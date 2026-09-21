L’Estranea premiata a Toronto: cosa cambia verso gli Oscar

L'Estranea di Paolo Strippoli e' primo runner-up Midnight Madness al TIFF: perche' il premio pesa sulla scelta italiana per gli Oscar 2027.

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L’Estranea arriva alla settimana decisiva per gli Oscar con un segnale che pesa: il film di Paolo Strippoli ha chiuso da first runner-up nel People’s Choice Midnight Madness Award del Toronto International Film Festival. Non e’ una nomination, e non basta da sola a trasformare un titolo in candidato italiano. Ma nel calendario dei premi conta il momento: il comitato ANICA scegliera’ il rappresentante nazionale per l’International Feature Film Award il 23 settembre 2026, e il passaggio di Toronto rimette il film al centro della conversazione.

TIFF Bell Lightbox a Toronto. Foto: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Wikimedia Commons, CC0.

La notizia e’ rilevante perche’ riguarda una sezione, Midnight Madness, costruita sul voto del pubblico e storicamente capace di intercettare film di genere con forte circolazione internazionale. Per il cinema italiano e’ un indizio raro: un’opera passata dalla Mostra di Venezia trova risposta in Nord America, alla vigilia della scelta nazionale per gli Oscar e prima di un nuovo passaggio asiatico al Busan International Film Festival.

Perche’ il premio pesa davvero

Il risultato di Toronto non certifica automaticamente una corsa agli Oscar, ma cambia la percezione industriale del film. L’Estranea non si presenta piu’ soltanto come uno dei 21 titoli iscritti da ANICA: puo’ rivendicare una reazione concreta del pubblico internazionale in una vetrina di primo livello. In una selezione nazionale, questo elemento puo’ diventare un argomento: dimostra che il film e’ leggibile fuori dal mercato italiano, che incuriosisce i programmatori e che puo’ muoversi tra festival molto diversi.

Secondo ANSA, il film e’ arrivato dietro al canadese Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney di Matthew Rankin e davanti ad Arrested Memory di Sabu. La stessa ricostruzione sottolinea che il piazzamento e’ stato definito inedito per un film italiano nella storia dei riconoscimenti Midnight Madness del TIFF. E’ il tipo di dettaglio che non va gonfiato, ma nemmeno liquidato: in una stagione dei premi affollata, la reputazione si costruisce anche attraverso questi segnali intermedi.

Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Foto: Derbrauni / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

La partita del 23 settembre

La decisione piu’ immediata resta italiana. ANICA ha gia’ pubblicato la lista dei 21 film in corsa per rappresentare il Paese alla 99/a edizione degli Academy Awards. Dentro ci sono autori molto diversi, da Nanni Moretti a Gabriele Muccino, da Riccardo Milani a Isabel Coixet, fino allo stesso Strippoli. Il voto del comitato non serve a scegliere il film “piu’ premiato” in assoluto, ma quello ritenuto piu’ competitivo nel percorso internazionale dell’Academy.

Qui Toronto puo’ avere un effetto pratico. Un riconoscimento di pubblico in un festival nordamericano aiuta la narrazione verso distributori, sale, stampa di settore e votanti internazionali. Non sostituisce campagna, recensioni, uscita, disponibilita’ statunitense e strategia promozionale, ma offre una leva concreta. Per questo il titolo non va letto come semplice successo festivaliero: e’ anche un biglietto da visita nel momento in cui l’Italia deve decidere quale storia portare fuori dai confini nazionali.

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Busan Cinema Center durante il BIFF. Foto: 399scout / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Il percorso non finisce a Toronto. Il film e’ indicato anche al Busan International Film Festival, con un’anteprima programmata per il primo weekend di ottobre e un sold out segnalato in tempi rapidissimi. La traiettoria Venezia-Toronto-Busan racconta un posizionamento preciso: cinema di genere, ambizione autoriale e ricerca di pubblici diversi, non soltanto il circuito tradizionale dei premi europei.

Conclusioni finali

Il punto, ora, e’ non confondere il segnale con il verdetto. L’Estranea ha incassato un risultato forte e verificabile al TIFF, proprio mentre si avvicina la scelta italiana per gli Oscar 2027. Questo aumenta attenzione e credibilita’ internazionale, ma non chiude la partita: il 23 settembre dira’ se il comitato ANICA vedra’ nel film di Strippoli la candidatura piu’ efficace per l’Italia. In ogni caso, il premio di Toronto consegna al cinema italiano un dato utile: anche un’opera di genere puo’ competere, parlare a pubblici lontani e trasformare il festival in una piattaforma reale.

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