Etna, voli fermi a Catania: cosa rischia chi parte oggi

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La nuova emissione di cenere dell’Etna rimette in allarme chi deve volare da o verso la Sicilia orientale. All’aeroporto di Catania Fontanarossa le operazioni sono state sospese fino alle 22 di lunedì 14 settembre 2026, dopo la chiusura dei settori di spazio aereo interessati dalla nube vulcanica.

Il problema non riguarda solo chi aveva un atterraggio previsto a Catania. Quando gli arrivi si fermano, saltano anche molte partenze, perché gli aerei che dovrebbero ripartire non riescono ad arrivare allo scalo. Il risultato è una catena di cancellazioni, ritardi e dirottamenti verso Palermo, Trapani, Comiso e, in almeno un caso, Bari.

L’Etna durante una fase eruttiva vista dall’area aeroportuale di Sigonella, vicino Catania. Credito: U.S. Navy/Austin Ingram, via Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Perché lo stop pesa sui viaggiatori

La cenere vulcanica non è un disagio ordinario, come un temporale o un ritardo tecnico. Le particelle possono entrare nei motori, ridurre la visibilità, depositarsi sulle piste e imporre controlli prima della ripresa delle operazioni. Per questo, quando l’allerta per l’aviazione sale, le autorità e il gestore dello scalo preferiscono bloccare o limitare i movimenti finché le condizioni non tornano compatibili con la sicurezza.

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Secondo le ricostruzioni diffuse oggi, la nube ha raggiunto circa 4 chilometri di altezza e si è mossa verso sud, proprio nella direzione che può interferire con lo spazio aereo di Catania. La chiusura iniziale del settore C1 ha portato allo stop degli arrivi fino alle 16; poi il quadro è peggiorato con la chiusura anche del settore B3 e la sospensione di arrivi e partenze fino alle 22.

Per chi viaggia, la prima conseguenza pratica è semplice: non basta presentarsi in aeroporto. Prima di muoversi è necessario controllare il proprio volo sul sito della compagnia, sull’app del vettore e sui tabelloni ufficiali dello scalo. In giornate come questa, una partenza indicata al mattino può cambiare aeroporto, essere rinviata o cancellata nel giro di poche ore.

Dirottamenti e cancellazioni: cosa controllare subito

Il quadro numerico è cambiato più volte durante la giornata. La Sicilia ha riferito di 34 voli cancellati e 38 dirottati nell’aggiornamento del primo pomeriggio. QdS, nel punto precedente, indicava già decine di collegamenti spostati soprattutto su Palermo, Trapani, Comiso e Bari. La differenza tra le cifre conferma che la situazione resta mobile e dipende dalle decisioni operative delle singole compagnie.

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Chi è in partenza deve verificare tre elementi: se il volo esiste ancora, da quale aeroporto partirà e con quale orario aggiornato. Chi è in arrivo deve invece controllare se l’aereo atterrerà a Catania o in un altro scalo siciliano. In caso di dirottamento, il punto decisivo è capire se il vettore organizza il trasferimento terrestre verso la destinazione originaria o se fornisce istruzioni alternative.

Va evitato anche l’errore opposto: comprare subito un altro biglietto senza attendere comunicazioni ufficiali. Se il volo viene cancellato dalla compagnia, il passeggero ha diritto alla scelta tra rimborso, riprotezione su altro collegamento o viaggio in data successiva, secondo le regole europee sui diritti dei passeggeri aerei. L’assistenza può però cambiare nei casi di circostanze eccezionali, come un’eruzione vulcanica, e va richiesta direttamente al vettore.

Il terminal check-in dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Credito: Carlo Dani, via Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perché l’Etna torna a incidere sui voli

Fontanarossa è uno degli scali più esposti d’Europa a questo tipo di rischio perché si trova nel raggio operativo del vulcano attivo più grande del continente. Non ogni emissione dell’Etna produce conseguenze sui voli: contano quota della nube, direzione dei venti, quantità di cenere e condizioni sulle piste. Quando però la dispersione punta verso sud e investe l’area aeroportuale, lo stop diventa una misura di sicurezza quasi obbligata.

Il precedente dell’estate resta nella memoria dei viaggiatori. Tra agosto e settembre lo scalo catanese ha già vissuto giornate complesse, con limitazioni, voli cancellati e passeggeri costretti a spostarsi su altri aeroporti. La novità di oggi è che la nuova allerta arriva a ridosso del rientro scolastico e lavorativo, in una fase in cui molti collegamenti nazionali servono pendolari, studenti fuori sede e famiglie che stanno chiudendo gli ultimi rientri.

Per il turismo siciliano il rischio è doppio. Da un lato c’è l’impatto immediato sui passeggeri bloccati; dall’altro c’è la percezione di incertezza su uno scalo che resta essenziale per la Sicilia orientale. La risposta passa da comunicazioni rapide, coordinamento tra aeroporti e indicazioni chiare sui trasferimenti, soprattutto quando i voli vengono spostati su Palermo o Trapani.

Conclusioni finali

Lo stop dei voli a Catania fino alle 22 non va letto come un semplice ritardo, ma come un segnale di rischio operativo legato alla cenere dell’Etna. Per chi parte oggi la regola è una sola: controllare il volo prima di raggiungere l’aeroporto e seguire soltanto le indicazioni della compagnia e dello scalo. La situazione può migliorare rapidamente, ma può anche cambiare di nuovo se la nube o i venti restano sfavorevoli.

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