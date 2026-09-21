Italvolley ai quarti, Finlandia allarme: cosa rischia l’Italia

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L’Italia del volley non ha solo superato un turno: ha mandato un segnale al tabellone. Il 3-0 alla Danimarca al PalaVela di Torino porta gli azzurri nei quarti di finale di EuroVolley 2026, dove mercoledi’ 23 settembre troveranno la Finlandia. Il risultato e’ netto, ma non autorizza leggerezze: da ora ogni set pesa come una stagione.

La squadra di Fefè De Giorgi arriva al prossimo bivio con sei vittorie su sei nel torneo, parziali in crescita e un pubblico che ha trasformato Torino in un fattore. Proprio per questo il rischio principale e’ mentale: credere che la strada verso Milano sia gia’ apparecchiata. La Finlandia ha battuto la Grecia al tie-break e arrivera’ piu’ stanca, ma anche caricata da una rimonta sopravvissuta punto a punto.

Italia-Danimarca al PalaVela di Torino, ottavo di finale EuroVolley 2026 maschile. Foto: FIPAV Creative Hub, uso editoriale federale.

Il 3-0 che cambia il torneo azzurro

Il punteggio ufficiale dice 25-22, 25-16, 25-11. La lettura tecnica, pero’, e’ piu’ interessante dei numeri finali. Nel primo set l’Italia parte avanti, poi concede alla Danimarca il rientro fino al 23-22. E’ il momento piu’ scomodo della serata, perche’ un ottavo secco puo’ cambiare volto con due errori consecutivi. Il muro di Edoardo Mati chiude il parziale e rimette la partita sui binari voluti dagli azzurri.

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Da li’ in poi la distanza cresce. Nel secondo set l’Italia prende ritmo al servizio, lavora meglio al centro e toglie fiducia alla ricezione danese. Nel terzo la differenza diventa larga: la Danimarca cala, l’Italia chiude senza trascinarsi dietro una gara lunga. Per una squadra che punta alle semifinali e poi alle finali di Milano, risparmiare energie in una fase a eliminazione diretta e’ gia’ un vantaggio competitivo.

Romanò, Mati e Sanguinetti: i numeri pesanti

Il tabellino FIPAV fotografa una distribuzione utile. Yuri Romanò chiude con 14 punti, confermandosi terminale offensivo nei momenti in cui l’Italia ha bisogno di una soluzione diretta. Mati e Giovanni Sanguinetti aggiungono 11 punti a testa, dando profondita’ al centro e trasformando il muro in una vera leva tattica. Il dato dei muri vincenti, 15 per l’Italia contro 1 della Danimarca, racconta una partita controllata prima ancora che attaccata.

Il peso di questo equilibrio e’ semplice: se l’Italia non dipende da un solo uomo, l’avversaria deve difendere piu’ soluzioni. L’ingresso e il contributo di Alessandro Michieletto aggiungono un’altra variabile, anche se lo spavento alla spalla dopo il salvataggio contro il cartellone pubblicitario resta una nota da monitorare. ANSA segnala che il giocatore si e’ rialzato e ha continuato la gara, ma nei quarti ogni dettaglio fisico conta.

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Gli azzurri durante Italia-Danimarca 3-0 agli Europei maschili 2026. Foto: FIPAV Creative Hub, uso editoriale federale.

Perche’ la Finlandia non va sottovalutata

La Finlandia arriva al quarto dopo aver battuto la Grecia 3-2, con parziali di 22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13. Ha speso piu’ energie, certo, ma ha anche dimostrato di saper restare dentro una partita sporca. Per l’Italia questo cambia il tipo di pericolo: non tanto una superiorita’ tecnica finlandese, quanto la possibilita’ di trovarsi contro una squadra disposta ad allungare gli scambi, sporcare il ritmo e trasformare ogni parziale in una prova di pazienza.

Il quarto e’ fissato per mercoledi’ 23 settembre alle 21.05, ancora al PalaVela di Torino. Chi vince resta nel lato del tabellone che porta alle semifinali del 25 settembre e alla finale del 26 settembre a Milano. Il calendario e’ stretto: non c’e’ tempo per recuperare da cali di tensione, piccoli acciacchi o set buttati via. La chiave sara’ partire con la stessa pressione vista dal secondo set contro la Danimarca, evitando il finale aperto del primo.

Il fattore Torino e la strada verso Milano

FIPAV indica 7.580 spettatori al PalaVela per Italia-Danimarca. Non e’ un dettaglio di contorno. Nelle partite secche il pubblico puo’ incidere sulla gestione emotiva, soprattutto quando una squadra deve raddrizzare un passaggio negativo. L’Italia lo ha sentito nel primo set, quando il margine si e’ assottigliato e serviva una risposta rapida.

La strada verso Milano, pero’, resta ancora piena di trappole. Gli azzurri hanno vinto tutte le gare disputate finora, ma la fase a eliminazione diretta non premia la continuita’ passata: premia la lucidita’ del giorno giusto. Il rischio e’ trasformare il percorso perfetto in pressione aggiuntiva. Il vantaggio e’ avere certezze tecniche diffuse: regia, opposto, centrali, ricezione e panchina hanno gia’ portato qualcosa al torneo.

Cosa deve evitare l’Italia

Il primo errore sarebbe guardare oltre la Finlandia. Il secondo sarebbe pensare che il divario del terzo set con la Danimarca sia replicabile per inerzia. L’Italia deve proteggere battuta e cambio palla, ridurre i black-out e gestire il nervo dei punti oltre il 20, dove un quarto di finale cambia temperatura. De Giorgi lo ha detto in sostanza dopo la gara: non esistono piu’ squadre facili da affrontare.

Per gli azzurri il segnale migliore e’ la capacita’ di cambiare marcia dentro la stessa partita. Dopo un primo set complicato, la squadra ha aumentato ritmo e precisione. Se questo andamento diventa abitudine, l’Italia puo’ arrivare a Milano da protagonista. Se invece riaffiorano pause lunghe, la Finlandia avra’ spazio per rendere il quarto molto meno comodo di quanto suggerisca il pronostico.

Conclusioni finali

Il 3-0 alla Danimarca vale molto piu’ di un passaggio del turno: conferma che l’Italia sa vincere una partita secca, sa distribuire responsabilita’ e sa usare il PalaVela come spinta. Ma il quarto contro la Finlandia sara’ un test diverso, piu’ mentale che estetico. L’allarme non e’ nel valore dell’avversaria, ma nella gestione dell’attesa: per continuare a sognare Milano, l’Italvolley deve trattare ogni punto come se il tabellone ripartisse da zero.

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