Morbillo, Italia prima in UE: cosa rischia chi salta la seconda dose

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Micrografia colorizzata di una particella del virus del morbillo. Credito: microscopia CDC, elaborazione NIAID/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

L’ultimo aggiornamento europeo sul morbillo riporta l’Italia in cima alla classifica dei casi notificati nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo. Il dato, rilanciato da ANSA sulla base del monitoraggio ECDC, parla di 640 casi italiani nei dodici mesi fino al 31 luglio 2026: una quota pari a oltre un quarto dei 2.339 casi segnalati complessivamente dai Paesi UE/SEE.

La notizia pesa per due motivi. Il primo è sanitario: il morbillo non è una banale malattia dell’infanzia, ma un’infezione molto contagiosa che può colpire anche adolescenti e adulti non immuni. Il secondo è organizzativo: i numeri mostrano che la copertura con la prima dose non basta se resta scoperto il completamento del ciclo vaccinale. In Italia, secondo i dati citati dal report, la prima dose è al 95%, mentre la seconda si ferma all’84%.

Il segnale che arriva dall’Europa

Nel solo mese di luglio 2026 i casi europei sono stati 118. La Bulgaria ne ha segnalati 61, l’Italia 29, mentre Spagna e Polonia ne hanno comunicati 7 ciascuna. Su base annuale, però, il quadro cambia: l’Italia risulta il Paese con il maggior numero assoluto di notifiche, davanti a Bulgaria e Romania.

Il punto non è costruire un allarme indistinto, ma leggere un segnale di sorveglianza. L’ECDC monitora morbillo e rosolia proprio perché l’eliminazione di queste malattie dipende da coperture alte, continue e omogenee. Quando restano sacche di persone non vaccinate o parzialmente vaccinate, il virus può riprendere a circolare, soprattutto in contesti dove i contatti sono frequenti: scuole, famiglie, viaggi, comunità locali e ambienti sanitari.

Tra i casi registrati nell’area europea, 1.501 persone, pari al 73,1% dei casi con informazione disponibile, non erano vaccinate. Altre 325 avevano ricevuto una sola dose. È questo il dato più concreto per famiglie e servizi territoriali: non conta soltanto iniziare il percorso, ma chiuderlo nei tempi previsti.

Perché la seconda dose conta

Il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia è organizzato in due somministrazioni perché una parte delle persone non sviluppa una protezione sufficiente dopo la prima. La seconda dose serve quindi a ridurre quella quota residua di suscettibili e ad alzare la protezione collettiva. Se la differenza tra prima e seconda dose resta ampia, il virus trova più spazio di manovra.

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Il Ministero della Salute descrive il morbillo come una malattia che provoca febbre, rash cutaneo e sintomi simili all’influenza, ma che può dare complicanze. L’Organizzazione mondiale della sanità ricorda che il contagio avviene per via respiratoria e che il vaccino resta lo strumento centrale di prevenzione. Per questo l’indicazione pratica, davanti ai nuovi dati, è controllare lo stato vaccinale proprio nei gruppi in cui il ciclo può essere rimasto incompleto: bambini che hanno saltato richiami, adolescenti, giovani adulti e persone che viaggiano.

Vaccino MPR contro morbillo, parotite e rosolia. Credito: Dctrzl/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa rischiano famiglie e scuole

La riapertura delle scuole e la ripresa piena delle attività autunnali rendono il tema più vicino alla vita quotidiana. Un singolo caso sospetto può attivare verifiche, isolamento, ricostruzione dei contatti e controlli sui non immuni. Non significa che ogni istituto sia esposto allo stesso modo, ma che le lacune vaccinali diventano un problema collettivo quando il virus entra in una rete di relazioni dense.

Il dato sull’età conferma che non si parla solo di bambini piccoli. Nei numeri europei citati da ANSA, 1.197 casi, cioè il 51%, riguardano persone dai 15 anni in su. Questo sposta l’attenzione anche sugli adulti che non ricordano di aver avuto la malattia o non hanno documentazione completa delle vaccinazioni. In questi casi la scelta corretta non è affidarsi alla memoria, ma confrontarsi con il medico o con i servizi vaccinali.

La rosolia resta nello stesso perimetro di sorveglianza: tra agosto 2025 e luglio 2026 sono stati segnalati 81 casi nell’UE/SEE. Il numero è molto più basso rispetto al morbillo, ma la sorveglianza congiunta serve a proteggere in particolare le gravidanze e a mantenere alta l’attenzione sulle malattie prevenibili con vaccinazione.

Il nodo italiano

Il confronto fra 95% di prima dose e 84% di seconda dose è il passaggio che più interessa l’Italia. Il primo valore indica che il contatto iniziale con il calendario vaccinale è ancora forte. Il secondo segnala invece una perdita lungo il percorso: appuntamenti rinviati, recuperi mancati, famiglie che cambiano pediatra o territorio, adolescenti che escono dai controlli più regolari.

Per i servizi sanitari la risposta non è soltanto comunicativa. Servono anagrafi vaccinali aggiornate, chiamate attive, recuperi facili da prenotare e messaggi chiari su chi deve completare il ciclo. Per le famiglie, invece, la priorità è semplice: verificare il certificato vaccinale e non considerare la prima dose come una protezione definitiva per tutti.

Conclusioni finali

Il nuovo quadro europeo non dice che l’Italia sia davanti a un’emergenza fuori controllo. Dice però che il morbillo continua a sfruttare le coperture incomplete e che il nostro Paese, con 640 casi in dodici mesi, non può trattare la prevenzione come una pratica archiviata. La differenza tra prima e seconda dose è oggi il punto più concreto su cui intervenire.

La buona notizia è che il rischio è in larga parte prevenibile. La cattiva è che basta lasciare aperti troppi varchi perché una malattia molto contagiosa torni a circolare. Per questo il dato ECDC va letto come un promemoria operativo: meno slogan, più recuperi vaccinali mirati e più attenzione alle persone che non hanno completato il ciclo.

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