Violenza prima dei 16 anni: cosa rivela il nuovo allarme Istat

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Il nuovo rapporto Istat sulla violenza contro le donne porta in primo piano un dato che pesa molto più di una singola notizia di cronaca: una quota vicina a una donna su sette dichiara di avere subìto violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. La stima riguarda donne oggi tra i 16 e i 75 anni e fotografa un fenomeno spesso nascosto, maturato in contesti familiari o comunque vicini alla vittima.

Il numero più immediato è questo: il 15,3% delle italiane, pari a circa 3 milioni di persone, e l’11,4% delle straniere, oltre 244mila donne, riferiscono almeno una forma di violenza fisica o sessuale subita da bambine o adolescenti. Il report, pubblicato il 16 settembre 2026, nasce dalla terza Indagine sulla Sicurezza delle donne, condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026 nell’ambito dell’accordo tra Istat e Dipartimento per le Pari Opportunità.

Marcia per l’eliminazione della violenza contro le donne a Roma. Foto: Camelia.boban/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Il dato che cambia la prospettiva

La parte più forte del rapporto non è solo la dimensione numerica, ma il luogo in cui la violenza entra nella vita delle vittime. Istat segnala che gli episodi avvengono soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Hanno subìto violenza fisica o sessuale da almeno una persona conosciuta il 13,5% delle italiane e l’11,2% delle straniere; le quote riferite a uno sconosciuto sono molto più basse, rispettivamente il 2,1% e lo 0,6%.

Questo significa che il tema non può essere letto solo come paura dello spazio pubblico. Il report parla di relazioni, dipendenze, silenzi e fiducia tradita. Tra le persone conosciute compaiono genitori, altri familiari, amici, conoscenti e figure adulte incontrate nei percorsi di cura, istruzione o vita quotidiana. Il padre o patrigno è indicato nel 2,7% dei casi tra le italiane e nel 3,7% tra le straniere.

La violenza sessuale prima dei 16 anni riguarda l’8,2% delle italiane, poco meno di 1,65 milioni di donne, e il 3,4% delle straniere. Istat registra una diminuzione rispetto al 2014 nella fascia confrontabile 16-70 anni, ma il quadro resta severo: la maggior parte degli episodi si concentra tra gli 11 e i 16 anni e una parte delle vittime italiane colloca il primo episodio prima dei 6 anni.

Il peso del silenzio

Uno degli elementi più delicati riguarda la mancata emersione. Secondo Istat, più del 58% delle vittime di violenza sessuale subita prima dei 16 anni non ne ha parlato con nessuno al momento dei fatti. Il silenzio non è un dettaglio statistico: indica paura, vergogna, isolamento, dipendenza dall’autore o incapacità del contesto adulto di intercettare segnali e richieste indirette di aiuto.

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Il dato spiega anche perché molte storie arrivano alle istituzioni solo anni dopo, quando la persona ha strumenti diversi per riconoscere ciò che ha vissuto. Per scuole, servizi sociali, pediatri, consultori e centri antiviolenza, il messaggio è netto: la prevenzione non può aspettare la denuncia formale. Deve passare da ascolto, formazione degli adulti e percorsi accessibili a chi non riesce ancora a nominare la violenza.

Panchina rossa con il numero antiviolenza 1522 a San Quirico d’Orcia. Foto: PROPOLI87/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Famiglia e violenza assistita

Il rapporto collega la violenza subita nell’infanzia alla vulnerabilità nella vita adulta. Tra le donne italiane, la quota di chi ha subìto violenze fisiche o sessuali da adulte sale dal 31,9% al 57,2% se da piccole hanno già subìto violenza fisica o sessuale. Per le straniere il salto è dal 27,4% al 56,8%. Non è una condanna individuale, ma un indicatore forte di rischio sociale.

A pesare è anche la violenza assistita. Il 10,4% delle donne ha assistito durante l’infanzia a violenze verbali o fisiche tra i genitori, oppure a umiliazioni rivolte ai fratelli. Istat sottolinea che vivere in un clima di violenza rende più vulnerabili: chi assiste a violenza verbale e fisica da bambina è anche tra chi più spesso subisce violenze fisiche o sessuali nell’infanzia.

È qui che il report assume valore pubblico. Non racconta solo episodi privati, ma un circuito che può attraversare generazioni se non viene interrotto. La risposta non può essere soltanto penale, anche se la giustizia resta decisiva quando emergono reati. Servono protezione tempestiva, reti territoriali, educazione alle relazioni e strumenti per riconoscere i segnali dentro case, scuole e luoghi di cura.

Perché il 1522 resta centrale

Nel quadro Istat, il numero 1522 non è un semplice simbolo da campagna. È uno dei canali pubblici collegati alla fuoriuscita dalla violenza, utile quando la vittima o una persona vicina cerca orientamento. Il portale Istat sulla violenza contro le donne integra dati provenienti da più fonti, comprese le chiamate al 1522, i centri antiviolenza, le case rifugio, il percorso giudiziario e le strutture sanitarie.

Per chi legge, il punto pratico è evitare due errori opposti: pensare che la violenza emerga sempre con segni evidenti, oppure credere che riguardi solo ambienti lontani dal proprio. I numeri dicono che il rischio attraversa famiglie, reti amicali e contesti educativi. Proprio per questo la domanda da porsi non è soltanto “perché non parla?”, ma se intorno alla vittima esista davvero uno spazio sicuro in cui parlare.

Conclusioni finali

Il nuovo report Istat trasforma un fenomeno spesso sommerso in un indicatore nazionale: oltre 3 milioni di italiane e più di 244mila straniere dichiarano violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni. Il dato più inquietante è la prossimità degli autori e il silenzio di oltre metà delle vittime di violenza sessuale. La cronaca, da sola, vede i casi quando esplodono; la statistica mostra invece quanto lavoro resta da fare prima che esplodano.

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