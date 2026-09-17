Oscar 2027, svolta italiana: cosa cambia per i 21 film in gara

ANICA ha annunciato i 21 film italiani in corsa per l'Oscar internazionale 2027: voto il 23 settembre, poi shortlist e nomination.

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La corsa italiana agli Oscar 2027 entra nel tratto decisivo: sono 21 i film che puntano a rappresentare l’Italia nella categoria International Feature Film Award della 99ª edizione degli Academy Awards. La selezione non è ancora il biglietto per Hollywood, ma è il passaggio che stabilirà quale titolo potrà giocarsi la partita internazionale a nome del cinema italiano.

Il dato che cambia il quadro è la data: il Comitato di Selezione istituito presso ANICA si riunirà mercoledì 23 settembre 2026 per votare il film italiano. Da quel momento resterà un solo candidato nazionale, chiamato poi ad affrontare la selezione dell’Academy, con la shortlist prevista il 15 dicembre 2026, le nomination il 21 gennaio 2027 e la cerimonia a Los Angeles il 14 marzo 2027.

Per pubblico, sale e piattaforme la notizia non è solo una lista di titoli. La scelta ANICA può cambiare la visibilità di un film, riaprire finestre di programmazione, spingere nuove campagne promozionali e orientare l’attenzione internazionale su autori, distributori e produttori. In un mercato dove la vita in sala di molti film è breve, anche una candidatura nazionale può diventare una seconda uscita.

La rosa italiana e il calendario che conta

I film ammessi sono opere italiane la cui prima uscita theatrical, in Italia o in un altro Paese fuori dagli Stati Uniti e dai loro territori, è avvenuta o avverrà tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. È una finestra che spiega perché nella rosa convivano film già circolati, titoli attesi e opere pronte a cercare una spinta finale nelle prossime settimane.

Nell’elenco compaiono, tra gli altri, ANNA di Monica Guerritore, LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino, L’ESTRANEA di Paolo Strippoli, LA VITA VA COSI’ di Riccardo Milani, RITORNO A BUENOS AIRES di Marco Bechis, TRE CIOTOLE di Isabel Coixet e SUCCEDERA’ QUESTA NOTTE di Nanni Moretti. La presenza di nomi molto riconoscibili aumenta il rumore mediatico, ma non risolve la scelta: per l’Oscar internazionale contano identità del film, forza festivaliera, distribuzione, leggibilità per i votanti e capacità di sostenere una campagna lunga.

Red carpet degli Academy Awards con sagome delle statuette Oscar, contesto della corsa internazionale del cinema. Foto: Alan Light/Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Il primo effetto pratico riguarda la promozione. Il film scelto dall’Italia dovrà essere raccontato a un pubblico molto più ampio di quello nazionale, spesso con materiali in inglese, proiezioni mirate, rapporti con stampa estera e un posizionamento chiaro. Non basta essere un buon film: serve diventare un titolo riconoscibile dentro una stagione affollata, dove ogni Paese prova a trasformare la propria candidatura in una storia forte.

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Cosa rischiano sale, distributori e pubblico

Per le sale italiane la designazione può funzionare come un acceleratore. Un titolo scelto per rappresentare l’Italia può tornare in programmazione, allungare la tenitura o ottenere eventi speciali con registi e cast. Per i distributori, invece, il rischio è arrivare tardi: se la campagna internazionale non è pronta, la candidatura resta un’etichetta prestigiosa ma poco sfruttata.

La posta in gioco è anche culturale. L’Italia ha una tradizione fortissima nella categoria internazionale, ma ogni anno deve scegliere quale immagine del proprio cinema portare all’estero: il film d’autore più riconoscibile, l’opera più accessibile, il titolo con temi universali o quello con maggiore traiettoria festivaliera. La rosa dei 21 mostra un settore ampio, ma il voto del 23 settembre obbligherà a una sintesi.

Per il pubblico cambia il modo di leggere la stagione. Alcuni titoli che rischiavano di restare confinati agli addetti ai lavori possono entrare nella conversazione nazionale; altri, già noti, possono essere giudicati in base alla loro capacità di parlare fuori dall’Italia. È il momento in cui una selezione industriale diventa anche una domanda semplice: quale film ha più possibilità di farsi capire, ricordare e votare?

Sala cinematografica durante una proiezione: la scelta italiana agli Oscar può incidere anche su programmazione e ritorni in sala. Foto: Juan Carlos Fonseca Mata/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

La data successiva da segnare è il 15 dicembre 2026, quando l’Academy annuncerà la shortlist. È lì che la candidatura italiana potrà trasformarsi in un risultato concreto oppure fermarsi prima delle nomination. Il 21 gennaio 2027 arriverà poi la cinquina finale: solo a quel punto la corsa diventerà davvero una campagna Oscar aperta al grande pubblico.

La selezione italiana arriva inoltre dopo settimane intense per il cinema nazionale, tra festival, mercato audiovisivo e attenzione alle nuove uscite. Per questo il tema non riguarda soltanto il prestigio: può influire sulla capacità del settore di vendere meglio all’estero, valorizzare i talenti e usare l’effetto Oscar come leva per riportare spettatori in sala.

Conclusioni finali

La rosa dei 21 film italiani per gli Oscar 2027 è una svolta perché apre una gara molto breve e molto visibile: il 23 settembre ANICA sceglierà un solo titolo, poi inizierà la corsa vera verso shortlist, nomination e cerimonia. Il film designato non avrà solo un riconoscimento simbolico: dovrà reggere una campagna internazionale, convincere i votanti e trasformare l’attenzione mediatica in pubblico, distribuzione e reputazione per tutto il cinema italiano.

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