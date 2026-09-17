Milan ko col Benfica: cosa rischia ora in Europa League

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il Milan comincia l’Europa League con una frenata pesante: a San Siro passa il Benfica, 0-2, e il primo segnale europeo diventa subito un test di tenuta per classifica, ambiente e gestione della rosa. Non e’ solo una sconfitta di settembre. Nel nuovo formato della competizione ogni punto pesa presto, perche’ la fase campionato non concede il vecchio paracadute del girone corto e costringe a inseguire continuita’ contro avversarie diverse per livello, stile e trasferta.

La partita si e’ decisa con i gol di Dodi Lukebakio al 16′ e Jakub Kaminski al 53′. Per i rossoneri la serata lascia due problemi immediati: una partenza europea senza punti e la difficolta’ di trasformare la reazione del secondo tempo in una vera rimonta.

San Siro in una serata del Milan: immagine di contesto. Foto: Vincenzo.togni/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perche’ lo 0-2 pesa subito

Il punteggio non racconta soltanto due episodi. Il Benfica ha colpito presto, ha gestito meglio i momenti chiave e ha trovato il raddoppio quando il Milan sembrava rientrare con maggiore energia dagli spogliatoi. La rete di Lukebakio nasce da un’azione rapida che porta il belga a calciare da fuori area; quella di Kaminski, dopo l’intervallo, arriva su un cross di Souffian El Karouani e taglia le gambe alla rincorsa rossonera.

Leggi anche Italvolley agli ottavi: cosa cambia dopo il tris europeo

Il Milan ha avuto un’occasione importante con Christian Pulisic, entrato nella ripresa, ma la parata di Anatoliy Trubin ha impedito alla gara di riaprirsi davvero. Questo e’ il punto tecnico piu’ delicato: quando una squadra costruisce poco nel primo tempo e non capitalizza la prima scossa del secondo, la pressione si trasferisce subito sulla partita successiva.

Classifica e calendario: cosa cambia adesso

Nel percorso europeo del Milan il prossimo incrocio indicato dal calendario ufficiale rossonero e’ la trasferta con il Salisburgo, fissata per il 15 ottobre. In mezzo ci saranno partite di campionato, gestione fisica e scelte da calibrare, ma il margine psicologico si e’ gia’ ristretto. Una vittoria avrebbe permesso ai rossoneri di affrontare il mese successivo con piu’ controllo; lo 0-2 obbliga invece a cercare punti lontano da San Siro.

Il rischio principale non e’ l’eliminazione immediata, perche’ la fase e’ lunga. Il rischio e’ l’effetto domino: dover inseguire puo’ cambiare rotazioni, priorita’ e lettura delle gare europee. In una classifica unica, la differenza reti puo’ pesare insieme ai punti, e una sconfitta interna per due gol mette il Milan nella posizione scomoda di dover riparare sia il risultato sia la percezione di fragilita’.

Da non perdere Italvolley, secondo 3-0: cosa cambia per il girone europeo

Dodi Lukebakio con il Benfica nel 2026, autore del primo gol a San Siro. Foto: Ser!/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

I segnali per Amorim

La valutazione piu’ urgente riguarda la produzione offensiva. Sky Sport ha parlato di un Milan deludente all’esordio, sottolineando un primo tempo senza veri pericoli creati. Anche senza trasformare una partita in processo, il dato tecnico e’ chiaro: quando gli attaccanti ricevono poco e la squadra si accende solo a tratti, il problema diventa collettivo.

La seconda area e’ la gestione delle transizioni. Il Benfica ha punito il Milan quando ha trovato campo e pulizia nelle uscite. In Europa League, soprattutto contro squadre abituate a correre e ad attaccare gli spazi, concedere la prima accelerazione puo’ cambiare tutto. La risposta non passa solo dai singoli, ma dalla distanza tra reparti, dalla protezione preventiva e dalla qualita’ della prima pressione.

Cosa rischia il Milan

Il rischio sportivo e’ arrivare alla seconda giornata europea con l’obbligo emotivo del risultato. Il rischio tecnico e’ dover correggere troppo in fretta, perdendo equilibrio tra campionato e coppa. Il rischio ambientale, infine, riguarda San Siro: una sconfitta europea interna, con fischi e amarezza, puo’ pesare se non viene assorbita con una prestazione convincente nella gara successiva.

La buona notizia, per il Milan, e’ che il calendario offre ancora tempo per rimettere in piedi il percorso. La cattiva e’ che il tempo va usato subito. Il Benfica ha mostrato compattezza, qualita’ nelle scelte e freddezza nei momenti decisivi. Ai rossoneri serve una risposta che non sia soltanto di carattere, ma di struttura.

Conclusioni finali

Lo 0-2 contro il Benfica non chiude nulla, ma cambia il tono dell’Europa League del Milan. La fase campionato e’ lunga, pero’ una caduta in casa obbliga a recuperare terreno gia’ dalla trasferta di Salisburgo. Per Amorim il punto non e’ cercare un colpevole unico: e’ restituire al Milan aggressivita’, lucidita’ negli ultimi metri e protezione quando perde palla. La prima risposta dovra’ arrivare presto, perche’ in Europa l’inseguimento puo’ diventare una tassa pesante.

Leggi anche: Leao lascia il Milan: cosa rischia l’attacco dopo l’addio

Leggi anche: Inter, ko al Bernabeu: cosa rischia la Champions adesso