperimentazione alla pratica clinica, quando avviene, richiede protocolli, selezione accurata e sostenibilità per il sistema sanitario.

Conclusioni finali

La tecnica italiana sulla neurostimolazione midollare non cancella la paralisi, ma mostra che una funzione residua come il movimento del tronco può diventare un comando utile per camminare con supporto. È una notizia da leggere con entusiasmo prudente: il risultato è concreto, il campione è piccolo e il futuro dipenderà dalla capacità di replicare l’effetto in più pazienti. Per ora il segnale è chiaro: nella riabilitazione delle lesioni midollari, il corpo può diventare parte dell’interfaccia terapeutica.

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