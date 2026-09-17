Bollo auto sospeso: cosa cambia per famiglie e diesel

Il decreto carburanti sospende nel 2027 il bollo su un veicolo fino a 80 kW e riduce lo sconto diesel: requisiti, date e rischi.

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Il decreto carburanti approvato dal Consiglio dei ministri apre una doppia partita per automobilisti, motociclisti e imprese: da una parte l’esenzione dal bollo auto per il 2027 su una fascia ampia di veicoli, dall’altra il progressivo alleggerimento dello sconto sul gasolio. La misura parla direttamente alle famiglie che usano un’utilitaria per andare al lavoro, ma anche a chi guarda il prezzo alla pompa e teme che il beneficio fiscale sui carburanti si stia assottigliando.

Il punto da fissare subito è questo: non siamo davanti a un liberi tutti per ogni mezzo intestato a una famiglia. Il comunicato di Palazzo Chigi lega l’esenzione a un solo veicolo, per il 2027, nella prospettiva di una abolizione a regime da affrontare con la prossima legge di bilancio. Per il diesel, invece, il calendario è molto più ravvicinato: lo sconto scende dal 18 settembre e poi si riduce ancora dal 26 settembre al 5 ottobre.

Una Fiat Panda, modello simbolo delle auto compatte usate negli spostamenti quotidiani. Foto: Throwawayacc222/Wikimedia Commons, CC0.

Chi entra nello stop al bollo 2027

Secondo il testo descritto dalle fonti istituzionali e giornalistiche, l’esenzione riguarda le persone fisiche e si applica a un veicolo regolarmente assicurato. Per le automobili la soglia decisiva è la potenza: rientrano le vetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre fonti di propulsione, fino a 80 kW. Tradotto in modo pratico, la platea naturale è quella delle auto piccole e medie, spesso usate come prima auto familiare.

Se una persona possiede più veicoli che rispettano i requisiti, l’agevolazione non si moltiplica. Viene riconosciuta su un solo mezzo, con criteri di priorità indicati nella bozza riportata dalle fonti: per le auto conta la potenza minore; in caso di pari potenza, il riferimento è il bollo ordinario più basso. Per motocicli e ciclomotori, il beneficio resta sempre limitato a un unico veicolo.

Il dato politico è chiaro: il governo vuole presentare il bollo come una tassa sulla proprietà da alleggerire, soprattutto per chi usa mezzi meno potenti. Il dato economico è più delicato, perché il bollo è un’entrata regionale. Per questo il provvedimento prevede un trasferimento compensativo a favore di Regioni e Province autonome, e la sua stabilizzazione dovrà misurarsi con le coperture della manovra.

Perché il diesel resta il nervo scoperto

La seconda metà del decreto guarda al caro carburanti. La riduzione dell’accisa sul gasolio continua, ma con un beneficio più basso: dal 18 al 25 settembre 2026 lo sconto alla pompa scende a 12,2 centesimi al litro, includendo l’effetto dell’Iva; dal 26 settembre al 5 ottobre si dimezza a 6,1 centesimi al litro. La Rai riporta anche le accise di riferimento: 572,90 euro per mille litri nella prima finestra e 622,90 euro nella seconda, contro l’aliquota standard di 672,90 euro.

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Per chi fa rifornimento ogni settimana, la differenza non è astratta. Un taglio più basso significa che, a parità di prezzo industriale e margini, il pieno può diventare più caro nel giro di pochi giorni. Per artigiani, pendolari e piccole imprese con mezzi diesel, il rischio è che l’aiuto resti visibile ma meno capace di compensare la spinta dei prezzi energetici.

Distributore Eni in Italia: il decreto interviene sullo sconto temporaneo al gasolio. Foto: Anna.Massini/Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Cosa cambia davvero per le famiglie

Il vantaggio più immediato, se il testo sarà confermato nella forma annunciata, arriverà nel 2027: chi ha un’auto fino a 80 kW o una moto potrà non pagare il bollo per un solo mezzo. Per molte famiglie significa togliere dal calendario una spesa annuale, spesso percepita come poco collegata all’uso effettivo dell’auto.

Attenzione però a tre passaggi. Primo: l’agevolazione è per persone fisiche, quindi non va automaticamente estesa a flotte aziendali, noleggi o veicoli con intestazioni diverse. Secondo: il requisito dell’assicurazione regolare diventa centrale, perché lega il beneficio a un mezzo effettivamente in circolazione e in regola. Terzo: la prospettiva strutturale non è ancora la stessa cosa di una norma permanente già finanziata per gli anni successivi.

In termini di comportamento, la misura può spingere a tenere o acquistare auto meno potenti, ma non risolve da sola il nodo dei costi di mobilità. Se il gasolio resta caro e lo sconto fiscale si riduce, il risparmio sul bollo può essere assorbito in parte dai rifornimenti, soprattutto per chi percorre molti chilometri.

Il nodo Regioni e coperture

La tassa automobilistica è storicamente collegata ai bilanci regionali. Per questo la misura non è solo un aiuto ai proprietari di veicoli, ma anche una scelta di finanza pubblica: se lo Stato cancella o sospende il bollo per una platea ampia, deve compensare il gettito mancato. Il comunicato del governo parla di trasferimenti a favore delle autonomie titolari del tributo e di accordi con Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Qui si capirà se l’intervento resterà una misura una tantum o diventerà davvero strutturale. Nel primo caso il beneficio sarà semplice da raccontare ma limitato al 2027. Nel secondo servirà una copertura stabile, capace di reggere ogni anno senza scaricare tensioni sui servizi regionali o su altri capitoli fiscali.

Conclusioni finali

Il decreto mette insieme due segnali diversi: un taglio visibile e popolare sul bollo auto 2027, mirato a un solo veicolo di piccola o media potenza, e una riduzione progressiva dello sconto sul gasolio, che può pesare già nelle prossime settimane. Per le famiglie il messaggio è favorevole, ma non automatico: bisogna verificare potenza, intestazione, assicurazione e unicità del veicolo agevolato. Per imprese e pendolari, invece, il vero test resta alla pompa.

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