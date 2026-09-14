Ex Ilva, stop area a caldo: cosa rischiano lavoro e acciaio

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La partita dell’ex Ilva di Taranto entra in una fase molto piu’ stretta: la Corte d’Appello civile di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, confermando lo stop dell’area a caldo entro il 28 ottobre 2026. Non e’ un passaggio tecnico qualunque, perche’ riguarda il cuore produttivo dello stabilimento e riapre, nello stesso momento, il dossier su lavoro, salute, decarbonizzazione e fornitura di acciaio per l’industria italiana.

Il punto centrale e’ il bilanciamento tra continuita’ d’impresa e diritto alla salute. Secondo quanto riportato dalle fonti consultate, i giudici hanno ribadito che, nel conflitto tra attivita’ produttiva e tutela dei cittadini esposti alle emissioni, deve prevalere quest’ultima. La decisione rende quindi piu’ concreta una scadenza che fino a pochi giorni fa restava appesa alla possibilita’ di una sospensione urgente.

Lo stabilimento siderurgico di Taranto visto dal mare. Foto: FalantoTaras/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perche’ la scadenza del 28 ottobre pesa su fabbrica e indotto

La data chiave e’ il 28 ottobre, termine entro il quale deve essere attuato il blocco dell’area a caldo. Nella pratica significa intervenire sugli impianti piu’ sensibili del ciclo integrale, cioe’ quelli collegati alla produzione primaria e alle lavorazioni a maggiore impatto ambientale. Per Taranto non e’ solo una questione industriale: il sito e’ da anni il simbolo del conflitto italiano tra fabbrica, salute pubblica, occupazione e politica industriale.

Il rischio immediato riguarda le imprese dell’indotto. Dopo la conferma del provvedimento, e’ tornata la pressione sulle procedure di licenziamento collettivo gia’ annunciate da una parte delle aziende che lavorano attorno allo stabilimento. Il governo ha indicato la riconvocazione di un tavolo a Palazzo Chigi, ma il margine temporale e’ ridotto: senza una cornice rapida su ammortizzatori, commesse, messa in sicurezza e transizione produttiva, la vertenza rischia di scivolare dalla fabbrica alla tenuta sociale della citta’.

La decisione pesa anche sulla filiera nazionale. L’ex Ilva resta un asset rilevante per l’acciaio italiano, anche se gli anni di crisi, amministrazione straordinaria, incendi, manutenzioni e incertezze sulla vendita hanno gia’ ridotto la capacita’ del sito. Per automotive, meccanica, cantieristica e costruzioni, il tema non e’ soltanto quante tonnellate produrre, ma con quali impianti, con quali investimenti e con quale certezza regolatoria.

Le acciaierie di Taranto viste dal tessuto urbano circostante. Foto: Saggittarius A/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La svolta giudiziaria rafforza inoltre il tema della decarbonizzazione. Spegnere o ridurre l’area a caldo non basta, da solo, a costruire un futuro industriale. Servono un progetto sui forni elettrici, approvvigionamenti energetici sostenibili, bonifiche, protezione dei lavoratori e una governance capace di tenere insieme Stato, enti locali, sindacati, imprese e potenziali investitori. Il punto, per Taranto, non e’ scegliere tra lavoro e salute come se fossero due mondi separati: e’ capire se esiste finalmente un piano che non scarichi il costo della transizione solo sui cittadini o solo sugli operai.

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Per i lettori, l’effetto piu’ concreto e’ duplice. Da una parte, il caso puo’ incidere su una parte della produzione siderurgica italiana, con possibili ricadute sui costi e sulla disponibilita’ di materiali per alcune filiere. Dall’altra, la vicenda indica una soglia politica nuova: la continuita’ industriale non puo’ essere trattata come automatica quando gli impatti sanitari e ambientali sono al centro di decisioni giudiziarie consolidate.

La scelta del governo, a questo punto, sara’ misurata su tempi e strumenti. Un tavolo senza misure operative rischia di arrivare tardi; un intervento emergenziale senza progetto industriale rischia invece di rinviare ancora il problema. Nel mezzo ci sono i lavoratori diretti, le aziende dell’appalto, le famiglie del quartiere Tamburi e una citta’ che da anni chiede certezze non solo sul destino della fabbrica, ma anche sulla qualita’ dell’aria e sulle prospettive di sviluppo.

Conclusioni finali

La conferma dello stop all’area a caldo dell’ex Ilva non chiude la vertenza: la rende piu’ urgente. Entro il 28 ottobre bisognera’ capire se Taranto avra’ un percorso di transizione credibile o se si aprira’ una nuova stagione di emergenze, con lavoro, salute e produzione nazionale ancora una volta messi l’uno contro l’altra. La differenza la faranno i prossimi atti: protezione dell’indotto, piano industriale, bonifiche e investimenti reali.

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