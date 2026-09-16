Bonus colonnine al via: cosa cambia per case e condomini

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Il nuovo bonus colonnine domestiche entra nella fase operativa e mette una data precisa sul calendario di privati e condomini: le domande si aprono alle 12.00 del 22 settembre 2026. La misura non riguarda l’acquisto dell’auto elettrica, ma un passaggio spesso decisivo per usarla davvero: portare la ricarica nel box, nel cortile o nelle parti comuni dell’edificio.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indicato una dotazione pluriennale da 68 milioni di euro fino al 2030. Per il 2026 il contributo copre le installazioni completate dal 26 giugno al 31 dicembre 2026, con una finestra di domanda che, secondo Invitalia, resterà aperta fino alle 12.00 del 31 gennaio 2027. In pratica, chi ha già installato una wall box nel periodo ammesso o sta programmando l’intervento deve guardare subito a documenti, fatture e accesso digitale.

Colonnine di ricarica in un parcheggio italiano: la misura punta a rendere più semplice la ricarica privata. Foto: Alphacentauri2007/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Chi può chiedere il contributo

Il bonus si rivolge a persone fisiche residenti in Italia e a condomini. Non è quindi una misura per le flotte aziendali o per le grandi infrastrutture pubbliche, ma per la ricarica privata: la wall box nel garage di casa, la colonnina nel posto auto condominiale, oppure l’impianto condiviso sulle parti comuni dell’edificio.

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Il contributo è in conto capitale e copre l’80% delle spese ammissibili. Il tetto massimo è di 1.500 euro per la singola persona fisica e sale a 8.000 euro quando l’intervento riguarda un condominio. La differenza è importante: negli edifici con più proprietari l’investimento può essere più complesso, perché entrano in gioco potenza disponibile, ripartizione dei costi, lavori sulle parti comuni e delibere assembleari.

La finestra per le domande

Le richieste vanno presentate online sulla piattaforma indicata da Invitalia, che gestisce la misura per conto del MIMIT. L’accesso avviene con strumenti di identità digitale come SPID, CIE o CNS. È un dettaglio pratico, ma non secondario: chi vuole evitare corse dell’ultimo minuto dovrebbe verificare prima credenziali, deleghe e documentazione tecnica.

Per il 2026 il calendario è già definito: apertura il 22 settembre 2026 alle ore 12.00 e chiusura il 31 gennaio 2027 alle ore 12.00. La domanda riguarda le installazioni completate tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. Per le annualità successive, il MIMIT indica finestre legate alle installazioni concluse nel rispettivo anno; per il 2030 il periodo ammesso arriva fino al 31 marzo.

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Una colonnina Enel Way a Roma: il bonus riguarda infrastrutture private di ricarica, non le reti pubbliche. Foto: CAPTAIN RAJU/Wikimedia Commons, CC0.

Cosa cambia per famiglie e condomini

La leva concreta è economica. Una wall box domestica può ridurre la dipendenza dalla ricarica pubblica e rendere più prevedibile il costo d’uso dell’auto elettrica. Il bonus non elimina la spesa, ma può tagliarne una quota rilevante, soprattutto quando l’intervento comprende posa, componenti elettrici e adeguamenti dell’impianto.

Nei condomini l’effetto può essere ancora più visibile. Un incentivo fino a 8.000 euro può aiutare a sbloccare lavori che spesso restano fermi per dubbi sui costi iniziali. Il punto, però, non è solo comprare una colonnina: bisogna valutare la potenza disponibile, la sicurezza dell’impianto, eventuali contatori dedicati e le regole interne di utilizzo. Senza una progettazione ordinata, il rischio è creare un’infrastruttura poco sfruttata o difficile da gestire.

Il nodo della filiera italiana

Il ministero collega il bonus anche alla transizione industriale. Nel comunicato, il MIMIT sottolinea che una quota rilevante delle infrastrutture di ricarica di nuova generazione installate in Italia è prodotta nel Paese. L’incentivo, quindi, viene presentato non solo come aiuto ai consumatori, ma anche come spinta alla filiera tecnologica nazionale.

Per il mercato, il segnale è doppio. Da un lato si prova a rendere più accessibile la ricarica domestica, cioè uno dei fattori che pesano nella scelta di passare all’elettrico. Dall’altro si sostiene una domanda prevedibile per installatori, produttori di wall box, progettisti e operatori dei servizi energetici. È una misura piccola rispetto al costo complessivo della transizione auto, ma tocca un punto molto pratico: se ricaricare a casa resta complicato, la mobilità elettrica fatica a uscire dalla nicchia.

Attenzione a requisiti e documenti

Chi intende fare domanda dovrebbe leggere con attenzione scheda, normativa e FAQ ufficiali. Il contributo riguarda spese ammissibili, periodi di installazione e soggetti specifici: basta un documento incompleto o una data fuori finestra per complicare l’accesso all’agevolazione. Per i condomini, inoltre, conviene allineare prima amministratore, assemblea e tecnico incaricato, così da presentare una richiesta coerente con l’intervento effettivo.

Il passaggio chiave è non confondere l’annuncio con l’erogazione automatica. Il bonus va richiesto, istruito e verificato. Per questo la data del 22 settembre non è solo l’inizio dello sportello: è anche il momento in cui famiglie e amministratori capiranno quanto la procedura sarà fluida e quanto rapidamente le risorse riusciranno a tradursi in installazioni reali.

Conclusioni finali

Il bonus colonnine porta una novità concreta per chi vuole ricaricare l’auto elettrica a casa o in condominio: contributo all’80%, tetti chiari e una finestra già fissata. La misura non risolve da sola i problemi della mobilità elettrica, ma può ridurre uno degli ostacoli più pratici, cioè il costo iniziale dell’infrastruttura privata. La differenza la faranno tempi della piattaforma, chiarezza dei requisiti e capacità di famiglie e condomini di arrivare pronti allo sportello.

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