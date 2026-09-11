Pullman ribaltato in Svizzera: cosa rischiano i viaggi alpini

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Il ribaltamento di un pullman turistico nei Grigioni riporta l’attenzione sui viaggi organizzati attraverso le strade alpine, soprattutto quando il tragitto attraversa cantieri, carreggiate strette e vallate frequentate anche da turisti italiani. Secondo la Kantonspolizei Graubünden, l’incidente è avvenuto giovedì 10 settembre, alle 16.45, sulla tratta tra Zernez e Susch: il mezzo, un pullman olandese, è uscito di strada in un’area di cantiere e si è ribaltato. Il bilancio ufficiale parla di cinque morti e 40 feriti.

La notizia è forte non solo per il numero delle vittime, ma perché riguarda una tipologia di viaggio molto comune: gruppi turistici, trasferimenti su passi alpini, itinerari internazionali tra Svizzera, Austria, Italia e Germania. Le autorità svizzere hanno aperto gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Per ora il punto fermo è che a bordo c’erano 45 adulti e che i soccorsi hanno mobilitato sette elicotteri e tredici ambulanze.

Il bilancio dell’incidente

La polizia cantonale dei Grigioni ha indicato che il pullman viaggiava da Zernez verso Susch quando, nella località di Less, è uscito dalla carreggiata nel tratto interessato dai lavori. Il mezzo si è poi ribaltato su un fianco. Tra le persone ferite, tre sono state classificate in condizioni gravi, sette in condizioni medio-gravi e 30 con ferite lievi. L’identificazione delle vittime, al momento della comunicazione ufficiale, era ancora in corso.

La macchina dei soccorsi è stata imponente: Rega, Alpine Air Ambulance, Heli Austria, squadre di ambulanza, vigili del fuoco, specialisti della polizia cantonale, procura, medicina legale e personale stradale. Il Comune di Zernez ha organizzato anche un punto di raccolta per le persone coinvolte. Sono dettagli che fanno capire quanto un incidente in area alpina possa diventare complesso in pochi minuti: accesso, evacuazione, triage e trasporto verso ospedali diversi richiedono coordinamento rapido.

Perché il caso pesa anche per chi parte dall’Italia

L’incidente è avvenuto in Svizzera, ma parla anche al pubblico italiano. L’Engadina è vicina ai confini e rientra negli itinerari di molti viaggi organizzati, dalle gite verso i passi alpini ai tour che collegano Svizzera e Austria. La tratta Zernez-Susch non è un’autostrada urbana: è un contesto di valle, con traffico turistico, lavori stradali e condizioni meteo che possono cambiare in fretta.

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Questo non significa che i viaggi in pullman siano insicuri in sé. Significa però che, sulle strade di montagna, il rischio non dipende solo dal veicolo. Contano la larghezza della carreggiata, i cantieri, le barriere, le deviazioni temporanee, la visibilità, i tempi di guida e la gestione delle emergenze. Per i passeggeri italiani che acquistano pacchetti transfrontalieri, è utile sapere chi organizza il viaggio, quale compagnia effettua il trasporto e quali procedure sono previste in caso di incidente all’estero.

Le indagini sulla dinamica

La procura dei Grigioni e la Kantonspolizei stanno chiarendo le circostanze che hanno portato all’uscita di strada del pullman. Al momento, la comunicazione ufficiale non attribuisce responsabilità e non indica una causa unica. È un passaggio importante: in casi simili, le ipotesi possono riguardare la condotta di guida, le condizioni del tratto stradale, la segnalazione del cantiere, eventuali problemi tecnici o una combinazione di fattori.

Per questo va evitata la scorciatoia del giudizio immediato. Le immagini mostrano il pullman ribaltato e i mezzi di emergenza sul posto, ma non spiegano da sole perché sia accaduto. La differenza tra una ricostruzione giornalistica corretta e una ricostruzione emotiva sta proprio qui: i numeri del bilancio sono certi, la dinamica completa richiede perizie, testimonianze e controlli tecnici.

Cosa controllare prima di un viaggio organizzato

Per chi si muove in pullman su tratte alpine, alcune verifiche pratiche restano sensate. La prima riguarda il programma: tappe troppo dense e trasferimenti lunghi aumentano la pressione sui tempi. La seconda riguarda l’organizzatore: contratto, assicurazione, recapiti di emergenza e informazioni sul vettore devono essere disponibili prima della partenza. La terza riguarda i passeggeri: cinture allacciate quando presenti, bagagli sistemati correttamente e attenzione alle indicazioni dell’autista sono comportamenti semplici, ma non secondari.

In caso di incidente all’estero, inoltre, è utile che almeno un familiare abbia itinerario, nome del tour operator e numero di emergenza. Non sono accortezze che eliminano il rischio, ma riducono il caos nelle ore successive. Il caso di Susch dimostra quanto rapidamente un viaggio turistico possa trasformarsi in una situazione internazionale, con autorità, ospedali e famiglie coinvolte in Paesi diversi.

Conclusioni finali

Il ribaltamento del pullman nei Grigioni è una tragedia con un bilancio pesante: cinque vittime, decine di feriti e un’indagine ancora aperta. Per chi viaggia, il punto non è rinunciare ai percorsi alpini, ma pretendere organizzazione trasparente, mezzi adeguati e informazioni chiare. La montagna è una destinazione vicina e splendida, ma sulle sue strade la sicurezza dipende da dettagli molto concreti: tempi, manutenzione, cantieri, soccorsi e responsabilità precise.

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