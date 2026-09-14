Venezia, scontro in laguna: cosa rischia la sicurezza in acqua

Dopo lo scontro tra barchino e taxi nel canale Tessera, un morto e una dispersa: cosa cambia per sicurezza, indagini e traffico nautico a Venezia.

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Lo scontro in laguna a Venezia non è più soltanto un grave incidente nautico: dopo il decesso del pescatore venticinquenne Sean Michieli e le ricerche ancora in corso della moglie Gabriella Querino, il caso riapre una domanda concreta sulla sicurezza della navigazione nei canali più trafficati tra città, isole e aeroporto.

La collisione, secondo le ricostruzioni riferite dalle principali agenzie e testate, è avvenuta all’alba nel canale Tessera, lungo il collegamento d’acqua che porta verso il Marco Polo. A scontrarsi sarebbero stati il barchino su cui viaggiava la coppia e un taxi acqueo. Il giovane, ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre, è poi morto; della donna non è stata trovata traccia nelle ore successive.

Barca veloce in laguna a Venezia, contesto del collegamento nautico verso Marco Polo. Foto: Laurel Lodged/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il nodo del canale Tessera

Il punto dell’incidente è sensibile perché unisce due mondi che a Venezia convivono ogni giorno: la mobilità privata e professionale dei residenti lagunari e il flusso turistico-aeroportuale dei taxi d’acqua. In quella rete di canali la visibilità, l’ora, la velocità, le precedenze e la conoscenza delle rotte possono diventare fattori decisivi.

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La procura, secondo quanto riportato da ANSA e Sky TG24, ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. Non significa che la dinamica sia già definita, ma che gli accertamenti dovranno chiarire responsabilità, traiettorie, condizioni del mezzo, condotta del taxi e ogni elemento utile a stabilire se l’urto fosse evitabile.

In parallelo proseguono le ricerche della donna dispersa, con l’impiego dei soccorritori nella laguna. È la parte più dolorosa della vicenda e impone prudenza: finché non arrivano comunicazioni ufficiali, non si possono trasformare ipotesi o racconti familiari in certezze investigative.

La laguna di Venezia vista dallo spazio, con canali e collegamenti nautici. Foto: NASA Goddard Space Flight Center/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Cosa cambia per chi naviga

Il caso mette sotto pressione tre livelli di sicurezza. Il primo riguarda i canali di collegamento con l’aeroporto, dove taxi, barche da lavoro e piccoli natanti possono incrociarsi nelle fasce orarie meno luminose. Il secondo riguarda i controlli su velocità, dotazioni e tracciabilità delle imbarcazioni. Il terzo tocca la cultura della prudenza in laguna: non è mare aperto, ma nemmeno una strada urbana con corsie fisse e semafori.

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Per i residenti e per gli operatori, l’effetto immediato è l’attenzione su rotte, orari e visibilità. Per i turisti, il messaggio non è allarmistico: i taxi acquei restano un servizio essenziale e regolato. Ma un incidente in un canale strategico ricorda che il trasporto lagunare è un sistema complesso, nel quale ogni manovra coinvolge anche chi lavora, pesca o si sposta tra le isole.

La differenza la faranno gli esiti degli accertamenti. Se emergeranno criticità strutturali, la discussione potrà spostarsi su regole, limiti e controlli nei tratti più trafficati. Se invece il quadro indicherà una dinamica isolata, resterà comunque il tema della prevenzione negli orari a bassa visibilità e nelle aree dove barche diverse condividono la stessa rotta.

Conclusioni finali

La tragedia del canale Tessera colpisce per l’età delle vittime e per il contesto: una laguna che è casa, lavoro e infrastruttura turistica nello stesso momento. Ora servono due cose: completare le ricerche e ricostruire i fatti senza scorciatoie.

Solo dopo gli accertamenti sarà possibile capire se l’incidente porterà a nuove misure o a controlli più mirati. Intanto il segnale è già chiaro: la sicurezza in acqua a Venezia non riguarda solo chi guida un mezzo, ma l’equilibrio quotidiano tra residenti, lavoratori e flussi turistici.

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