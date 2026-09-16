Italvolley fa poker: cosa cambia verso Slovenia e ottavi

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Il poker dell’Italvolley maschile non e’ solo un altro risultato pieno nel girone. Il 3-1 alla Repubblica Ceca, arrivato al PalaPanini di Modena dopo il primo set perso, sposta il peso della Pool A: gli azzurri sono a quattro vittorie su quattro, hanno 12 punti e possono giocarsi contro la Slovenia il primo posto con un margine concreto.

La notizia forte e’ questa: la squadra di Ferdinando De Giorgi ha superato l’avversaria piu’ insidiosa della prima fase senza restare prigioniera dell’avvio complicato. La Cechia, quarta all’ultimo Mondiale, ha vinto il primo parziale e ha costretto l’Italia a cambiare ritmo. Da li’ sono arrivati tre set di risposta, con Yuri Romano’ a quota 24 punti e Mattia Bottolo a 22.

La nazionale maschile italiana schierata al PalaPanini durante Italia-Cechia agli Europei 2026. Foto: FIPAV Creative Hub, uso editoriale.

Perche’ il 3-1 pesa piu’ della classifica

Il risultato dice 23-25, 25-16, 25-20, 25-20. La classifica dice Italia prima, almeno seconda gia’ blindata secondo Sky Sport, con la Slovenia come ultima sfida del girone giovedi’ 17 settembre alle 21.05. Ma il valore reale e’ tecnico: gli azzurri hanno assorbito un set perso, hanno aumentato la pressione al servizio e hanno tolto progressivamente certezze alla Cechia.

Questo passaggio conta perche’ gli ottavi, gia’ raggiunti dopo la vittoria sulla Slovacchia, non bastano piu’ a misurare l’Europeo. A questo punto la domanda e’ come ci arrivi. Da prima o da seconda cambia il percorso potenziale nel tabellone; da squadra in controllo o da squadra intermittente cambia il modo in cui le avversarie leggono l’Italia.

Nel primo set la Cechia ha sfruttato il proprio attacco e alcune pause azzurre, portandosi avanti nel momento piu’ delicato. L’Italia non ha ribaltato quel parziale, ma ha corretto subito la partita. Il secondo set, chiuso 25-16, e’ stato il punto di svolta: piu’ ordine nella fase break, piu’ efficienza nella costruzione del cambio palla, meno fretta nei colpi difficili.

Da quel momento la gara e’ diventata meno emotiva e piu’ italiana. Il terzo e il quarto set non sono stati passeggiate, ma hanno mostrato una squadra capace di restare davanti nei finali. In un torneo corto, questa e’ la differenza tra vincere per inerzia e vincere per gestione.

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Romano’, Bottolo e il segnale del gruppo

Il tabellino consegna una fotografia chiara. Yuri Romano’ ha chiuso con 24 punti, Mattia Bottolo con 22, Daniele Lavia con 15, Pardo Mati con 9. Non e’ un dettaglio: contro una squadra fisica, l’Italia ha avuto soluzioni distribuite e non un solo terminale costretto a portare tutto il peso.

Bottolo e’ il nome che racconta meglio la partita. Dopo un Europeo in cui l’attenzione era finita spesso su Lavia, Romano’ e sulla gestione di Alessandro Michieletto, l’attaccante ha firmato una serata da protagonista, pesante soprattutto nei finali. Se la fase a eliminazione diretta chiede alternative pronte, questo e’ un segnale utile per De Giorgi.

Gli azzurri festeggiano durante la gara con la Repubblica Ceca al PalaPanini. Foto: FIPAV Creative Hub, uso editoriale.

La presenza di Fabio Balaso da libero ha ridato stabilita’ alla seconda linea, mentre Simone Giannelli ha potuto allargare il gioco senza forzare sempre la stessa uscita. La partita non cancella gli errori: FIPAV segnala 23 battute sbagliate, un numero alto che contro rivali piu’ spietate puo’ pesare. Ma insieme agli errori sono arrivati anche 14 ace, cioe’ il rovescio offensivo di una scelta tattica aggressiva.

La chiave sara’ capire quanto rischio l’Italia vorra’ portarsi dietro. Il servizio puo’ rompere il ritmo di chiunque, ma nella fase a eliminazione diretta un set puo’ girare per tre regali consecutivi. La gara con la Cechia offre dunque due indicazioni insieme: l’Italia puo’ spingere forte, ma deve scegliere meglio quando abbassare il margine di rischio.

Cosa serve ora contro la Slovenia

La partita con la Slovenia non e’ una formalita’. Gli azzurri sono gia’ dentro il corridoio degli ottavi, ma il primo posto della Pool A resta un obiettivo pratico: puo’ incidere sull’incrocio con il girone C e sul percorso tra Torino e Milano. Sky Sport segnala che all’Italia bastera’ vincere due set per chiudere davanti.

Il punto non e’ solo matematico. Dopo quattro vittorie, l’Italia deve evitare due rischi opposti: scaricare tensione perche’ la qualificazione e’ al sicuro, oppure consumare troppe energie per inseguire un primato gia’ molto vicino. De Giorgi dovra’ tenere insieme condizione, gerarchie e ritmo partita.

La Slovenia e’ anche un test emotivo. L’Italia gioca in casa, con pubblico pieno e aspettative alte, ma da ora ogni segnale viene amplificato. Un altro successo netto rafforzerebbe la percezione di una squadra in crescita; una partita sporca, pur senza compromettere il cammino, riaprirebbe domande su gestione degli errori e continuita’.

Alessandro Michieletto al PalaPanini durante la serata di Italia-Cechia. Foto: FIPAV Creative Hub, uso editoriale.

Per il pubblico italiano, il messaggio resta positivo. L’Italvolley ha battuto Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia; ha perso solo due set nel percorso; ha gia’ il pass per gli ottavi; e ora puo’ chiudere il girone senza dipendere da calcoli altrui. Il margine e’ reale, ma non autorizza distrazioni.

Conclusioni finali

Il 3-1 alla Cechia cambia il tono dell’Europeo azzurro. Non siamo piu’ alla ricerca della qualificazione, ma alla costruzione della posizione migliore per la fase decisiva. L’Italia ha reagito al primo set perso e ha trovato punti pesanti da Romano’, Bottolo e Lavia: segnali da squadra profonda, non solo da squadra favorita.

Il prossimo snodo e’ Italia-Slovenia. Se gli azzurri confermano ritmo e lucidita’, arrivano agli ottavi con il girone in mano e un messaggio chiaro al torneo. Se invece tornano le pause viste nel primo set, il lavoro prima della fase a eliminazione diretta sara’ ancora piu’ urgente.

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