Positano, frana sulla Amalfitana: cosa rischia chi viaggia

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La Statale 163 Amalfitana è stata chiusa nella notte nel tratto di Positano dopo un incendio che ha interessato il costone e provocato una frana sulla carreggiata. Il punto indicato dalle prime ricostruzioni è il km 16,300, nella zona di San Pietro, uno dei passaggi più delicati della viabilità costiera tra Positano, Praiano e il resto della Costiera Amalfitana.

La notizia non riguarda soltanto un disagio locale. La SS163 è una strada stretta, turistica e strategica: quando un tratto viene interdetto, l’effetto si scarica subito su residenti, strutture ricettive, navette, bus, taxi, forniture e visitatori che si muovono lungo una costa dove le alternative sono poche e spesso più lente. Per questo la priorità è doppia: spegnere il rogo e rimuovere il materiale caduto solo dopo la messa in sicurezza del versante.

Che cosa è successo nella notte

Secondo le informazioni diffuse dalle agenzie, le fiamme sono divampate nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre in località San Pietro a Positano. Il rogo, alimentato dal vento e dalla vegetazione sul costone, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ha causato il distacco di materiale sulla sede stradale.

La conseguenza immediata è stata la chiusura temporanea della SS163 Amalfitana in entrambe le direzioni nel tratto interessato. Sul posto è stato segnalato anche personale Anas per monitorare la situazione, coordinare la rimozione del materiale e lavorare al ripristino della circolazione quando le condizioni lo consentiranno.

Positano e il tracciato costiero della Amalfitana. Foto: Daniel Ventura/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Perché la chiusura pesa sulla Costiera

La Statale Amalfitana non è una strada qualsiasi. È il collegamento principale che attraversa una sequenza di borghi costruiti tra mare e montagna, con carreggiate spesso strette, curve continue e forti pressioni nei periodi turistici. Una frana in questo contesto può trasformare un evento localizzato in un problema di mobilità per una fascia molto più ampia.

Chi deve raggiungere Positano, Praiano o Amalfi può trovarsi davanti a deviazioni improvvise, tempi di percorrenza più lunghi e possibili rallentamenti sulle strade alternative. I disagi non colpiscono solo i turisti: riguardano anche i residenti che devono spostarsi per lavoro, i mezzi di soccorso, i collegamenti con porti e stazioni, i fornitori di alberghi e ristoranti.

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Il nodo è la sicurezza del costone. Dopo un incendio, il terreno può perdere stabilità perché la vegetazione che trattiene pietre e detriti viene danneggiata. Anche quando le fiamme sono sotto controllo, resta da verificare se ci siano blocchi instabili, radici bruciate, materiale sciolto o tratti da bonificare prima di riaprire al traffico.

Cosa controllare prima di partire

Per chi si trova in zona o deve arrivare in Costiera nelle prossime ore, la regola più prudente è controllare gli aggiornamenti ufficiali sulla viabilità prima di mettersi in auto. In caso di chiusura confermata, conviene evitare di raggiungere il tratto nella speranza di passare: sulle strade costiere l’accumulo di veicoli può bloccare anche i mezzi di emergenza.

È utile verificare con la struttura ricettiva, con il Comune o con i canali di viabilità se siano state indicate deviazioni praticabili. Chi ha prenotato traghetti, transfer o escursioni dovrebbe considerare margini più larghi, perché una riapertura parziale può non bastare a smaltire subito code e ritardi. Per bus turistici e mezzi più grandi il problema è ancora più sensibile: la manovrabilità ridotta della SS163 rende ogni deviazione più complessa.

Traffico e versante lungo la strada costiera nell’area di Positano. Foto: Daniel Ventura/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Il punto sui rischi

La situazione mette in evidenza tre rischi concreti. Il primo è il rischio viabilità: anche una chiusura breve può spezzare una catena di collegamenti molto utilizzata. Il secondo è il rischio ambientale, perché gli incendi su costoni ripidi possono lasciare versanti più vulnerabili a ulteriori distacchi, soprattutto se arrivano piogge o vento. Il terzo è il rischio informativo: affidarsi a messaggi non aggiornati può far perdere ore e spingere traffico verso strade già sotto pressione.

Per questo la riapertura non dipende solo dalla rimozione dei detriti visibili. Servono controlli tecnici e una valutazione delle condizioni del versante. Nel frattempo, la scelta più sicura è seguire le indicazioni sul posto, non sostare vicino all’area interdetta e lasciare libero il passaggio ai mezzi impegnati nello spegnimento e nella messa in sicurezza.

Conclusioni finali

L’incendio di Positano e la frana sulla Statale Amalfitana sono un segnale concreto della fragilità della mobilità costiera: un solo tratto chiuso può cambiare la giornata di residenti, lavoratori e viaggiatori. La notizia da seguire nelle prossime ore è la riapertura, ma anche la verifica del costone dopo il rogo. Finché i tecnici non completano la messa in sicurezza, la priorità resta evitare nuovi rischi lungo una delle strade più belle e più delicate d’Italia.

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