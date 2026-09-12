Italvolley a Modena, esame Grecia: cosa rischia il girone

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L’Italvolley maschile lascia l’effetto speciale di Napoli e entra nella parte piu’ concreta dell’Europeo: stasera, 12 settembre 2026, al PalaPanini di Modena, c’e’ la sfida con la Grecia. Non e’ ancora una gara da eliminazione diretta, ma pesa gia’ sul cammino nel girone: dopo il 3-0 alla Svezia, un’altra vittoria permetterebbe agli azzurri di mettere pressione alle rivali della Pool A e di gestire meglio il calendario ravvicinato.

Il punto non e’ soltanto il pronostico. L’esordio all’aperto in Piazza del Plebiscito ha portato entusiasmo, ascolti e tre punti, ma anche una partita spezzata dalla pioggia e inevitabilmente anomala. A Modena cambia tutto: palazzetto chiuso, pubblico abituato alla pallavolo, condizioni ordinarie e meno alibi tecnici. Per la squadra di Ferdinando De Giorgi e’ il primo test davvero utile per capire ritmo, rotazioni e gestione delle energie in una settimana che prevede Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.

Perche’ la sfida pesa

L’Italia e’ partita con il massimo risultato: 3-0 alla Svezia, parziali 25-22, 25-21, 25-17, e primi tre punti in classifica. La CEV ha sottolineato la portata storica dell’apertura di Napoli, una partita all’aperto con il Presidente della Repubblica in tribuna e due sospensioni per la pioggia. Proprio per questo il passaggio al PalaPanini diventa un cambio di scenario importante: si torna alla pallavolo da palazzetto, dove servizio, ricezione e continuita’ pesano piu’ dell’evento.

La Grecia arriva da una gara combattuta con la Repubblica Ceca, persa 3-1 dopo aver strappato un set e tenuto vivo il quarto parziale. Non e’ una nazionale costruita per dominare il torneo, ma puo’ complicare la serata se l’Italia concede strappi lunghi, errori al servizio o cali in ricezione. In una fase a gironi, la differenza tra vincere 3-0 e trascinare il match al quarto o al quinto set non riguarda solo la classifica: riguarda anche gambe, fiducia e gestione dei titolari.

La nazionale italiana maschile di pallavolo in collegiale a Cuneo. Foto: Luigi.tuby/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Il segnale del PalaPanini

Modena non e’ una tappa neutra per il volley italiano. Il PalaPanini e’ uno dei luoghi simbolo della pallavolo nazionale e l’interesse sui biglietti racconta bene la temperatura dell’evento: il comitato FIPAV Modena ha segnalato per Italia-Grecia una disponibilita’ residua ridotta e diversi settori esauriti. Per gli azzurri significa giocare in un ambiente favorevole, ma anche sotto un’attenzione alta.

Il pubblico puo’ spingere, ma la squadra dovra’ evitare di trasformare l’entusiasmo in fretta. Contro la Svezia hanno pesato i punti di Yuri Romano’, la presenza a muro di Giovanni Sanguinetti e la tenuta di Daniele Lavia. Ora il tema e’ la ripetibilita’: confermare il livello senza restare legati al racconto della notte inaugurale, distribuire meglio i carichi e dare continuita’ a chi deve crescere dentro il torneo.

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Il PalaPanini di Modena durante una partita di pallavolo. Foto: Pallavolo Modena/Wikimedia Commons, licenza CC0.

Dove vederla e cosa guardare

La programmazione televisiva indicata da Sky Sport colloca Grecia-Italia alle 21.05, preceduta dallo studio dedicato all’Europeo. E’ una fascia da prima serata, quindi con un pubblico potenzialmente piu’ largo rispetto a una gara pomeridiana. La FIPAV ha gia’ comunicato che l’esordio su Rai 2 ha superato 1,4 milioni di spettatori, con oltre il 9% di share, segnale che la nazionale maschile puo’ intercettare anche spettatori non abituali.

In campo ci sono tre dettagli da seguire. Il primo e’ il servizio: se l’Italia mette pressione fin dall’inizio, puo’ togliere riferimenti alla Grecia e accorciare la partita. Il secondo e’ la ricezione, perche’ una serata sporca costringerebbe Giannelli e compagni a giocare lontano da rete. Il terzo e’ la panchina: in un girone compresso, ogni set controllato puo’ diventare spazio per preservare energie senza abbassare il livello.

Giocatori dell’Italia maschile durante una partita internazionale di pallavolo. Foto: Mohammad Hassansadeh/Tasnimnews via Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Cosa rischia il girone

Il calendario non concede pause vere. Dopo la Grecia, l’Italia torna in campo il 13 settembre contro la Slovacchia, poi il 15 settembre contro la Repubblica Ceca e il 17 settembre contro la Slovenia. In questo contesto, inciampare oggi non sarebbe irreparabile, ma renderebbe piu’ pesanti le partite successive e ridurrebbe il margine per gestire uomini e preparazione.

Vincere bene, invece, avrebbe un effetto immediato: consolidare il primo blocco di punti, blindare la fiducia dopo il debutto e arrivare alle sfide piu’ dure con meno pressione. E’ la differenza tra inseguire il girone e governarlo. Per una squadra campione del mondo e costruita per arrivare lontano, la fase iniziale serve proprio a questo: evitare allarmi inutili e trasformare le partite abbordabili in punti pieni.

Conclusioni finali

Grecia-Italia non vale ancora una medaglia, ma puo’ dire molto sul tono dell’Europeo azzurro. Dopo la notte scenografica di Napoli, Modena chiede una risposta piu’ tecnica: meno evento, piu’ sostanza. Se l’Italvolley conferma servizio, muro e lucidita’, il girone puo’ mettersi subito in discesa. Se invece la partita si allunga, il rischio non e’ solo perdere punti, ma consumare energie preziose in una settimana decisiva.

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