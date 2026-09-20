Ricina a Pietracatella, svolta sui test: cosa rischia l’indagine

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Nel giallo delle due donne morte dopo l’esposizione alla ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso, la cautela resta obbligatoria ma il quadro investigativo entra in una fase piu’ delicata. Gli accertamenti collegati agli esami tedeschi, i 131 prelievi eseguiti nell’abitazione e le valutazioni dei tossicologi stanno stringendo il campo su un punto: non basta piu’ chiedersi se la sostanza ci fosse, ma come sia arrivata alle vittime.

Il caso riguarda Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte nel dicembre scorso. Le notizie piu’ recenti indicano che la pista del duplice omicidio premeditato viene considerata sempre piu’ concreta dagli investigatori, anche se la difesa continua a chiedere che l’ipotesi dell’incidente non venga archiviata prima delle conclusioni ufficiali. Proprio questo equilibrio, tra indizi investigativi e certezze scientifiche ancora da mettere in fila, e’ il passaggio che puo’ pesare di piu’ sull’inchiesta.

Il punto nuovo sugli esami

Il nodo centrale e’ il lavoro del Robert Koch Institute di Berlino, coinvolto per analisi su reperti, alimenti e campioni legati alla casa della famiglia. Le conclusioni definitive non risultano ancora trasmesse in modo pubblico, ma le indicazioni riportate dalle agenzie parlano di verifiche orientate a chiarire la presenza della ricina e il possibile veicolo dell’esposizione.

Leggi anche Violenza prima dei 16 anni: cosa rivela il nuovo allarme Istat

Il tossicologo Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, ha precisato ad ANSA che le uniche certezze disponibili riguardano la sostanza: la ricina e’ stata individuata come causa dell’intossicazione mortale. Lo stesso esperto ha pero’ distinto il piano medico da quello investigativo: stabilire se l’esposizione sia stata accidentale o volontaria spetta agli inquirenti, non ai tossicologi.

Un altro elemento pesa sul fascicolo: secondo Locatelli, la via compatibile resterebbe l’ingestione, non l’inalazione ne’ l’iniezione. Se confermata, questa indicazione rende decisiva la ricostruzione di cibi, oggetti e passaggi domestici. Ecco perche’ gli investigatori stanno incrociando gli esiti tedeschi con i prelievi gia’ effettuati nell’abitazione.

Semi di ricino, pianta da cui si ricava la ricina. Credito: autore sconosciuto, Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Perche’ i 131 prelievi possono cambiare il caso

I 131 prelievi citati nelle ricostruzioni sono il materiale che puo’ trasformare un sospetto in una sequenza verificabile. In una vicenda di avvelenamento, infatti, non basta individuare la tossina: bisogna capire dove fosse, se fosse su alimenti o reperti, in quale concentrazione, con quali tempi e con quale possibile catena di contatto.

Da non perdere Revolut e PEC violata: cosa rischiano dati bancari e conti

Questa e’ la ragione per cui il caso non puo’ essere letto solo come cronaca nera. E’ anche un’indagine tecnica, in cui ogni dettaglio puo’ cambiare il perimetro delle responsabilita’. Un dato compatibile con contaminazione accidentale aprirebbe uno scenario; un dato coerente con una preparazione o somministrazione volontaria ne aprirebbe un altro, molto piu’ grave.

Nel frattempo la Squadra Mobile continua ad approfondire testimonianze e passaggi familiari. Tra gli elementi emersi ci sono l’ascolto di persone informate sui fatti e il precedente sequestro di supporti informatici. Questi dettagli non equivalgono a una condanna, ma mostrano che l’inchiesta sta cercando riscontri fuori dal solo laboratorio: relazioni, tempi, abitudini, possibili ricerche o documenti utili.

Cosa rischia ora l’indagine

Il primo rischio e’ quello del cortocircuito mediatico. Parlare di ricina, una sostanza altamente tossica associata anche a casi internazionali, spinge facilmente verso titoli definitivi. Ma l’indagine ha ancora bisogno di atti ufficiali, relazioni tecniche e verifiche giudiziarie. Per questo va mantenuta ferma la distinzione tra ipotesi investigativa, dato scientifico e responsabilita’ penale.

Il secondo rischio riguarda i tempi. Piu’ l’inchiesta si allunga, piu’ diventa complesso ricostruire abitudini domestiche e condizioni materiali precedenti alle morti. Gli esami tedeschi servono anche a questo: cercare tracce che resistano al passare dei mesi e che possano essere lette con metodi sufficientemente solidi da reggere in un procedimento penale.

Il terzo rischio e’ la confusione tra medicina e diritto. La medicina puo’ dire se una sostanza ha causato l’intossicazione, quali vie sono plausibili e quali no. Il diritto deve invece stabilire chi abbia fatto cosa, con quale intenzione e con quali prove. Nel caso di Pietracatella, la linea di separazione e’ sottile ma decisiva.

La chiesa di San Nicola di Bari a Pietracatella, in Molise. Credito: Michele Pasquale, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Il contesto di Pietracatella

Pietracatella e’ un centro piccolo, e questo rende il caso ancora piu’ sensibile. Nei paesi, un’indagine familiare con due vittime tende a diventare rapidamente una ferita collettiva: ogni indiscrezione circola, ogni dettaglio pesa, ogni ipotesi puo’ travolgere reputazioni prima che gli atti siano completi.

Proprio per questo la comunicazione pubblica dovrebbe restare aderente ai fatti: due donne sono morte dopo esposizione alla ricina; gli esami hanno confermato il ruolo della sostanza; gli investigatori valutano l’ipotesi del duplice omicidio; la difesa chiede di considerare anche la possibilita’ accidentale; le conclusioni ufficiali degli accertamenti restano decisive.

Conclusioni finali

La svolta nel caso della ricina a Pietracatella non sta in una sentenza gia’ scritta, ma nell’avvicinarsi di una ricostruzione piu’ tecnica: dove si trovava la sostanza, come e’ stata ingerita, se il contatto fu accidentale o provocato. Da queste risposte dipendera’ il futuro dell’indagine e la sua capacita’ di trasformare sospetti, testimonianze e analisi in prove solide.

Leggi anche: Cronaca nera e societa’: come raccontare il crimine senza trasformare il dolore in spettacolo

Leggi anche: Morte a Bologna, bodycam agli atti: cosa rischia l’indagine